Microsoft prende spunto dai meme: ecco Xbox Series X in versione frigorifero

Dopo mesi di battute sulla presunta somiglianza tra frigoriferi e Xbox Series X, Microsoft ha deciso di rispondere alle critiche realizzando la fantasia degli haters.

Sull’account Twitter di @xbox è comparso un video che mostra l’elettrodomestico in tutto il suo splendore. Ovviamente è identico a una Xbox Series X, con un piccolo rilievo nella zona in cui la consolle ospita il disco, delle ventole nella parte superiore e un logo Xbox luminoso di dimensioni notevoli.

Nel trailer che trovate qui sotto viene spiegato come il frigo "utilizzi le ultime tecnologie di raffreddamento", a ulteriore conferma del carattere ironico dell'iniziativa.

The one.The only.Xbox Series X Fridge giveaway. Follow and retweet with #XSXFridgeSweeps for a chance to win the Xbox Series X Fridge.Ends 11/04/20. Rules: https://t.co/4P5hCSBPcy pic.twitter.com/MAt7xcTTQ4October 28, 2020

Siete interessati e avete più di 18 anni? Allora dovreste sapere che partecipando al concorso presente sul sito Microsoft potreste essere tra i primi fortunati possessori del frigo Xbox.

Per saperne di più recatevi a questo indirizzo . L’unica cosa che vi verrà richiesta per partecipare e di seguire l'account Twitter di @xbox e effettuare un retweet del post con hashtag #XSXFridgeSweeps da un profilo pubblico.

Avete tempo fino al 5 novembre.

Sinergia in cucina

Non è la prima volta che vediamo elettrodomestici ispirati al mondo dei videogiochi e più in generale al contesto nerd. Forse non ve lo ricordate, ma nel 2015 è uscita una versione mini-frigo del famosissimo droide di Star Wars, R2D2, anche se in quanto a dimensioni non era minimamente paragonabile al frigo Xbox.

Altri esempi sono la “Very Special Edition” di Skyrim V, giocabile tramite i dispositivi Alexa e il recente esperimento che ha visto Doom Eternal è stato riprodotto sullo schermo di un frigo. Man mano che le case diventano più smart è sempre più comune vedere elettrodomestici in grado di riprodurre videogiochi, dovremo farci il callo.

