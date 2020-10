Ecco il portatile migliore del mondo. Ma questa volta non si tratta di un Macbook

Il mondo delle workstation portatili potrebbe non essere più lo stesso grazie a Eurocom Nightsky ARX15 . È difficile chiamarlo semplicemente PC portatile, in quanto il nuovo arrivato in casa Eurocom è una vera e propria macchina da guerra: nella miriade di configurazioni per cui l’utente può optare, è possibile montare un processore AMD Ryzen 9 3950X, una CPU desktop di fascia alta con ben 16 core e 32 thread.

Workstation mobile Eurocom Nightsky ARX15 - max €12885 (IVA e spedizione escluse)

Per fare un paragone, Eurocom Nightsky ARX15 offre prestazioni di gran lunga superiori rispetto a MacBook Pro , ma non aspettatevi il medesimo design sottile ed elegante che contraddistingue il dispositivo Apple. Il portatile di casa Eurocom ha un peso di 2,6 kg e uno spessore massimo di 32,5 mm e, dunque, non ha una portabilità elevata. Tuttavia, Nightsky ARX15 è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, attuale o futura, che richieda prestazioni di un certo livello.

Come accennato in precedenza, Eurocom permette agli utenti di assemblare il PC portatile dei propri sogni, scegliendo ogni singolo componente in base a un ampio ventaglio di opzioni disponibili. Ci siamo sbizzarriti a inserire ogni optional possibile (incluso il cavo di alimentazione extra, non si sa mai…), per un prezzo finale pari a €12885, che raggiunge quota €15829 con l’inclusione di IVA e costi di spedizione.

Una workstation Nightsky ARX15 completa di tutte le funzionalità è dotata di una scheda video Nvidia RTX 2070 (con VRAM GDDR6 da 8 GB), 64 GB di memoria RAM Samsung e 16 TB di spazio di archiviazione (divisi su tre SSD), che potrebbe arrivare a quota 24 TB grazie ai nuovi SSD Sabrent da 8 TB .

Il resto delle specifiche è meno entusiasmante: sono presenti uno schermo IPS da 15,6 pollici (e non 17 pollici, come molti avrebbero potuto aspettarsi) full HD con refresh rate di 144 Hz e spazio colore sRGB del 90%, una scheda di rete LAN GbE con un chip Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650x e una batteria da 62 Wh, che potrebbe non garantire un’autonomia particolarmente elevata.