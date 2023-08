LG C3 vs LG C2: ¿en qué se parecen estos televisores OLED?

LG C3 evo OLED USD 1,196.99 at Buydig.com USD 1,543.58 at Amazon USD 1,639.92 at Amazon Tamaños: 42, 48, 55, 65, 77, 83 pulgadas Tecnología de pantalla: OLED Procesador: Chip Alpha a9 Gen 6 Conectividad: Wi-Fi 6 (2,4 y 5GHz), Bluetooth 5.2 El LG C3 es la última incorporación a la popularísima gama de televisores OLED de LG. Tiene un diseño atractivo, con finísimos biseles LG OLED. Cuenta con un chip Alpha a9 Gen6 mejorado en comparación con el procesador Alpha a9 Gen 5 del C2, lo que debería significar que la gama OLED de este año impulsa los nuevos paneles un poco más. También hay una página de inicio más sensible y opciones de personalización mejoradas. Una nueva función llamada Quick Media Switching VRR es genial para cualquiera que cambie a menudo entre entradas. For Nuevo procesamiento de imágenes

Mejoras del webOS inteligente

Los altavoces se pueden combinar con las barras de sonido LG En contra No hay mejoras tecnológicas en la pantalla

No hay mejoras importantes en los altavoces LG C2 USD 1,396.95 at Amazon USD 1,626.95 at Amazon USD 1,875 at Amazon Tamaños: 42, 48, 55, 65, 77, 83 pulgadas Tecnología de pantalla: OLED Procesador: Chip Alpha a9 Gen 5 Conectividad: Wi-Fi 6 (2,4 y 5GHz), Bluetooth 5.2 El LG C2 OLED es un televisor fantástico que muestra brillantemente los mejores atributos de la tecnología de pantalla: alto contraste y excelente brillo. Por tu dinero, obtendrás colores vivos, una completa plataforma de TV inteligente y un diseño elegante que quedará genial en cualquier hogar. Puede que LG no haya hecho una gran revisión de su C1 OLED con este modelo de 2022, pero las mejoras incrementales son útiles, y las opciones de conectividad que obtienes son insuperables. For Pantalla magníficamente brillante

Diseño elegante y minimalista

Excelentes opciones de conectividad En contra Falta de gestión de cables

El sonido envolvente virtual no es muy convincente

El LG C3 es la última incorporación a la popularísima gama de televisores OLED de LG. Siempre hay mucho interés en torno a los mejores televisores OLED, pero cualquiera que esté pensando en comprar uno querrá saber cómo se compara con su predecesor de 2022, el LG C2. Estamos aquí para averiguar qué televisor es mejor: el LG C3 OLED frente al LG C2 OLED.

La serie C es siempre la gama más popular de LG: coronamos al C2 como el mejor televisor disponible para la mayoría de la gente. Por eso esperábamos grandes cosas en nuestra Reseña del LG C3, y en la mayoría de los aspectos cumple. El LG C3 OLED cuesta más teniendo en cuenta que el LG C2 ya está muy rebajado. Además, el último panel OLED de gama media de LG es más ligero y presenta una mejor tecnología de procesamiento, pero ¿justificarán estas mejoras una actualización para los propietarios del C2, o incluso del LG C1 OLED de 2021?

Para ayudarte a decidir cuál es el mejor OLED LG para ti en 2023, en esta guía enfrentamos al C3 y al C2 basándonos en nuestras Reseñas de ambos. A continuación, comparamos los dos paneles, cubriendo el precio, el rendimiento, la calidad de la pantalla y mucho más.

LG C3 vs C2: Precios y tamaños

A diferencia del enfrentamiento entre el C2 y el C1 en 2022, los tamaños de las líneas LG C3 y C2 son idénticos. También nos complace ver que, además de otra enorme opción de 83 pulgadas, el LG C3 OLED continúa la bienvenida tendencia de ofrecer un conjunto de 42 pulgadas apto para el dormitorio. Además de los tamaños de 48, 55, 65 y 77 pulgadas.

Estos son los precios del LG C3:

OLED83C3: 5.299 $

OLED77C3: 3.599 $

OLED65C3: 2.600 $

OLED55C3: 1.899 $

OLED48C3: 1.499 $

OLED42C3: 1.399 $

Sin embargo, el LG C2 está disponible ahora mucho más barato: el modelo de 42 pulgadas está disponible por menos de 900 $, mientras que el modelo de 55 pulgadas está disponible por unos 1.300 $.

¿El principal titular? El OLED C2 de LG es considerablemente más barato, y puede que aún haya más descuentos. El LG C3 ha experimentado una caída constante de precios desde su lanzamiento, como esperábamos, pero en términos de relación calidad-precio, el C2 sigue siendo la opción obvia si puedes hacerte con uno.

En cuanto a los tamaños, vale la pena señalar que en ambas gamas, todos los modelos a partir de 55 pulgadas tienen un panel OLED Evo más brillante. Los modelos de 42 y 48 pulgadas no se benefician de la misma tecnología de aumento del brillo.

Puede que el LG C3 OLED ya esté aquí, pero el C2 sigue siendo un televisor fantástico y ganó el premio TechRadar al mejor televisor de 2022 (Image credit: Future/TechRadar)

LG C3 OLED vs C2 OLED: Características

El LG C3 OLED ofrece una mejora gradual respecto al C2 del año pasado, aunque pequeña. El C3 no ofrece una evolución radical de la pantalla respecto al C2, sino que se centra en funciones de procesamiento más avanzadas y un sistema de TV inteligente más elegante.

Si eres un ávido jugador, te alegrará saber que el C3 cuenta con cuatro puertos HDMI 4K/120Hz, igual que la serie C2. En cuanto al rendimiento en juegos, el tiempo de respuesta inferior a 10 ms del C3 también parece ser más o menos idéntico al del C2, así que sigue siendo rapidísimo para los propietarios de PS5/Xbox Serie X.

¿El último as en la manga del LG C3 OLED respecto al C2? Una nueva función llamada Quick Media Switching VRR. Para cualquiera que haya pasado por el leve inconveniente de cambiar de entrada y encontrarse de repente con una pantalla negra temporal, esta función promete eliminar este pequeño contratiempo.

Por supuesto, no es que cambie las reglas del juego, pero para cualquiera que se enfrente regularmente a este problema al cambiar entre una consola y, por ejemplo, un Apple TV 4K (2022), esta capa añadida de transición sin fricciones será bienvenida. En teoría, también permitirá que los reproductores de streaming como el Apple TV cambien entre frecuencias de cuadro (24 fps para películas y 30 fps para TV) sin problemas, aunque el Apple TV es el único modelo que afirma ser compatible con esto hasta ahora, así que es más bien una esperanza para el futuro.

LG C3 OLED vs C2 OLED: Diseño

Gracias a una nueva construcción de fibra compuesta, el C3 es más ligero que el (ya esbelto) C2. Pero en lo que respecta a otros cambios de diseño entre el C3 y el C2, hay pocas diferencias importantes.

El C3 sigue la tendencia de los delgadísimos biseles LG OLED, y también tiene una peana similar a la de la gama C2.

El C3 OLED tiene un nuevo algoritmo que promete ayudar a distinguir mejor entre el primer plano y el fondo de una imagen. (Image credit: Future/TechRadar)

LG C3 OLED frente a C2 OLED: Calidad de la pantalla

El LG C3 OLED utiliza el mismo panel OLED Evo que el LG C2 OLED, por lo que el brillo es prácticamente el mismo en este último televisor. En comparación, la gama C2 era un 20% más brillante que su predecesora C1 (así que el C3 también será un 20% más brillante que el C1). En cuanto al procesamiento, el C3 cuenta con un chip Alpha a9 Gen6 mejorado, en comparación con el procesador Alpha a9 Gen 5 del C2, por lo que la gama OLED de este año impulsa un poco más los nuevos paneles. En nuestra Reseña del LG C3, señalamos que el procesador Alpha 9 Gen6 incorpora OLED Dynamic Tone Mapping Pro, lo que hace que el C3 brille un poco más.

Los fans más avispados de LG apreciarán el nuevo algoritmo del C3 OLED, que promete ayudar a distinguir entre el primer plano y el fondo de una imagen, aumentando el brillo percibido en las zonas críticas. Como en toda la última gama OLED de LG, los negros infinitos y el contraste impecable se mantendrán, como en el C2. Es compatible con Dolby Vision IQ y Dolby Atmos, mientras que la excelente conversión de LG garantiza que las imágenes a 1080p sigan brillando.

La página de inicio más sensible del C3 y los perfiles de usuario mejorados y fáciles de personalizar son una diferencia más significativa entre los dos paneles. Cuando arrancas por primera vez el C3, el televisor puede guiarte a través de un preajuste de imagen personalizado para garantizar que los ajustes predeterminados sean de tu gusto, si así lo deseas. Se trata de una mejora intuitiva que te ahorra mucho trabajo en el menú de ajustes avanzados. El nuevo software también facilita mucho el cambio entre ajustes si lo deseas.

(Image credit: Future/Techradar)

LG C3 vs LG C2: Rendimiento de audio

En cuanto al audio, tenemos más o menos el mismo sistema de altavoces entre las dos gamas OLED. El C3 sigue llevando el altavoz de 2,2 canales del C2, con una potencia de 40 W. Aunque la empresa afirma que el C3 ofrece un "sonido envolvente virtual 9.1.2" gracias a la tecnología AI Sound Pro del panel, según nuestra experiencia, las mejores barras de sonido seguirán sorteando cómodamente los altavoces del C3, sólo que si no tienes una, el sonido es mejor que en los modelos anteriores.

Sin embargo, el C3 incorpora la nueva tecnología Wow Orchestra de LG: cuando se utiliza con una barra de sonido compatible, el televisor combinará sus altavoces con los de la barra de sonido, en lugar de dejar que ésta tome el control, y utilizará el procesador de IA para equilibrar ambos de forma óptima. Estas barras de sonido compatibles serán fabricadas por LG, naturalmente.

Cuando probamos la barra de sonido USC9 de LG en nuestra Reseña del LG C3, observamos que la combinación del sonido del televisor y la barra de sonido mediante la función Wow Orchestra hacía que el sonido fuera "aún más envolvente y notablemente más alto". Esto añadía un poco más de profundidad que la barra de sonido sola.

Si tienes un presupuesto ajustado, el fantástico LG C2 OLED sigue siendo lo más sensato. (Image credit: Future)

LG C3 vs LG C2: Conclusión

A diferencia de la rivalidad del año pasado entre el LG C2 OLED y el LG C1 OLED, el C3 ofrece menos mejoras respecto al modelo del año pasado. Por supuesto, cuando hablamos de nuestro televisor favorito de 2022, eso no es un insulto. En cuanto a las características, el C3 destaca por una interfaz más elegante y unas interesantes opciones de emparejamiento con la barra de sonido.

En última instancia, este cara a cara se reduce a tu presupuesto. Si no has actualizado tu televisor en unos años, el todavía excelente LG C2 será el televisor 4K que necesitas en 2023. En cuanto al C3, es para los obsesivos de las actualizaciones, aquellos que no pueden resistirse a comprar lo mejor de lo mejor año tras año. A medida que nos adentramos en el año, el LG C3 sigue bajando de precio y, como las existencias del C2 siguen disminuyendo, tener uno de los mejores televisores en 2023 es una decisión obvia.