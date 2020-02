Samsung Galaxy Fold 2 saatetaan julkaista jo heinäkuussa

Samsung Galaxy Z Flip on vasta alle viikon vanha, mutta siitä huolimatta huhut yhtiön seuraavasta taitettavasta puhelimesta, Galaxy Fold 2:sta, eivät ota loppuakseen.

Kyseessä on seuraaja viime vuonna julkaistulle yhtiön ensimmäiselle taitettavalle puhelimelle, ja korealaisen uutissivu Aju Newsin mukaan se esiteltäisiin jo heinäkuussa.

Samaisen lähteen mukaan Galaxy Fold 2:ssa olisi lisäksi näytönalainen selfie-kamera, jolloin Samsungin ei tarvitsisi jättää näyttöön lovea tai reikää sitä varten.

Display Supply Chain Consultantsin perustaja Ross Young on tullut samaan tulokseen näytönalaisen kameran suhteen omien lähteidensä perusteella.

Young väittää lisäksi, että Galaxy Fold 2:ssa olisi 7,7 tuuman päänäyttö, joka kasvattaisi tuumakokoa nykyisen Galaxy Foldin 7,3 tuumasta muutamalla.

May have an under panel camera sensor too meaning no hole. May or may not have UTG. Have to boost UTG capacity in Vietnam...February 16, 2020