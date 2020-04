Nu kan du komma åt dina Instagram DM:s på webben

Instagram-användare har kunnat kolla på bilder och stories via webben ett tag nu, men efter den senaste uppdateringen av onlineappen går det numera att komma åt Direct Messages också.

Det innebär att du kan komma åt dina Insta DM:s direkt via webbläsaren, utan att behöva plocka upp mobilen. Baserat på det officiella Twitter-inlägget där nyheten tillkännagavs, verkar det som att funktionen är live för alla användare runtom i världen.

Om du är ny till hela Instagram-på-webben-upplevelsen, behöver du bara öppna hemsidan här och sedan logga in med dina kontouppgifter. Du kommer åt dina DM:s genom att klicka på den lilla pappersflygplans-ikonen i det övre högra hörnet.

Du kan starta nya konversationer, fortsätta gamla, skicka bilder från datorn och gå in på dina vänners profiler. Allting synkroniseras till appen på mobilen, som förväntat.

Insta på webben

Nu när Instagram på webben även kan skicka notifikationer till dig, är i princip det enda du inte kan göra via webbläsaren att ladda upp nya bilder till ditt flöde eller i din story - detta är begränsat till mobilappen för tillfället.

Du kan utforska vad som händer över Instagram-nätverket, kolla upp aktivitet direkt relaterat till ditt konto, börja eller sluta följa konton och nu även hantera dina direktmeddelanden, inklusive gruppchattar.

De allra flesta mobilappar har numera någon typ av närvaro på webben - du kan exempelvis kolla ditt Facebook-flöde eller skicka meddelanden från WhatsApp. Snapchat och TikTok är två undantag som för tillfället förblir enbart mobila upplevelser.

På tal om Instagram, har de även experimenterat med ett nytt mörkt läge nyligen, samt ändringar i ordningen på flödet och ett nytt verktyg som ska visa vilka Instagram-användare du interagerar med minst.

Via The Next Web