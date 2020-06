The Last of Us 2 - recension

The Last of Us 2 är som ett känsloladdat, fängslande slag i magen, som utforskar teman om hämd, tribalism och moralens gråzoner, vilket inte bara gör det till årets bästa spel, utan också för denna generation.

Information Tid spelad: 30 timmar Plattform: PS4 Den här recensionen innehåller spoilers för The Last of Us.

Troy Baker försökte varna oss. Voice-over-skådespelaren, som skildrar Joel i serien, talade om för oss att vi inte var redo för The Last of Us 2 - och han hade rätt. Oavsett om du råkat se spoilers, tittat på trailers eller bara har dina egna förväntningar på vad The Last of Us 2 kommer att bjuda på, kommer du inte vara förberedd på den känslomässiga effekt denna underbara uppföljare bjuder på. Det finns inget som riktigt går att jämföra med att uppleva det helt på egen hand.

The Last of Us 2 är ett fängslande mästerverk. Det är inte bara en förbättring sedan föregångaren, men överskuggar även varenda PS4-spel som släppts hittills under den här generationen. Det är inte bara tack vare den känslomässiga och nyanserade berättelsen, som med säkerhet överskrider gränserna för vad vi vet spel kan vara, utan även för sättet spelet tar en kritikerrosad formel och höjer den bortom vad vi någonsin hade kunnat föreställa oss. Detta samtidigt som spelet lyckas undvika att falla ned i samma fallgropar som vi är så vana att se i andra spel.

Men denna utforskning av ny mark innebär inte att utvecklaren Naughty Dog har gått från seriens kärnelement. Infekterade lurar fortfarande i skuggan av öde byggnader, vi presenteras fortfarande med fantastiska, förlorade världar som bara erbjuder små luckor av utforskning längs vägen och vi blir återigen känslomässigt fästa till de vackert utvecklade karaktärerna som vi stöter på längs vägen.

Med tanke på att The Last of Us släpptes för sju år sedan, finns det många välkomna justeringar och tillägg för att modernisera det som i det ursprungliga spelet ofta kunde vara något av en klumpig upplevelse. I The Last of Us 2 är striderna mer flytande och välgenomtänkta och räknar inte bara in hur en karaktär hade närmat sig en situation, utan även hur deras fysik informerar om deras styrkor och svagheter, samtidigt som små men viktiga förbättringar till vapen- och färdighetsuppgraderingar ger dig större utrymme att kontrollera din spelstil.

Alla dessa aspekter kombineras för att skapa en uppföljare som inte kommer att göra dig besviken och som sliter dig med, samtidigt som du dras allt längre in i storyn, scen efter scen. Det har varit en lång och svår väg för The Last of Us 2, som drabbats av en mängd förseningar och spoilers, men vi kan försäkra dig om att all väntan har varit värt det. Om det är något spel du fortfarande borde köpa i den nuvarande konsolgenerationen, så är det The Last of Us 2.

The Last of Us 2 - pris och utgivningsdatum

Vad är det? Uppföljaren till det kritikerrosade The Last of Us

Uppföljaren till det kritikerrosade The Last of Us Utgivningsdatum? 19 juni, 2020

19 juni, 2020 Var kan jag spela det? PlayStation 4

PlayStation 4 Pris? 549 kronor för standardversionen

En historia om våld

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

Utforskar tribalism och hämnd och suddar ut moralens linjer

Vidareutvecklar de tidigare byggda relationerna

Undviker fallgropar och stereotyper

I The Last of Us fick vi se smugglaren Joel, som fick till uppgift att eskortera den oroliga tonåringen Ellie genom ett postapokalyptiskt USA på ett uppdrag att hitta en milisgrupp känd som Fireflies, som håller till i Massachusetts State House utanför karantänzonen.

Under resan kommer det fram att Ellie är immun mot den infektion som spritt sig över världen och att Fireflies vill ha henne så de kan försöka utveckla ett botemedel. Men det visar sig att Fireflies vid den platsen har blivit dödade, så Joel och Ellie reser till Jackson County i Wyoming för att få hjälp av Joels bror Tommy, som är en tidigare medlem av Fireflies, för att hitta gruppen.

Det visar sig att Fireflies håller till i Saint Mary's Hospital i Salt Lake City i Utah. Paret reser till sjukhuset, där de hittar milisgruppen. Men Marlene, som är chef för Fireflies, berättar för Joel att Ellie förbereds för operation och att den infekterade delen av Ellies hjärna måste tas bort för att kunna hitta ett botemedel - vilket hade tagit livet av henne.

Joel som definitivt inte är med på den här planen, dödar alla Fireflies och flyr med Ellie, som längs denna långa resa blivit som en dotter för honom. Paret återvänder till Jackson, men Joel ljuger för Ellie om deras flykt och berättade att Fireflies hade hittar andra immuna människor och att de inte lyckats hitta ett botemedel, så hon var fri att gå.

"Varje känslomässig sekvens är bättre att spela än att prata om. Lita på oss."

The Last of Us 2 fortsätter historien cirka fyra år efter föregångaren. Ellie och Joel bor numbera tillsammans med Joels bror Tommy i en bosättning i Jackson County, där de lever så gott de kan med tanke på det farliga och oförutsägbara tillståndet världen befinner sig i.

Förhållandet mellan Ellie och Joel börjar dock bli ansträngt, då Ellie har tvivel om vad som egentligen hände med Fireflies, samtidigt som Joel har svårt att släppa taget om den (numera vuxna) kvinnan som han en gång riskerade sitt liv för att skydda.

Vi fångas omedelbart upp i karaktärernas liv igen, även om deras förhållande har förändrats drastiskt sedan sist vi träffade dem. Naughty Dog bygger vidare på bandet vi utvecklade med Joel och Ellie på ett sätt som verkligen får dig att känna de sårade känslorna på båda sidor.

Efter en serie upprivande händelser, lämnar Ellie Jackson i jakt på hämnd och beger sig till Seattle för att hitta medlemmarna i en ny milisgrupp som dykt upp istället för Fireflies: Washington Liberation Front (WLF eller Wolves kort).

Vi kommer inte att berätta mer om de efterföljande händelserna i den här recensionen, eftersom du verkligen borde uppleva dem på egen hand. Varje känslomässig sekvens är bättre att spela än att tala om - lita på oss.

Ett moraliskt minfält

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

Medan The Last of Us främst utforskade förhållandet mellan Ellie och Joel, tar The Last of Us 2 saker och ting längre än så. Du hade blivit förlåten om du trott att detta bara hade blivit en simpel och blodig historia om hämnd, och Naughty Dog kunde lika gärna ha fallit ned i den fallgropen.

Men istället beger vi oss ut på en resa som suddar ut linjerna mellan "de goda" och "de onda", ofta på ett sätt som är svårt att smälta och där en "oss mot dem"-mentalitet blir mycket mer komplicerad när alla helt enkelt försöker överleva. Det är mer som för oss samman än isär och Naughty Dogs nyanserade berättande avslöjar paralleller mellan Ellie och dem som hon ser som "de andra" på subtila men kraftfulla sätt.

"Varenda replik i The Last of Us 2 tjänar sitt syfte - de är noggrant övervägda och bär alla känslomässig vikt"

Det kanske svåraste pillret att svälja är att vi tvingas se Ellie förlora sig själv och vad hon bryr sig om som ett resultat av en vendetta, samtidigt som vi tar del av hennes våldsamma handlingar och sedan blir tvungna att bevittna konsekvenserna av dessa handlingar för andra.

Medan andra spel har försökt att skapa "fiende"-karaktärer, gett dem en bakgrundshistoria eller någon annan förmildrande omständighet, går The Last of Us 2 ett steg längre. Du känner empati för den andra sidan och dina känslor för huvudpersonerna skiftar; det är obekvämt och ett riktigt bevis på hur suverän Naughty Dogs storytelling är.

Varenda replik i The Last of Us 2 tjänar sitt syfte - de är noggrant övervägda och bär alla känslomässig vikt, med vackert scriptade scener som den nyfikna kommer snubbla över, men som spelare som har lite mer bråttom kan missa helt.

Denna eftertänksamhet genomsyrar hela spelet. Vi ser en mångfald, som inte borde vara möjligt för en spel av denna tid. Vi presenteras för olika kroppstyper, ofta atypiska från de bikini-klädda kvinnor, som vi ständigt ser i moderna medier; en rad etniciteter, där man undviker de uttjatade stereotyperna; och det finns även en utforskning av kön och sexualitet, som inte känns påtvingad eller obehaglig och som undviker de typiska fallgroparna och klichéerna.

Vi är inte i Jackson längre ...

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

Belönande bitar av utforskning

Nya samlarobjekt

En förbättrad och mer detaljerad värld

The Last of Us 2 visar oss i mer detalj den fantastiska värld vi blev förälskade i redan den första gången. Även om du inte kan utforska varenda plats så noggrant som de nyfikna av oss kanske hade önskat, är det ändå värt att ta lite extra tid för att verkligen ta in den dystra atmosfären, speciellt de mindre detaljerna, innan du fortsätter vidare på den linjära resan framför dig.

Det innebär dock inte att det inte finns områden att utforska. Det finns små bitar av utforskning tillgängligt, när du behöver leta efter resurser och samlarföremål. Om du väljer att ta dessa avstickare kan du ofta aktivera cutscenes som du annars hade gått miste om helst och som lägger till ytterligare lager till handlingen och karaktärsutvecklingen. Vi uppmanar dig att ta in så mycket som möjligt, men som Naughty Dog själva sade, finns det gott om scriptade scener du troligen kommer att missa första gången; det här är ett spel som borde spelas fler gånger.

Variationen i platser kommer som en välkommen förändring för dem som blev trötta på de övergivna lägenhetsbyggnaderna som översvämmade The Last of Us och som ofta bara varierade enligt säsonger. Nu får du istället förändringar i både miljön du utforskar och sätten du kan använda dem till din fördel i strider - något vi kommer tillbaka till senare.

Även om utforskning inte är obligatoriskt i The Last of Us 2, kan spelare som vill välja en mer fullständig upplevelse. Det finns artefakter, ofta i form av dokument, som ger ytterligare insikt i spelets historia, medan dem som älskar att samla föremål kan plocka upp samlarkort längs vägen.

Du hittar även ett och annat kassaskåp - troligen med en kod i närheten - som ger dig många användbara resurser. Du vill försöka hitta så många som möjligt av dem för crafting och uppgraderingar.

Små, men viktiga förbättringar

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

Fler rörelsemöjligheter

Förbättrade möjligheter för uppgradering av färdigheter

Uppgraderingar som är skräddarsydda enligt din spelstil

Vår favoritförbättring jämfört med The Last of Us är förmodligen uppgraderingssystemet. I The Last of Us samlade Joel tillskott för att förbättra specifika förmågor, men i The Last of Us 2 finns det olika färdighetsträd, som låter dig använda tillskotten för att uppgradera specifika grenar av färdigheter såsom smygförmåga, precision och sprängämnen. Du kan låsa upp nya grenar genom att hitta handböcker - men dessa är enkla att missa, så var uppmärksam.

Som Naughty Dog tidigare varnade, är det ont om resurser, så du behöver vara lite mer noggrann i vad du väljer att uppgradera jämfört med många andra spel.

Det är brist på resurser, och därför behöver du vara lite försiktigare i vad du väljer att uppgradera."

Detta gäller även för vapenuppgraderingar, som kan låsas upp genom att samla material. Varje gång du hittar material, får du bara lite grann, och varje vapenuppgradering kräver en ganska stor mängd. Dessutom finns det väldigt få arbetsbänkar och det är långt mellan dem - och när du väl hittar en kan du till din stora frustration inse att du inte har tillräckligt med material för att uppgradera något i alla fall.

Även om det kan vara svårt att välja vad du ska uppgradera, gör dessa uppgraderingar det möjligt för dig att anpassa Ellie för att passa din spelstil bättre. Det finns dessutom mer crafting-alternativ överlag, inklusive olika typer av pilar, samt hälsokit, minor och förmågan att göra melee-vapen dödligare. Det beror verkligen på hur du vill spela.

Utöver crafting och uppgraderingar, har även sättet du tar dig runt förbättrats. Du presenteras ofta med små pussel du behöver lösa för att din karaktär ska kunna klättra över väggar och komma åt byggnader utom räckhåll. För att manövrera dessa nya områden har du fått några fler alternativ tillgängliga, som bland annat sällsynta tillfällen att använda rep, en dedikerad hoppknapp (äntligen) och möjligheten att både krypa och huka sig ned - något som är användbart för att gömma sig under fordon och i högt gräs. De är små, men välkomna förändringar som gör det mycket enklare att ta sig runt.

Post-apokalyptiskt arsenal

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

Ny dodge-förmåga och andra stridsalternativ

Mer vikt läggs på beräknade strider

Striderna är flytande med vikt på det fysiska

Det går inte att betona tillräckligt: The Last of Us 2 är en våldsam historia. Även om våldet inte tar över helt, spelar det en viktig roll i den övergripande berättelsen och du kommer behöva vänja dig vid det faktum att Ellie i stort sett hackar ned varenda person hon stöter på.

Men att alltid rusa in i strider är inte alltid den bästa idén i The Last of Us 2. Istället har vi funnits att en mer beräknande, smygfokuserad stil verkar ge bättre resultat i de allra flesta fall - och det finns massor av stridsalternativ för att göra det möjligt.

I ett fall är Ellie exempelvis omringad av Seraphites (en fientlig kult som går under smeknamnet Scars) utrustade med pilbågar. Istället för att rusa in med näven i vädret, drog vi nytta av det höga gräset för att hålla oss gömda och använde sedan en pilbåge för att plocka medlemmar som hamnat efter gruppen och skapade distraktioner genom att slängs flaskor för att separera individer från gruppen.

Att placera ut en mina eller två hjälper också - dessa fungerar i princip som fjärrbomber som sprängs när fiender kommer för nära, precis som de gjorde i det första spelet. Även Ellies lyssnarförmåga fungerar på liknande sätt (som ärvts efter Joel), som låter dig upptäcka fara även i svagt upplysta scenarier. Alternativet att stealth-döda fiender är också tillbaka - så länge du lyckas ta dig tillräckligt nära utan att bli upptäckt då.

"Strider är inte alltid nödvändigt och du kan istället välja att använda dig av miljön för att smyga förbi fiender. I de allra flesta fall är det verkligen helt upp till dig hur du vill spela."

Strider är inte alltid nödvändigt och du kan istället välja att använda dig av miljön för att smyga förbi fiender, genom att krypa under bilar eller smyga genom högt gräs. I de allra flesta fall är det verkligen helt upp till dig hur du vill spela.

Om du är typen av spelare som föredrar lite mer action, kan du rusa in med vapnet i handen, men vi rekommenderar att du drar dig tillbaka lite när saker och ting börjar hetta till, då det helt enkelt kan bli lite opraktiskt och potentiellt dödligt att behöva byta mellan ammunitionstyper eller vapen (eller tillverka välbehövligt material som hälsokit) mitt i eldstrider.

Den nya dodge-förmågan innebär dock (om du tajmar den rätt) att du snabbt kan undvika melee-attacker och sedan snabbt kontra med ett eget slag på fienden. Ellie är snabb och smidig och kan ta sig runt ganska lätt utan att bli upptäckt, för att leverera ett dödligt slag på en ovetande fiende, men hennes fysik lämpar sig däremot inte lika bra för tunga närstrider.

Om en fiende kommer för nära, kan det därför vara en bra idé att ha ett uppgraderat melee-vapen som du kan plocka fram för att värja bort dem, men i vissa fall kommer du hamna i frustrerande situationer där det enda du kan göra är att gå lös på knapparna för att slita dig ur deras grepp - något som kommer att kännas bekant för alla som kämpade mot de infekterade i det första spelet.

På tal om de infekterade, så är de nödvändigtvis inte det största hotet i The Last of Us 2 (den äran går till människorna), men de utgör ändå ett hot. Du kommer att stöta på gamla fiender som Clickers, Bloaters och Runners, men det finns även några nya infekterade arter att ta itu med - inklusive Shambler, som har en otäck vana att släppa giftiga ångor överallt när den kommer för nära.

Även om de infekterade alltid är närvarande i The Last of Us 2, handlar aldrig huvudstoryn om den och de tar inte fokus från den; istället fungerar de som en påminnelse om den typen av världen du bor i - om du hade glömt bort det.

Framsteg inom anpassning

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

De flesta aspekter i spelet kan justeras för att passa spelarens krav

Ett av de mest anpassningsbara spelen hittills

Över 60 anpassningsalternativ

The Last of Us 2 är ett av de mest anpassningsbara AAA-spel som vi sett hittills och skryter med över 60 olika anpassningsfunktioner. Dessa finns tillgängliga i allt från huvudmenyn och erbjuder spelare alternativet att justera en mängd olika aspekter av spelet efter deras behov, oavsett om det handlar om att implementera text-to-speech eller ljudsignaler, visuella hjälpmedel, åtgärder mot rörelsesjuka eller för att förbättra tillgängligheten under strider.

Det finns också en mängd avancerade alternativ som fokuserar på folk med problem med motoriken eeller hörseln, samt andra som ska underlätta för spelare med dålig syn eller blinda. Dessa alternativ är något vi anser bör finnas tillgängliga i alla spel och att få se dem i ett av årets största spel är väldigt välkommet. Du kan läsa mer om alla anpassningsalternativ på PlayStation Blog.

Omdöme

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

Det är svårt att sätta ord på varför du bör spela The Last of Us 2 utan att avslöja allt för mycket av delarna som gör det helt fantastiskt.

Även om den efterlängtade efterföljaren börjar som en typisk berättelse om hämnd, blir den snabbt mer nyanserad och Naughty Dogs vision börjar komma till liv. Även om det tar några timmar innan detta börjar bli klart, är tempot i spelets handling helt perfekt. The Last of Us 2 kan vara ett svårt piller att svälja ibland - det är hjärtekrossande och kväljande ibland och kommer verkligen att ta dig med på en känslomässig berg-och-dal-bana.

Det är värt att notera att det är ett mycket längre spel än det första och tar ungefär 30 timmar att spela igenom, beroende på hur mycket utforskning du väljer att ägna dig åt längs vägen. Om du inte är särskilt investerad i handlingen, kan det kännas långdraget - men för dem som faktiskt är investerade känns det nästan som två spel i ett som tillsammans skapar en fulländad berättelse.

Varje tvist och vändning är en överraskning och även om du har sett några spoilers, finns det många fler viktiga plot-twists som inte dykt upp i några läckor - och de läckorna som dök upp kommer inte att förstöra helhetsintrycket överhuvudtaget. Det var många gånger vi trodde att vi visste vad som väntade runt hörnet, bara för att mötas av något helt annat. Mycket av det är tack vare Naughty Dogs lyckade försök att förvirra oss med falska voice-overs och smarta redigeringar för att måla upp en helt annan bild i trailers jämfört med det du faktiskt stöter på i spelet.

The Last of Us 2 kanske inte är något för dem som inte har spelet originalet, men för dem som har kommit att älska dessa karaktärer och den här världen, är det mer än en värdig uppföljare till en vackert berättad historia, som är uppbyggt på sätt vi aldrig hade kunnat föreställa oss - och med all den vård och omtanke vi önskade oss.