Honor Magic6 Pro vs Samsung Galaxy S24 Ultra

Reseña Samsung Galaxy S24 Ultra: Lo que el Galaxy, le aprendió al Pixel USD 1,264 at Amazon USD 1,264 at Amazon USD 1,300 at Amazon Peso: 232g

Dimensiones: 162.3 x 79 x 8.6mm

Tamaño de pantalla: 6.8 pulgadas

Resolución: 1440 x 3120

Chipset: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12GB

Almacenamiento: 256GB/512GB/1TB

Batería: 5,000mAh

Arreglo de cámara principal: 200MP+50MP+12MP+10MP

El Galaxy S24 Ultra se quiere posicionar como el smartphone más potente del mercado, pero compite contra el nuevo Honor Magic6 Pro

+Siete años de importantes actualizaciones de seguridad y sistema operativo

+Sigue tan lleno de funciones como siempre En contra -Grande y pesado (como siempre), el titanio no ayudó

-El software, especialmente la configuración, es un desastre confuso

Tache

Dimensiones: 162,5 mm x 75.8 x 8.9mm

Tamaño de pantalla: 6.8 pulgadas

Resolución: FHD+ 1280x2800 píxeles

Chipset: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12GB

Storage: 12GB+256GB, 16GB+512GB y 16GB+1TB

Battery: 5,600mAh

Rear camera: 50MP+180MP+50MP

Front camera: 50MP En papel, Honor Magic6 Pro arrasa en varios aspectos al nuevo Galaxy S24 Ultra, por ejemplo, batería y arreglo de cámaras. For Certificación IP68

Pantalla con alta resolución y resistencia

Cámara Honor Eangle Eye de nivel DSLR En contra Disponibilidad

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Honor Magic6 Pro: comparación de especificaciones

A la izquierda, hemos recopilado la hoja de especificaciones del Galaxy S24 Ultra, mientras que a la derecha encontrarás las del Honor Magic6 Pro, dispositivo que se lanzará oficialmente el 25 de febrero

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: especificaciones Galaxy S24 Ultra Honor Magic6 Pro Dimensiones: 162.3 x 79 x 8.6mm 162,5 mm x 75,8 mm x 8.9mm Peso: 232g 229g Pantalla: 6.8-inch AMOLED 6.8pulgadas OLED Resolución: 1440 x 3120 1344 x 2992 Frecuencia de actualización: 1Hz-120Hz (dynamic) Frecuencia de actualización adaptativa LTPO 1 ~ 120 Hz Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Cámara principal: 200MP principal, 12MP ultra gran angular, 10MP teleobjetivo (zoom 3x), 50MP periscopio (zoom 5x) Gran angular de 50MP, teleobjetivo periscopio de 180, Cámara ultra gran angular de 50MP Cámara frontal: 12MP 50MP RAM: 12GB 12GB/16 Almacenamiento: 256GB / 512GB / 1TB 256GB / 512GB / 1TB Batería: 5,000mAh 5600mAh Carga:: 45W alámbrica, 15W inalámbrica, 4.5W carga inversa 30W wired, 23W wireless (2nd-gen Pixel Stand), 12W wireless (Qi) Colores: Titanium Violet, Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green, Titanium Orange Nieve Qilian , verde lago marino , verde ola de trigo , nube que fluye púrpura , negro terciopelo

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Honor Magic6 Pro: precio y disponibilidad

The Google Pixel 8 Pro

Uno de los principales puntos a la hora de elegir un smartphone u otro, es su costo, por ello, no podía quedar fuera de esta comparativa. Por un lado, el Samsung Galaxy S24 Ultra llega a colocarse entre los dispositivos más costosos del mercado, sin embargo ofrece diferentes descuentos por lanzamiento. Por lo que ya está disponible. En la tienda oficial de la marca lo podemos encontrar desde los $30,999 hasta los $39,999 pesos mexicanos. Mientras que el Honor Magic6 Pro, por el momento únicamente esta disponible en China con un precio de ¥6199.00.

Sin duda, por el lado del Honor Magic6 Pro un precio bastante competitivo en el mercado. Mientras que el Galaxy fiel a sus generaciones anteriores permanece entre los dispositivos más costosos.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Honor Magic6 Pro: diseño

The Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Philip Berne / Future)

El Galaxy S24 Ultra se parece mucho a su predecesor (y al predecesor de su predecesor), con una silueta cuadrada familiar, un diseño de cámara flotante de cuatro lentes en la parte trasera, un marco metálico, una parte delantera y trasera de cristal y una pantalla con biseles finísimos y una cámara frontal perforada.

Algunas cosas -como la resistencia al agua con certificación IP68- son consistentes entre las generaciones de Ultra y siguen el ritmo del Honor Magic6 Pro, mientras que rasgos como el cambio a un marco de titanio -al estilo del iPhone 15 Pro- dan a este último Ultra puntos de frescura y una mejor relación resistencia.

El Honor Magic6 Pro atiende las tendencias en el mercado, ya que cada vez vemos más marcas que optan por recubrir con cuero sus diferentes dispositivos. La ventaja que encontramos en este smartphone es que ofrece las dos variantes, por un lado una de cuero liso y por el otro, una versión de cristal. Por lo que la última palabra la tendrá el usuario final de cuál prefiere tener.

El diseño en general, es parecido, casi idéntico a su generación pasada, el Honor Magic5 Pro. Algo que para ser sinceros, están adoptando las marcas para sus productos estrella, así que no es de sorprenderse.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Honor Magic6 Pro: pantalla

The Google Pixel 8 Pro

Aunque Samsung también es conocida por ofrecer grandes pantallas, por lo que podríamos decir que no es su fuerte. En el caso del Honor Magic6 Pro, nos ofrece un panel OLED, el cual brinda una experiencia increíble, tanto en colores como brillo. Además, su tamaño de 6,8 pulgadas con resolución FHD+ 1280x2800 píxeles es perfecta para nosotros.

El Samsung Galaxy S24 Ultra tiene un panel de 6,8 pulgadas con una resolución de 1.440 x 3.120 píxeles.

También hay que tener en cuenta el S Pen, que añade la entrada de lápiz óptico al Ultra de Samsung, junto con una serie de aplicaciones integradas y de terceros que lo soportan para escribir, tomar notas, ilustrar y mucho más. Algo que si bien no es "necesario" siempre se agradece.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Honor Magic6 Pro: cámaras

The Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aunque las cámaras del Samsung Galaxy S24 Ultra siguen la disposición de las cámaras traseras cuádruples del S23 Ultra, la compañía se ha deshecho del sensor de 10 MP con zoom 10x en favor de un teleobjetivo periscópico 5x de 50 MP, junto con el surtido existente de cámaras principal de 200 MP, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo 3x de 10 MP.

Podría decirse que es un movimiento extraño, ya que recorta el alcance del zoom óptico del S24 Ultra, en comparación con el S23 Ultra; aunque el sensor es una gran mejora. Lo que podría compararse y luchar a la perfección con el arreglo triple del Honor Magic6 Pro: Cámara gran angular de 50 megapíxeles (apertura f/1.4-f/2.0, compatible con estabilización de imagen óptica OIS), cámara teleobjetivo periscopio de 180 megapíxeles (apertura f/2,6, compatible con estabilización de imagen óptica OIS) y cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles (apertura f/2.0), compatible con enfoque automático.

Esta es la comparación en el papel, pero no podemos esperar para ver cada una en acción y así descubrir verdaderamente cuál es la mejor.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Honor Magic6 Pro: veredicto

En definitiva, podemos decir que hay un ganador, y para sorpresa de algunos, podría ser el Honor Magic6 Pro, sobre todo si nos ponemos a pensar en el la relación costo-beneficio. Por un lado tenemos al Samsung Galaxy S24 Ultra, que para ser honestos, nos da más de lo mismo, pero ahora con un poco de IA. Mientras que Honor nos demuestra que pueden entregar grandes smartphones, sin entrar en los costos exorbitantes.

Aún así, tenemos que poner a prueba el funcionamiento de cada uno frente al otro para poder dar un veredicto final. Sin el temor a equivocarnos.

Ambos teléfonos ofrecen una gran experiencia visual, pero la duración de la batería y la carga superiores del Honor Magic6 Pro, así como su resistencia, ponen al magic un paso por delante.