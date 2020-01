Samsung HW-Q90R Soundbar

Samsung HW-Q90R är företagets nya flaggskepps-soundbar. Det stöder inte bara objektbaserat ljud i form av både Dolby Atmos och DTS:X, det är också den enda 2019-modellen som uppnår detta med faktiska bakre högtalare och fyra uppåtriktade element.

Men hur förvirrande modellnumret än är verkar HW-Q90R mycket lik förra årets HW-N950. Denna nya soundbar har en ny designad subwoofer och lägger till Active Sound- och Game Pro-lägen, men annars är det inte mycket som skiljer dem åt.

Så är det värt att betala ett högre pris för den nya HW-Q90R, eller är det bättre att försöka nosa upp ett klipp på HW-N950? Vi testar ...

Design

SAMSUNG HW-Q90R Specifikationer Mått och vikt (Soundbar): 1226 (w) x 83 (h) x 136 (d) mm; 8,8 kg | Mått och vikt (trådlösa högtalare): 120 (w) x 210 (h) x 144 (d) mm; 2 kg | Mått och vikt (subwoofer): 205 (w) x 403 (h) x 403 (d) mm; 9,8 kg | Högtalarkonfiguration: 7.1.4 | Uteffekt: 512W | Anslutningar: 2 x HDMI-ingångar, 1 x HDMI-utgång, optisk digital ljudingång, USB (endast service), Bluetooth och WiFi

Om du tycker att Samsung HW-Q90R ser bekant ut, beror det på att den är identisk med förra årets HW-N950. Det är inte nödvändigtvis något dåligt, eftersom det här är en smart designad och välgjord enhet som kan skryta med metallgaller och en "Carbon Silver"-finish - men det kan också vara en anledning till att du möjligen överväger att köpa förra årets N950 istället.

Som sagt, båda är ganska breda soundbars, vilket gör dem idealiska för dagens stora TV-apparater. Trots sin storlek lyckas HW-Q90 emellertid förbli anspråkslös i sitt utseende. Du behöver gott om utrymme att placera den under din TV, men om det är ett problem finns det också möjlighet till väggmontering.

Det finns en enkel LED-display som tänds när soundbaren tar emot ett kommando som ger grundläggande information. Det finns också några kontroller längst uppför att slå på och av den, välja ingångar och justera volymen.

Den medföljande fjärrkontrollen är identisk med förra årets controller, men om den redan var bra, så behövs inga uppdateringar. Det förblir en ergonomiskt designad fjärrkontroll, med alla nödvändiga knappar för göra hanteringen av HW-Q90R till en effektiv och mycket enkel affär.

De vänstra och högra bakre högtalarna har samma design och metallgaller som huvudenheten. Varje högtalare har framåt- och uppåtriktade drivrutiner för de övre bakre vänstra och högra kanalerna, tillsammans med inbyggd förstärkning. Det senare innebär att även om de är trådlösa så måste du ansluta dem till ett vägguttag.

Den omdesignade subwoofern använder ett 8-tums element. Finishen matchar resten av systemet, med reviderade dimensioner som är avsedda att förbättra basresponsen och den förbättrade ljudkontrollen jämfört med förra året.

Bild: TechRadar

Funktioner

Samsung HW-Q90R:s huvudnummer är stöd för Dolby Atmos och DTS:X (och varianter därav). Det som emellertid gör den annorlunda än andra soundbars som du har sett tidigare är förmågan att leverera dessa objektbaserade ljudformat med en äkta 7.1.4-kanals installation, snarare än att ta till akustisk strålning eller psykoakustik.

För att uppnå denna prestation finns det 12 högtalare (inklusive subwoofern), med totalt 17 drivrutiner. De tre främre kanalerna använder tre drivrutiner vardera - två woofers och en bred tweeter - med alla andra kanaler baserade på en enda drivrutin.

Högtalarna är uppdelade i 12 kanaler: främre vänster och höger, mitt, två sidor, två bakre, två främre höjder, ett par bakre höjder och en sub. Alla dessa högtalare drivs av 512W inbyggd förstärkning, och systemet har ett påstått frekvensrespons på 34Hz till 17kHz.

En kritik av HW-Q90 är att trots den sofistikerade med sin objektbaserade avkodning och leverans av flera kanaler är den faktiska installationen ganska grundläggande. Det gör installationen okomplicerad men det betyder att det kan vara lite svårt att få det bästa från systemet. Det skulle vara trevligt att se Samsung lägga till någon form av automatisk kalibrering för att säkerställa att allt fungerar optimalt.

När det gäller anslutningar finns det två HDMI-ingångar och en utgång, som alla stöder 4K/60p, 4: 4: 4, Rec.2020, High Dynamic Range (HDR10, HLG, HDR10 +, och Dolby Vision), 3D och HDCP 2.2 . Det bör säkerställa att Samsung kan hantera allt du kastar på det. Det är ett vanligt klagomål, men två HDMI-ingångar verkar snåla med tanke på priset.

Den enda andra fysiska anslutningen är en optisk digital ingång men det finns ett antal trådlösa alternativ, inklusive Wi-Fi och Bluetooth. Det finns dock inget stöd för Chromecast eller Apple AirPlay, vilket är en besvikelse på en high-end soundbar.

Samsungs dotterbolag Harman Kardon deltog aktivt i utvecklingen av HW-Q90R och ställde in ljudfältet för att säkerställa att det är lika bra med musik som det är med flerkanaligt ljud. Dessutom finns det fyra ljudlägen i år: Standard, Surround, Game Pro och Adaptive Sound.

Standardläget levererar ljudet som kodat, medan Surround-lägena blandar upp det för att dra fördel av alla tillgängliga kanaler. De andra två lägena är nya i år, med Game Pro-läget gör spelet mer involverande, och läget Adaptive Sound analyserar innehållet och ändrar bearbetningen i realtid.

Som du kan förvänta dig av en modern soundbar kan den hantera alla populära ljudformat inklusive AAC, WAV, OGG, ALAC, AIFF och FLAC, med högupplöst stöd upp till 32-bitars. Det inkluderar också UHQ 32-bitars uppskalning för högkvalitativ ljuduppspelning från kompatibla smarta enheter.

Som med de flesta andra Samsung-produkter finns det stöd för appen SmartThings - detta underlättar installationen och gör att du kan styra den tillsammans med andra anslutna enheter från ett enda nav. HW-Q90 fungerar också med Amazon Alexa, ger handfri kontroll och gör att du kan lyssna på musik via Spotify Connect.

Bild: Samsung

Prestanda

Eftersom det främsta skälet till att köpa Samsung HW-Q90R är dess uppslukande ljud, kan det tyckas konstigt att börja med att lyssna på musik i två kanaler. Men det är ett viktigt test av en sounbars kapacitet, och om det låter bra i stereo borde dessa egenskaper fortfarande återspeglas när du lägger till fler kanaler.

Generellt fungerar Standard sound-läget bäst med musik och The Waterboys nya album Where the Action Is ger många möjligheter för Samsung att avslöja en fantastiskt nyanserad sonisk prestanda. Bara storleken på denna soundbar möjliggör utmärkt separering mellan vänster och höger högtalare, vilket resulterar i en imponerande ljudbild i stereo och exakt placering av instrument.

Det finns en aggressiv punkig leverans av låten London Mick, vilket verkar lämpligt eftersom låten handlar om Mick Jones från The Clash. HW-Q90 ger de drivande gitarriffen ordentlig närvaro, sången ylar och den utmärkta subwoofern ger ett tätt och kontrollerat underlag till trummorna som driver låten.

För att gå vidare till något med mer flerkanalig karaktär har The Expanse on Amazon Prime en utmärkt 5.1-mix som använder både surround och sub. De trånga rymdstationerna och asteroidvärldarna utnyttjar de bakre kanalerna fullt ut för att skapa en känsla av klustrofobi, medan suben lägger till låga frekvenser i rymdscenerna för att skapa en känsla av att vara i ett vakuum. Men den dedikerade centerhögtalaren säkerställer också att dialogen alltid förblir tydlig och fokuserad på handlingen.

Adaptive Sound-läget är bra på att få mer detaljer ur ljudspåret, men tenderar att fungera bäst med sportsändningar eller samtalsprogram. För något som The Expanse är Surround-läget ett bra val eftersom det kombinerar ljudspåret för att använda de kanalerna ovanför huvudet, vilket skapar en mer omslutande upplevelse.

Förvånansvärt överträffade HW-Q90 sig verkligen när man levererar objektbaserade ljudspår som Dolby Atmos och DTS:X. När det gäller det förstnämnda använder rekreationen av Live Aid i slutet av Bohemian Rhapsody alla tillgängliga kanaler för att skapa känslan av en massiv rockshow. De två främsta kanalerna hanterar musiken, med högtalarelement från sidan som hjälper till att lägga mer bredd. De bakre högtalarna ger ljudet från publiken, medan de uppåtriktade återskapar känslans från det gamla Wembley Stadium.

Musikaliteten kommer verkligen fram här och hjälper till att leverera Queen-låtarna med all precision och tydlighet som formatet kan samla. Basen är särskilt effektiv, både stödjer det övergripande ljudspåret och hjälper till att driva låtarna framåt när Atmos-mixen producerar en vägg av ljud. Men inom den väggen förblir Freddies operala sång tydlig och fokuserad.

Atomic Blonde har ett brutalt DTS:X-soundtrack som sparkar som en häst när handlingen startar. Oavsett om det är en bilkrasch, en explosion eller en fistfight nedför en trappa, återger HW-Q90 varje kick, spark och skott med anmärkningsvärd precision. Återigen kommer suben till sin rätt, vilket ger hitsen en visceral kvalitet och understryker handlingen. Men den musikaliska kvalitet spelar också en roll, vilket gör att alla 80-talslåtar i filmen låter bättre än någonsin.

Bild: Samsung

Värde

Vid första anblicken verkar Samsung HW-Q90R vara ganska dyr för en soundbar. När du funderar på dess kapacitet börjar du dock inse att den ger överraskande värde. Om du skulle bygga ett likvärdigt 5.1.4-kanalsystem med separata delar, skulle du ha svårt att uppnå detta för mindre än kostnaden för denna kombination. Du behöver en nio-kanals AV-mottagare och matchande högtalar- och subwooferpaket, som kanske låter bättre men i slutändan skulle kosta mer och vara svårare att installera.

Andra soundbars att överväga

Samsung HW-Q90R spelar i en egen klass, vilket gör jämförelser ganska knepiga. Det finns bokstavligen inga andra soundbarpaket från 2019 som levererar en äkta 7.1.4-kanalsupplevelse med trådlösa bakre högtalare och fyra uppåtriktade element.

Det begränsar möjliga alternativ, även om skulle kunna titta på Sony HT-FZ9, LG SL10YG och Yamaha YSP-5600. Alla är billigare men saknar bakhögtalare (och Yamaha saknar till och med en subwoofer), så ljudet som produceras tenderar att vara väldigt framtungt.

Om du vill ha en verkligt uppslukande upplevelse men hoppas spara lite pengar är din bästa satsning förra årets Samsung HW-N950. Den är praktiskt taget identiskt och är fortfarande ett utmärkt val för dig som vill ha fullständig objektbaserad upplevelse med ett minimum av krångel.

Omdöme

Samsung HW-Q90R är en fantastiskt uppslukande soundbar som ger verklig valuta för dina pengar. Tack vare en trådlös subwoofer, trådlösa bakre högtalare och fyra uppåtriktade eleven kommer detta välgjorda och smart designade paket att kasta dig rätt in i handlingen.

Ingen annan soundbar kommer nära att producera hela Dolby Atmos och DTS:X-upplevelsen, och tack vare inställningen från Harman Kardon låter HW-Q90 till och med bra med musik. En anständig uppsättning funktioner och fullspäckade HDMI-anslutningar kompletterar ett nästan felfritt paket.