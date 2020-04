Xiaomi Mi Band 5, en ny billig pulsklocka, kanske presenteras idag

If you're a fan of affordable fitness trackers you'll likely be interested to hear that a new one might be hitting the market soon, because the anticipated Xiaomi Mi Band 5 could be unveiled later today (April 3).

This is because Mijia, Xiaomi's smart home brand (which includes wearables) is set to host an event in China later today, according to its Weibo page.

Mijia doesn't state exactly what's being shown off, but refers to 'our new friends in wearables' (roughly translated), which suggests there will be new wearable devices announced.

Om du gillar prisvärda pulsklockor kommer du förmodligen att vara intresserad av att höra att en ny kan komma riktigt snart, eftersom den förväntade Xiaomi Mi Band 5 kan avslöjas senare idag (3 april).

Detta beror på att Mijia, Xiaomis smarta hemvarumärke (som inkluderar wearables) kommer att vara värd för ett evenemang i Kina senare idag, enligt Weibo.

Mijia anger inte exakt vad som visas utan hänvisar till "våra nya wearables-vänner" (fritt översatt), vilket antyder att det kommer att tillkännages nya wearables.

Xiaomi Mi Band 5 har vi väntat på ända sedan Mi Band 4 landade på hyllorna, eftersom det var en ganska populär och mycket prisvärd pulsklocka som vi gav nästintill högsta betyg. Några justeringar, som Mi Band 5 skulle kunna få, kan göra det till den perfekta träningskompisen.

En annan wearable kan också presenteras, eftersom Xiaomi lanserade Mi Watch i slutet av 2019 och denna också kan få en efterträdare, även om vi fortfarande väntar på att enheten lanseras utanför Kina.

Utöver det har Xiaomi gjort framsteg i smarta hushållsapparater, och kanske kommer vi att se fler av dessa vid det här evenemanget, som nya smarta hemhögtalare, en utvidgning av sitt belysningsutbud eller andra smarta enheter.

Om Mijia lanserar något större, eller något som kommer att finnas utanför Kina (som Mi Band 5 förmodligen kommer att göra), kommer vi att meddela dig, så håll utkik.

Via GSMArena