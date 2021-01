Bara för något år sedan var Plus-modellen av Samsungs Galaxy S-serie det ultimata flaggskeppet. Med lanseringen av S20 Ultra förra året så hamnade den dock något i skymundan och med årets lansering av S21 så ökar klyftan mellan modellerna än mer. Mycket tyder på att Samsung vill att de allra mest krävande av användare väljer en S21 Ultra framför Plus. Detta gör att det kan bli svårt att rekommendera en S21 Plus, då fjolårets S20 Plus har samma uppsättning kameror och skärmstorlek samt högre upplösning på skärmen. Till S21 Plus fördel har vi snabbare systemkretsar och ett större batteri, men de som överväger dessa modeller bör nog kanske snarare välja en S21 Ultra istället, en modell som rent tekniskt är bättre på alla vis.

Precis som förra året har Samsung släppt tre varianter av Galaxy S21 med Plus-varianten som förr var det ultimata flaggskeppet som den nya tidens mellanbarn.

Den största skillnaden mellan S20 Ultra och S20 Plus var uppsättningen kameror, men i år har man skapat större skillnader mellan de två varianterna och Samsung tycks vilja styra de mest krävande av användare och riktiga Galaxy entusiaster mot Ultra framför Plus.

Samsung Galaxy S21 Plus lanseringsdatum och pris

Samsung Galaxy S21 Plus med syskon visades upp den 14 januari under Samsungs virtuella Unpacked-evenemang som i år sker ungefär en månad tidigare än vad vi vant oss vid.

Årets upplaga Samsung Galaxy S21 kommer att finnas i butik från den 29/1 och förbeställningarna, de öppnade direkt efter evenemanget.

Priserna för Galaxy S21 Plus börjar på 11690 kr för varianten med 128 GB lagring och 8 GB RAM-minne. Utöver det finns det även en variant med 256 GB lagring och 8 GB RAM som blir din för 12 390 kr.

Detta innebär att årets upplaga är prissatt något lägre än förra årets S20 Plus, något som delvis lär bero på att man har valt en skärm med Full HD+ framför förra årets QHD-upplösta skärm, något vi återkommer till längre ner här.

(Image credit: Future)

Design och skärm

Ser man på framsidan av Galaxy S21 Plus så är det inte mycket som skiljer sig från förra årets S20 Plus. Den nya modellen är något bredare och tyngre, men det är inte något som omedelbart märks av när du håller den i handen. Telefonen är välbalanserad och som man kan förvänta sig så känns S21 Plus helt klart som en premiumtelefon.

Vänder man på den så hittar man den nya designen med ett kamerakluster som smälter in i baksidan på ett sätt som ser väldigt mycket bättre ut i verkligheten än på de i förväg läckta bilderna. Galaxy S21 Plus kommer i färgerna Phantom Black, Phantom Silver och Phantom Violet där samtliga har en matt glasbaksida som gör ett utmärkt jobb i att dölja fingeravtrycken så gott det går.

Knapparna för att reglera volymen, av-/på- och Bixby-knappen sitter på telefonens högra sida och på botten av den hittar vi SIM-kortslucka tillsammans med USB-C för laddning och en högtalare. Det finns ytterligare en högtalare på telefonens övre kant och backstycket av glas ger möjlighet till såväl trådlös laddning av telefonen som att kunna erbjuda trådlös laddning till andra enheter.

Galaxy S21 Plus har samma 6,7"-skärm som Galaxy S20 Plus hade, men nu med en lägre upplösning än fjolårets modell, Full HD+ istället för QHD. Något som skiljer S21 Plus mot Ultra är att Ultra stödjer S-Pen, något som S21 Plus alltså inte gör. Dessbättre så har S21 Plus stöd för 120 Hz uppdateringsfrekvens, precis som sin företrädare.

Den i skärmen inbyggda fingeravtrycksläsaren är på S21 Plus samt dess syskon större än vad den var på S20-modellerna. Samsung hävdar dessutom att den ska vara snabbare, så att det ska gå enkelt och smidigt att låsa upp sin S21.

(Image credit: Future)

Kamera och batteri

Kameraklustret på S21 Plus erbjuder en 12MP vidvinkelkamera, en 12MP ultravidvinkelkamera samt en 64MP telekamera som ska erbjuda 3x hybridzoom. Låter allt detta bekant? Då beror det nog på att det är exakt samma siffror. som det var för Galaxy S20 Plus förra året.

Den nya Exynos 2100 systemkretsens bildhantering och förbättrad AI kommer sannolikt göra att årets modell däremot erbjuder något bättre bildkvalité, men det är ännu oklart om det kommer ge en bättre och snabbare kameraupplevelse även i verkligheten. Mer om det när vår fullständiga recension är klar.

När det gäller video så har Samsung introducerat ett nytt videläge, Directors View, som kommer ge dig möjligheten att fånga videoklipp från flera kameror samtidigt. Du kommer exempelvis kunna använda såväl selfiekamera som bakre kameror samtidigt för att fånga såväl motiv som dina reaktioner samtidigt.

Samsung har även ökat på batteriet en smula i S21 Plus, nu till 4800 mAh jämfört med 4500 mAh i S20 Plus. Detta kombinerat med en mer effektiv systemkrets gör att vi hoppas på ännu bättre batteritid jämfört med föregångaren, även om vi inte hade jättemycket att klaga på vad gäller batteritiden i S20 Plus.

(Image credit: Future)

Prestanda och mjukvara

Mycket hänger på Samsungs nya systemkrets, Exynos 2100 som är det som driver nya S21-familjen i merparten av världen. I USA kommer enheterna däremot drivas av Qualcomm Snapdragon 888 istället och det blir upp till bevis för Samsung om deras nya Exynos-chip kommer leverera motsvarande prestanda och batteritid.

Telefonen kändes åtminstone väldigt snabb och trevlig under vår korta stund med den, även om det i sig inte är något pålitligt kvitto som så. Vi får avvakta tills vi får chansen att utsätta telefonerna och dess systemkretsar för mer ordentliga tester innan vi kan avgöra hur de står sig jämfört tidigare generationer och kanske framförallt, hur de är jämfört Snapdragon 888-varianterna av S21.

Samtliga Galaxy S21 erbjuds med 5G-stöd och därmed försvinner möjligheten att spara en slant på att välja en modell utan detta. Detta är något vi tycker är ganska rimligt, för varför skulle man vilja välja en med stöd endast för 4G när mer framtidssäkra 5G-modeller finns för en mindre extra kostnad?

Galaxy S21-modellerna rullar på Android 11 med Samsungs OneUI 3.1 gränssnitt ovanpå. Två stora ändringar vi såg var Google feed istället för Samsung daily och Googles meddelandeapp framför Samsung egna. Intressant nog fanns Samsungs meddelandeapp installerad med, men var inte lagd som förval och fanns inte på hemskärmen från start.

(Image credit: Future)

Första omdömet

Plus-varianten av Samsungs uppsättning Galaxy S-telefoner för 2021 känns lite som en udda fågel i samlingen. När den nya S21 Ultra briljerar på alla vis så känns S21 Plus mer som en medvetet begränsad och strypt telefon vad gäller vissa funktioner. Den må ha den nya Exynos 2100 systemkretsen och ett större batteri men erbjuder istället lägre upplösning än fjolårets S20 Plus samtidigt som inget ändrats vad gäller uppsättningen kameror.

Detta sammantaget gör att S21 Plus inte känns som den uppdatering som många hoppats på. Vi avvaktar nu tills dess att vi fått chansen att sätta telefonerna på ordentligt prov innan vi ger vårt slutliga omdöme, men det känns onekligen som att S21 Ultra är modellen för dig som vill ha den absolut bästa telefonen från Samsung under 2021.