YouTube Gaming blir endast tillgängligt via webben från och med mars, då Google tar bort fristående applikation

YouTube Gaming lanserades under 2015 för fungera som ett hem för allt spelrelaterat innehåll och ge alla spelentusiaster ett ställe att både titta på spel och interagera med streamers, samt möjligheten att chatta med andra spelare och följa spelsidor.

Även om de spelrelaterade videorna är ganska populära på plattformen (med över 200 miljoner dagliga tittare), gäller inte samma sak för applikationen för YouTube Gaming. Därför har Google introducerat applikationens viktigaste funktioner på den huvudsakliga YouTube-plattformen på nätet och planerar att permanent stänga ned den fristående applikationen från och med mars nästa år.

YouTube har en "Gaming"-flik i sidofältet (på vänster sida av skärmen, under "More from YouTube"-sektionen), som tar dig till plattformens nya YouTube.com/Gaming.

Enligt ett blogginlägg från Google där de diskuterar nyheterna för YouTube Gaming, har sidan "skapat samlingsplatser för livestreams och videor som trendar" och kommer göra det möjligt för användare att "hitta spelvideor från hela YouTube, som är relaterade till det specifika spelet."

YouTube lovar dessutom att de kommer att lyfta fram nya streamers och innehållsskapare varje vecka, något som sätter igång i USA redan den här veckan och kommer att rulla ut till andra länder under de kommande månaderna.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)