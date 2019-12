Star Wars trogna fans blev helt uppspelta över serien The Mandalorian direkt när den tillkännagavs. Det är inte bara den första actionserien som någonsin kommit från en galax långt långt bort, det är även flaggskeppet hos den nya streamingtjänsten Disney Plus (som preliminärt lanseras i Sverige 31 mars 2020). Serien innehåller även en huvudkaraktär som klär sig väldigt likt den legendariska prisjägaren Boba Fett, och tar plats i den sortens myller av avskum och skurkar som fansen blivit förälskade i när de såg originalfilmen 1977. Men det verkar som att det något helt annat som fått hela världen att prata om serien, och det är Baby Yoda.

Sedan han gjorde sin debut i The Mandalorian i november har Baby Yoda varit en sensation. En sötare, yngre version av den forntida Jedi-mästaren, är han en av de mest älskvärda varelser som setts på skärmen, och har sedan dess blivit snacket på Internet – en riktig möjlighet till framtida säljvaror, och källan till överflöd av memes.

Men vad är Baby Yoda? Hur passar han in i Star Wars universum? Och varför är han så populär? Vi släpper loss Botan-spionerna för att ta reda på det.

Vad vet vi om Baby Yoda?

Varelsen som blev känd som Baby Yoda är den överraskande huvudrollen hos The Mandalorian. Smart nog har detta dolts från alla i marknadsföringen av den mest förväntade serien hos Disney Plus, han gjorde inte sin debut förrän i slutet av seriens första avsnitt. Det var här som vi upptäckte att målet som den Mandalorianska prisjägaren jagade faktiskt var en grön liten utomjordisk bebis med stora ögon – som var väldigt lik en viss Jedi-mästare...

Han är uppenbart av väldigt stor betydelse för mytologin om Mandalorians – och Star Wars i helhet. Den mystiska klienten (spelad av den legendariska filmregissören / skådespelaren Werner Herzog) anlitade många prisjägare (inklusive mördare Droid IG-11) för att få tillbaka "Barnet" - som han officiellt är känd som i serien – där den framgångsrika jägaren belönas rejält.

Klienten - som med sitt val av Stormtroopers som livvakter, och kejserliga insignier runt halsen – förmodligen är ansluten till det nu nedtagna imperiet, och vill tydligen ha något från barnet. ”Jag beordrar er att extrahera det nödvändiga materialet”, säger han till forskaren Dr Pershing, men vi har ingen aning om vad det materialet kan vara.

Vi skulle dock bli mycket förvånade om det inte hade något att göra med 'the Force' – och återuppbyggnaden av imperiet till det som kommer att bli 'the First Order' i Episoderna 7, 8 och 9. Kanske planerar de att ta bort Midi-chlorians (kraftbärande partiklar) från hans blod – det skulle förklara varför de var så angelägna om att fånga Baby Yoda levande.

Är Baby Yoda en klon?

Klon-teorin kring Baby Yoda antyder att Dr Pershing egentligen är en forskare inom kloning, baserat på symbolerna på hans uniform. Det hintar om att den lilla utomjordingen skapades på Kamino, på samma anläggning som Clone Troopers skapades, och att det då finns en stark koppling mellan Baby Yodas ursprung och den delen av Star Wars universumet.

Kloning är en stor del av Star Wars universum – speciellt eftersom kloner slogs under ett helt krig – så Baby Yoda kan vara en ung kopia av original modellen. Detta är den bästa förklaringen hittills om vad Baby Yoda är, men det behöver inte betyda att barnet är en klon direkt från Yoda. Även fast Baby Yoda är 50 år, som serien berättar, existerar han cirka två decennier innan attacken av klonerna ('Attack of the Clones'). Så det finns fortfarande många obesvarade frågor kring denna teori. Är han en konsekvens från de tidigare klon-experimenten som senare ledde till klonernas krig?

Då detta är Star Wars så finns det massor av teorier svävandes omkring på Internet. En påstår att han är Yoda och Yaddles barn, men det går inte riktigt ihop enligt tidslinjen. Om Baby Yoda är 50 år gammal, måste han ha fötts omkring 10 år innan eventen från Det Mörka Hotet ('The Phantom Menace'), och då var troligen både Yoda och Yaddle på Jedi Council. En annan sak som går emot den teorin är att Jedi har strikta regler om romantiska relationer – och Yoda är inte direkt den som bryter mot regler.

Vissa säger att han kanske är en reinkarnation av Jedi-mästaren. Detta skulle vara ny terräng för Star Wars, men redan innan de köptes upp av Disney lekte de en del med reglerna kring 'the Force', så det är inte helt omöjligt. Med det sagt kvarstår det faktum att Yoda dog bara fem år tidigare, vilket gör det försent för honom att födas på nytt som ett barn som nu är 50 år gammal, så detta är nog bara ännu en teori att ta med en nypa salt.

Något som är spännande är att Baby Yodas födelsedag är väldigt nära Anakin Skywalkers – inom ett år faktiskt. Det Mörka Hotet ('The Phantom Menace') hintar väldigt starkt om att den framtida Darth Vader inte hade någon pappa och skapades av Midi-chlorians. Kanske kom den liknande kraftkänsliga Baby Yoda till världen samtidigt på samma sätt, som en del av Midi-chlorians försök att skapa balans hos kraften.

Slutligen kommer alternativet att han helt enkelt är en helt random medlem från Yodas art, utan någon koppling alls till honom förutom det. Men hallå, detta är ju Star Wars där allas öden är sammanlänkande, så är det någon som skulle tro på det?

Vad är namnet på Yodas art?

Ingen vet – vilket i sig är konstigt.

Star Wars-franchisen har en lång historia av att skapa namn till nästan alla karaktärer, arter eller planeter som någonsin kommit i en film, TV-serie eller bok – även om de haft endast några sekunder av skärmtid. Till exempel, Death Star skräpkompressor-monstret i Star Wars: Ett nytt hopp som designades till en dianoga, medan rymdsnigeln som försöker äta Millennium Falcon i Imperiet slår tillbaka ('The Empire Strikes Back') är en exogorth.

Yoda är dock ett speciellt fall. Innan George Lucas sålde Lucasfilm till Disney hade Star Wars skapare strikta regler om vilken specifik information om Yoda och hans förflutna som var utanför gränserna för författare. Detta betyder att vi inte har en aning om var han ursprungligen är ifrån eller vilken art han tillhör. Det närmsta Lucas kom till att avslöja något var när han beskrev Yoda som "det illegitima barnet till Kermit the Frog och Miss Piggy", men vi misstänker att det inte riktigt är Star Wars stil...

Det kommer att bli intressant att se om, nu när Disney bestämmer, de fortsätter att följa Lucas direktiv om att hålla alla saker kring Yoda hemligt, eller om de använder Baby Yoda som en ursäkt att berätta mer för oss om Yodas mystiska förflutna.

Vi vet dock att Yodas art är naturligt stark med kraften – och inte bara för att Yoda själv hade en väldigt framgångsrik karriär som Jedi-mästare. Även som nyfödd hade Baby Yoda kraften att levitera en stor (och arg) Mudhorn, medan den enda andra medlemmen av arten som visats på skärmen, som tidigare nämnt, var Yaddle, en kvinnlig medlem av Jedi Council. Hon dyker kort upp i Det mörka hotet.

Varför är Baby Yoda en så stor grej?

Internet älskar honom helt enkelt – glöm Porgs, detta barn är förmodligen det sötaste som någonsin kommit från galaxen långt, långt bort. Direkt efter att han gjort sin debut i The Mandalorians första kapitel, blev Baby Yoda en meme-generator för söta memes, och det mest omtalade i hela serien. Allt han gör kommer garanterat att få dig att låta "aww", oavsett om han sover, dricker soppa eller till och med äter en levande groda – Baby Yoda kan komma undan med i stort sett vad som helst.

Är Baby Yoda bara en kynisk kassako?

Det är inte så troligt att merchandise-cheferna hos Disney klagade när produktionsteamet introducerade Baby Yoda i The Mandalorians saga. Karaktärer som är lika söta som honom är en dröm i uppfyllelse för någon som vill sälja massor av leksaker och kläder – det finns till och med redan en del saker tillgängliga (där denna Funko Pop! Vinyl figuren är inräknad), där mer beräknas komma under 2020.

Men det faktum att serieskaparen Jon Favreau och Kapitel Ett-direktören Dave Filoni lyckades hålla karaktärer från att avslöjas innan serien visades – hålla Baby Yodas existens hemlig tills The Mandalorian gjorde sin debut – antyder att det i detta fall var viktigast att hålla berättelsen helig. När allt kommer omkring gjorde hemligheten kring Baby Yoda att The Mandalorian och Disney Plus missade den största marknadsföringsmöjligheten som serien någonsin kunnat få inför lanseringen.

Disney Plus beräknas preliminärt att lanseras i Sverige 31 mars.