QNAP, con l’aggiornamento migliorano prestazioni, strumenti di gestione e sicurezza

QNAP è ormai un consolidato punto di riferimento nel mondo dello storage professionale, e oggi l’azienda sta mettendo in pratica una strategia precisa, pensata per garantire a PMI e professionisti un’offerta completa, massima usabilità e sicurezza senza compromessi.

Il primo passo è stato un aggiornamento dell'offerta hardware nel 2022, introducendo una vasta gamma di nuovi NAS e dispositivi di rete. Completato questo passaggio, nel corso del 2023 l'azienda ha spostato il proprio focus verso l'aggiornamento dell'ormai nota piattaforma software QTS e dei relativi applicativi. Questa strategia dimostra l'impegno di QNAP nel fornire soluzioni complete ai propri clienti, non solo attraverso l'hardware, ma anche tramite un software intuitivo e avanzato.

Un importante aspetto nello sviluppo software da parte di QNAP risiede nell’idea di avere un unico sistema operativo su tutti i dispositivi QNAP. Questo significa che i Chief Technology Officer (CTO) e gli installatori possono gestire facilmente l'intera infrastruttura, beneficiando di una coerenza e di un'efficienza senza precedenti. Quindi con un'unica interfaccia software, è possibile configurare, monitorare e gestire tutti i dispositivi QNAP in modo centralizzato, semplificando le operazioni di gestione dei dati e migliorando la produttività.

Uno degli esempi più significativi di questa evoluzione è il prossimo rilascio di QTS 5.1: il sistema operativo grazie agli ultimi aggiornamenti sarà in grado di aggiungere funzioni e applicativi innovativi, rendendo così tutti i NAS QNAP di ultima generazione.

QTS 5.1 promette di offrire un'esperienza utente migliorata, con funzionalità avanzate e un'interfaccia intuitiva. Con caratteristiche come la gestione semplificata del backup, il potenziamento delle prestazioni di rete e nuove opzioni di condivisione dei dati, QTS 5.1 rappresenta un passo avanti nell'offerta software di QNAP e conferma il loro impegno nel fornire soluzioni all'avanguardia per le esigenze di storage e networking.

QTS 5.1.0 , apporta infatti una serie di nuove funzionalità significative che si concentrano sul miglioramento delle prestazioni, sul potenziamento degli strumenti di gestione e sul rafforzamento della sicurezza. Con questi aggiornamenti, gli utenti possono aspettarsi un'esperienza più fluida ed efficiente con i loro dispositivi NAS QNAP.

Al momento QTS 5.1.0 è in versione Release Candidate, cioè una versione sperimentale e non ancora definitiva. È possibile installarla e provarne subito i molti vantaggi, tenendo in considerazione che alcune cose potrebbero cambiare.

In termini di prestazioni, QTS 5.1.0 introduce il supporto per SMB multicanale, consentendo agli utenti di stabilire più connessioni di rete contemporaneamente a una condivisione di file SMB. Questa funzione migliora le prestazioni della rete aggregando la larghezza di banda e aumentando la tolleranza agli errori della rete. Gli utenti possono attivare SMB multichannel nel Pannello di controllo, migliorando la loro esperienza di condivisione dei file con una maggiore velocità di rete.

Inoltre, l'aggiornamento include il supporto all'algoritmo AES-128-GMAC per la firma SMB, che migliora la sicurezza dei trasferimenti di dati tra il NAS e i client. Utilizzando questo standard di crittografia avanzato, gli utenti possono beneficiare di una codifica e decodifica sicura dei file utilizzando chiavi a 128 bit. L'abilitazione della firma SMB nel pannello di controllo garantisce l'integrità e la protezione dei dati durante la condivisione dei file.

Tra i nuovi strumenti di gestione, QTS 5.1.0 introduce l'amministrazione delegata, che offre una maggiore flessibilità organizzativa e produttività. Grazie a questa funzione, gli amministratori IT possono delegare vari ruoli a utenti generici, consentendo loro di eseguire attività di routine, controllare i dati, gestire le risorse di sistema e monitorare lo stato dei dispositivi. Questa delega di responsabilità contribuisce a ridurre il carico di lavoro degli amministratori e a migliorare la produttività e la flessibilità delle organizzazioni.

Inoltre, l'aggiornamento introduce la gestione centralizzata del NAS con AMIZ Cloud, consentendo agli amministratori di accedere, gestire e monitorare in remoto le varie risorse di sistema del NAS. Grazie all'integrazione con AMIZ Cloud, una piattaforma centrale di gestione cloud progettata per i dispositivi QNAP, gli utenti possono usufruire di funzionalità di gestione e monitoraggio semplificate, migliorando l'esperienza complessiva del NAS.

In termini di sicurezza, QTS 5.1.0 introduce la verifica in 2 passaggi e il login senza password, migliorando la sicurezza degli account. Gli utenti possono ora sostituire le password tradizionali con metodi di verifica più sicuri, come la scansione di un codice QR o l'approvazione di una richiesta di accesso con i loro dispositivi mobili. Questa funzione aggiunge un ulteriore livello di sicurezza agli account NAS, salvaguardando i dati sensibili e proteggendo da accessi non autorizzati.