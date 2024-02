ONLYOFFICE Docs 8.0, con l’integrazione di zoom è tutta un’altra musica

L'introduzione di nuove funzionalità e miglioramenti è sempre un momento emozionante per gli utenti di ONLYOFFICE, e la versione 8.0 non fa eccezione. ONLYOFFICE è la suite di produttività online che offre strumenti per la creazione e la modifica di documenti, fogli di calcolo e presentazioni. Con la sua nuova versione, diventa una scelta ancora più convincente e intelligente per le PMI, i professionisti e gli utenti enterprise.

ONLYOFFICE Docs 8.0 è già disponibile e offre numerosi miglioramenti in tutta la suite. Una delle novità più significative è l’integrazione delle videochiamate Zoom in modo nativo, ma c’è anche l'introduzione di moduli PDF compilabili. Ora è possibile creare moduli complessi in PDF e compilarli online, sia su app desktop che mobile. Questo aggiornamento mira a migliorare l'esperienza utente e a offrire maggiore flessibilità nella gestione dei moduli.

ONLYOFFICE DocSpace per Zoom

L'applicazione ONLYOFFICE DocSpace per Zoom offre agli utenti la possibilità di collaborare sui documenti direttamente durante le riunioni Zoom. Con questa nuova app, è possibile creare, modificare e condividere file d'ufficio in tempo reale, consentendo una collaborazione più efficiente. Le funzionalità includono la creazione di documenti, fogli e diapositive, l'uso di un assistente AI per generare e tradurre testi, la compilazione di moduli online e l'annotazione dei documenti PDF.

Inoltre, l'app offre la possibilità di gestire i file tra le riunioni, organizzando documenti personali e creando stanze di collaborazione per i progetti aziendali. È completamente gratuita e offre un'offerta promozionale speciale per coloro che si registrano entro una certa data, inclusi 100 amministratori, 100 stanze e 100 GB di spazio di archiviazione.

L'app è facile da avviare e utilizzare: basta accedere al proprio account Zoom, installare l'app ONLYOFFICE DocSpace, avviare una riunione e iniziare la sessione di collaborazione. Le modifiche apportate durante la riunione sono salvate nella stanza DocSpace corrispondente.

Inoltre, l'app offre un account DocSpace gratuito basato sui dati di Zoom dell'utente, senza la necessità di registrarsi altrove. Le domande frequenti forniscono ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'app e sull'account DocSpace. Infine, vengono forniti link utili per ulteriori risorse e supporto.

Moduli in formato PDF

In passato, i moduli erano salvati nel formato OFORM, ma con la versione 8.0, ONLYOFFICE adotta il formato PDF come standard del settore. Questo cambio è stato motivato dai feedback degli utenti e mira a semplificare il lavoro con moduli professionali, consentendo la collaborazione senza soluzione di continuità tra i membri del team.

Il passaggio al formato PDF come standard, guidato dai suggerimenti degli utenti, evidenzia l'impegno di ONLYOFFICE nel soddisfare le esigenze professionali dei suoi utenti. Scegliendo ONLYOFFICE si sceglie un partner con cui avere una vera collaborazione, qualcuno capace di ascoltare le necessità e agire per soddisfare.

La nuova versione non si limita ai moduli PDF. Il creatore e il compilatore di moduli sono stati ottimizzati per offrire una migliore esperienza utente. Ora, con suggerimenti per lavorare con i file DOCXF, impostazioni di pulsanti di opzione e il supporto del Date Picker per moduli PDF contenenti il formato data, la creazione e la compilazione dei moduli sono diventate operazioni ancora più intuitive e pratiche.

Altre novità di ONLYOFFICE 8.0

L'introduzione del supporto Right To Left (RTL) rappresenta un altro passo avanti significativo. Con la modalità beta RTL nell'editor, gli utenti possono digitare il testo da destra a sinistra, migliorando l'accessibilità e supportando lingue con questa direzione di scrittura. L'invito alla comunità per contribuire alla traduzione dell'interfaccia in lingue RTL testimonia l'impegno di ONLYOFFICE verso un servizio più inclusivo.

L'accessibilità è stata potenziata con il miglioramento dello Screen Reader, offrendo una soluzione per utenti non vedenti o ipovedenti. La possibilità di attivare facilmente questa funzionalità tramite le impostazioni dell'interfaccia sottolinea l'impegno di ONLYOFFICE nel rendere la propria suite accessibile a un pubblico più ampio.

Nei fogli di calcolo, la funzione Goal Seek offre un modo efficiente per raggiungere risultati desiderati da una formula, anche quando non si è certi del valore di input necessario. La procedura guidata per i grafici e la possibilità di creare sequenze numeriche con la funzione Serie semplificano ulteriormente il processo di lavoro, migliorando la produttività degli utenti.

ONLYOFFICE Docs 8.0 rappresenta una pietra miliare nell'evoluzione dell'editing online. Con nuove funzionalità come i moduli PDF compilabili, il supporto RTL e miglioramenti significativi nei fogli di calcolo e nell'accessibilità, la suite si conferma come una soluzione completa e avanzata per le esigenze degli utenti.

Guardando al futuro, ONLYOFFICE promette ulteriori ottimizzazioni e miglioramenti, dimostrando un impegno continuo per offrire un'esperienza utente sempre migliore. L'invito agli utenti di condividere feedback attraverso il forum sottolinea la volontà di ONLYOFFICE di coinvolgere attivamente la sua community nella crescita e nello sviluppo della piattaforma.

ONLYOFFICE Docs 8.0 è un aggiornamento che va al di là delle aspettative, offrendo un potente insieme di nuove funzionalità e miglioramenti che rivoluzionano la modalità di lavoro online.

