Cómo limpiar un iPhone antes de venderlo

Los iPhone mantienen su valor mejor que la mayoría de los teléfonos, lo que significa que merece la pena vender el tuyo cuando te pases a un modelo nuevo. Pero es importante borrar un iPhone antes de venderlo, para asegurarse de que se han eliminado todos tus datos y de que el teléfono se ha restablecido por completo.

Afortunadamente, esto es fácil de hacer, ya que la mayor parte del proceso consiste simplemente en salir de tu cuenta de Apple y borrar el contenido del teléfono. Pero hay algunas otras cosas que puede que tengas que hacer también.

A continuación, te guiaremos a través de todo el proceso, para que puedas vender tu iPhone de forma segura y quitarte un poco de la espina del precio de uno de los mejores iPhones o mejores teléfonos.

Herramientas y requisitos

El iPhone que quieres borrar

Una conexión a Internet (si quieres hacer una copia de seguridad de tus datos antes)

Pasos para borrar un iPhone antes de venderlo

Ve a Ajustes > [tu nombre], y toca 'Cerrar sesión'.

Introduce la contraseña de tu ID de Apple y toca 'Desactivar'.

Ve a Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone > Borrar todo el contenido y los ajustes.

Introduce tu contraseña o código si te lo piden.

Guía paso a paso

1. Desvincula tu Apple Watch (Image: © TechRadar / Apple) Si tienes un Apple Watch emparejado a tu iPhone, lo primero que debes hacer es desemparejarlo. Tenemos una guía completa que cubre cómo desvincular y restablecer tu Apple Watch, pero en resumen debes abrir la app Apple Watch en tu iPhone, dirigirte a Mi reloj > Todos los relojes, tocar el icono que muestra una 'i' en un círculo y, a continuación, tocar 'Desvincular Apple Watch.'

2. Haz una copia de respaldo de tu iPhone (Image: © Apple) Limpiar tu iPhone antes de venderlo es importante, pero no quieres perder todos sus datos. Por eso, si aún no lo has transferido a un nuevo iPhone, merece la pena hacer una copia de seguridad de todo. Consulta para ello nuestra guía completa sobre cómo hacer una copia de seguridad de un iPhone, pero lo más sencillo es ir a Ajustes > [tu nombre] > iCloud y, a continuación, tocar "Copia de seguridad de iCloud", seguido de "Hacer copia de seguridad ahora".

3. Cierra tu sesión en iCloud, la App Store, y iTunes (Image: © TechRadar / Apple) Suponiendo que estés en iOS 10.3 o posterior, puedes cerrar sesión en todas ellas yendo a Ajustes > [tu nombre] y pulsando en "Cerrar sesión" en la parte inferior de la página. A continuación, tendrás que introducir la contraseña de tu ID de Apple y seleccionar "Desactivar".

Si estás ejecutando iOS 10.2 o anterior, pulsa Ajustes > iCloud > Cerrar sesión y, a continuación, pulsa "Cerrar sesión" de nuevo, seguido de "Eliminar de mi iPhone" e introduce la contraseña de tu ID de Apple. A continuación, vuelve a Ajustes y, desde ahí, ve a iTunes y App Store > ID de Apple > Cerrar sesión.

4. Da de baja iMessage (Image: © TechRadar / Apple) Si no vas a cambiar de iPhone, también deberías cancelar el registro de iMessage antes de vender tu teléfono. Para ello, ve a Ajustes > Mensajes y desactiva la opción de iMessage. A continuación, ve a Ajustes > FaceTime, y desactiva FaceTime.

5. Borra tu iPhone (Image: © Apple) Ahora llegamos al paso principal, pero antes, ten en cuenta que si estás planeando cambiar tu iPhone en una Apple Store, deberías detenerte aquí y dirigirte a la tienda, donde un empleado llevará a cabo los pasos restantes contigo como parte del proceso de cambio.

Si no, ve a Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone > Borrar todo el contenido y los ajustes, e introduce tu contraseña o código si te lo piden. Si utilizas una eSIM, selecciona la opción de borrar el dispositivo y el perfil de la eSIM cuando se te solicite. Por último, pulsa 'Borrar iPhone'.

6. Elimina el iPhone de tu lista de dispositivos de confianza (Image: © TechRadar / Apple) Como vas a vender tu teléfono, no quieres que siga siendo un dispositivo de confianza, así que el último paso es eliminarlo de tu lista de dispositivos de confianza.

Hay muchas maneras de hacerlo, dependiendo del dispositivo que tengas a mano, pero la más fácil es quizás simplemente a través del navegador web. Entra en https://appleid.apple.com/, nicia sesión, selecciona "Dispositivos", elige tu antiguo iPhone de la lista y, a continuación, "Eliminar de la cuenta". Vuelve a hacer clic para confirmar que quieres eliminarlo.

Reflexiones finales

Si sigues estos sencillos pasos, te asegurarás de que tus datos están a salvo y a salvo de quienquiera que compre tu teléfono, así que merece la pena que te tomes tu tiempo antes de vender tu iPhone.

De hecho, es bastante esencial, ya que si no restableces tu teléfono entonces - a menos que no tengas Face ID o cualquier otra seguridad configurada - nadie más podrá usarlo de todos modos, por lo que no estará en condiciones de ser vendido.

Y mientras que la razón principal para borrar su iPhone es venderlo, realizar un restablecimiento de fábrica también puede ayudar a resolver ciertos problemas, por lo que si su teléfono es lento o si las aplicaciones no funcionan como deben, que también puede valer la pena hacerlo. En ese caso, no es necesario que cierres sesión en todas tus cuentas: si quieres una guía sobre cómo realizar un restablecimiento de fábrica, consulta cómo restablecer de fábrica un iPhone.