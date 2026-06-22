Apple uppges lansera 6 nya iPhone-modeller, 2 nya wearables och mer under sitt ”största produktår” någonsin – här är hela listan

2027 kan bli Apples ”största produktår” någonsin

Detta enligt Apple-kännaren Mark Gurman

Potentiella nya produkter inkluderar iPhone 20 Pro-serien, iPhone Ultra 2, iPhone Air 2, Apple Glasses och mer

2026 ser ut att bli ett stort år för Apple, särskilt eftersom vi sannolikt får se företagets första vikbara telefon i form av iPhone Ultra. Men nästa år kan bli ännu större – det kan faktiskt bli Apples ”största produktår” någonsin.

Detta enligt den välkända Apple-läckan Mark Gurman, som talade med TBPN (via 9to5Mac), där han även nämnde mycket av det som sannolikt väntar under 2027.

Här nedanför har vi samlat dessa ryktade produkter och andra möjliga lanseringar, som tillsammans mycket väl kan göra 2027 till ett enormt år för Apple.

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1. iPhone 18

iPhone 17 (Image credit: Jacob Krol/Future)

iPhone 18 kan bli en av de första Apple-produkterna vi får se nästa år, då den enligt rykten väntas lanseras i eller omkring mars.

Det skulle innebära ett avsteg från Apples traditionella lanseringsschema, eftersom vanliga iPhone-modeller tidigare har presenterats i september. I år kan det däremot bli så att endast iPhone 18 Pro-serien och iPhone Ultra lanseras i september.

Oavsett vilket kommer iPhone 18 sannolikt att utrustas med ett nytt A20-chipset. Enligt läckor kan modellen också få 12 GB RAM-minne för att bättre hantera AI-funktioner.

Telefonen kan även få en ny selfiekamera på 24 MP och en mindre Dynamic Island än iPhone 17. Samtidigt sägs den kunna få en förenklad Camera Control-knapp som saknar kapacitiv sensor, något som kan bidra till att hålla kostnaderna nere.