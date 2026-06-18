Tror du att du kan allt om Pikachus värld? Bevisa det genom att klara vårt Pokémon-quiz med 30 frågor för att fira seriens 30-årsjubileum

Är du en Pokémon-mästare? Gör vårt quiz med 30 frågor om spel, filmer, TV-serier, karaktärer och musik för att bevisa det.

Om du är ett fan av Pokémon har du förmodligen spelat en hel del av de många spelen, tittat på animen och kanske även sett en eller två av filmerna. Men om du vill lyckas bra i quizet här nedanför behöver du verkligen bevisa dina kunskaper.

Sedan de första spelen släpptes 1996 har Pokémon varit ett ostoppbart kulturellt fenomen – till och med mor- och farföräldrar känner igen en Pikachu eller en Pokéboll. Det finns otaliga spel (vem kan glömma Pokémon Go?), tusentals avsnitt av TV-serien, mängder av filmer och andra framträdanden i olika medier. Musik, manga, samlarkort – listan kan göras lång.

Det finns alltså mycket för Pokémon-fans att hålla reda på, och vi hoppas att du har gjort dina läxor, för nu är det dags att testa dina kunskaper om serien. Vi kommer att ställa frågor om de olika medier som skapats genom åren, samt om namn, siffror och fakta.

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Om du inte kan skilja en Natu från en Eternatus behöver du inte oroa dig – det här quizet handlar inte bara om specifika Pokémon, utan också om de många delarna av detta enorma medieimperium. Men om du vet hur Pikachu ser ut har du i alla fall en bra start.

Vi börjar med 10 enkla frågor, fortsätter med 10 medelsvåra och avslutar med 10 riktigt svåra frågor för experterna. Lycka till!