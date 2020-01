Google IO 2020:n päivämäärät julkistettiin – odotettavissa ainakin Android 11:n julkistus

Google IO 2020 järjestetään virallisesti 12. toukokuuta - 14. toukokuuta. Asia paljastettiin Google Developersin Twitter-tilillä.

Hakukonejätti palaa tuttuihin maisemiin, sillä Google IO 2020 järjestetään jälleen kerran Shoreline amphitheatressa Mountain View, Kaliforniassa.

IO on yhtiön vuosittainen kehittäjille suunnattu konferenssi- ja workshop-tapahtuma, jonka yhteydessä Google julkistaa ja esittelee uusia tuotteita omassa keynote-tilaisuudessa.

. * * .🌙 * . * ☄️. * . 🌍 * . * 💫 * . * #GoogleIO * . * . is coming * ✨ * . . * ✨ . * . * * * 🌕 . . * ⭐️ * . *Visit https://t.co/4Z0BwBPuco to discover more. pic.twitter.com/hwsv3DDFGSJanuary 23, 2020