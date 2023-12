¿Es realmente Rebel Moon, el nuevo Star Wars? Un clip exclusivo de la nueva cinta de Netflix dejó opiniones encontradas

Ha sido una semana interesante para Rebel Moon, la próxima cinta de Netflix, en un clip exclusivo de la película. Imágenes recientemente publicadas por IGN muestran a Bennu, la criatura inspirada en un grifo que parece sacada de una película de Harry Potter.

El clip de tres minutos y medio, que puedes ver a continuación, es de la primera película de la trilogía de la ópera espacial, Rebel Moon: Part One: A Child Of Fire, y es justo decir que en este momento, Bennu probablemente obtendría la calificación más alta de Rotten Tomatoes para una nueva película de Netflix.

Las primeras críticas de la epopeya de ciencia ficción y fantasía de Snyder son más o menos lo que uno esperaría de una nueva película de Snyder: a algunas personas realmente les encantó y otras no estaban tan seguras. La crítica más común, que es algo que se ve a menudo al comienzo de una nueva franquicia, es que el primer episodio dedica demasiado tiempo a construir el mundo y no suficiente tiempo a contar historias.

Digital Spy ha estado siguiendo a los primeros espectadores en las redes sociales para tener una idea de la reacción general, y cita a Mark Cassidy de Comic Book Movie diciendo que mientras él quería que le encantara la película, "después de un primer acto prometedor, se lanza por un precipicio". Zack Snyder está más preocupado por lo "cool"; escenas de acción que establecer y garantizar que estemos involucrados en sus personajes". La crítica Linda Marric dijo que es "una película en la que los personajes comienzan la película hablando con un acento y terminan con uno completamente diferente", mientras que Maria Lattile de Why Now dijo que es "visualmente muy lindo y fluye bien pero sufre del síndrome de la primera parte".

Molly Edwards de Gamesradar fue una de las voces más positivas. Es "simplemente épico", dice. "A gran escala, bellas imágenes (por supuesto), acción asombrosa y una mitología realmente fascinante". Si bien hay muchos preparativos para los próximos episodios, "sigue siendo muy satisfactoria como película propia".

Será interesante ver cómo difieren las reseñas entre la versión cinematográfica, que será más corta, y la versión de Netflix, y más tarde, entre la versión de Netflix y la versión del director de Netflix.

You might also like