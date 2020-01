Bästa smartklocka 2020: Test av de bästa klockorna just nu

Med de bästa smartklockorna på marknaden kan du göra många häftiga saker, som att söka på internet genom att använda din röst, följa din position via GPS, eller till och med hålla koll på din hjärtfrekvens. Vissa modeller kan till och med göra allt det och mer, utan att paras ihop med en av de bästa mobilerna på marknaden.

Vi har provat den överlägsna majoriteten av alla mer påkostade smartklockor du kan köpa just nu, från Apple Watch till Fitbit till Garmin-klockor till Tizen-drivna Samsung-klockor. Du har också två olika operativsystem, Wear OS (som du kanske kände bättre vid dess tidigare namn Android Wear) som är Googles eget operativsystem, och Apples WatchOS som driver företagets smartklockor.

När vi testar klockorna tittar vi på design, funktioner, batteritid, specifikationer, pris med mer, sedan rankar vi den mot konkurrerande smartklockor och sätter in den i listan nedan.

Vissa riktigt påkostade klockor kanske tappar i placeringar, speciellt äldre versioner av nyligen uppdaterade enheter, som Apple Watch 3 eller Apple Watch 4. Dessa må inte vara de senaste modellerna, men de är fortfarande väldigt bra smartklockor, nu kanske till ett aningen lägre pris.

Här följer vår ranking av de bästa smartklockorna på marknaden just nu.

1. Samsung Galaxy Watch

Den sportiga klockan från Samsung har fått ännu mer stil

OS: Tizen OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skärm: 1,2" eller 1,3" 360 x 360 Super AMOLED | Processor: Dubbelkärnig 1,15 GHz | Bandstorlek: 22 mm eller 20 mm | Internt lagringsutrymme: 4 GB | Batteritid: 4 dagar på 46 mm / mindre på 42 mm | Laddningsmetod: Trådlös | IP-klassning: 50 m | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Imponerande batteritid

Användbar roterande ram

Irriterande laddare

Bixby är inte jättebra

Samsung Galaxy Watch är den bästa smartklockan som finns på marknaden. Istället för att satsa på att fortsätta serien med det förväntade namnet Gear S4 valde Samsung att kalla sin nya smartklocka för Galaxy Watch.

Vi har testat den större 46 mm-versionen av klockan och den kommer med en fenomenal batteritid som räcker hela 4 dagar, till och med vid intensiv användning. Det är imponerande med tanke på att många andra klockor på den här listan bara klarar sig någon dag på en laddning.

Den roterande ramen finns fortfarande kvar och den är lika användbar som vanligt när det gäller att navigera runt Tizen OS på klockan. Gränssnittet är det mest intuitiva vi sett på en smartklocka.

Utbudet av applikationer är mer begränsat än Wear OS eller WatchOS 4 (två rivaliserande operativsystem för klockor), men den erbjuder fortfarande de mest grundläggande funktionerna. Samsung har försett oss med en klocka som är bra på fitness, sport och är dessutom snyggt designad med gott om funktionalitet.

2. Apple Watch 5

Den bästa Apple-klockan du kan köpa idag.

OS: WatchOS 6 | Kompatibilitet: iOS | Skärm: 1.78 tum OLED | Processor: Apple S5 | Bandstorlek: Varierar beroende på klockstorlek | Internt lagringsutrymme: 32GB | Batteri: 24 till 36 timmar | Laddningsmetod: Trådlös | IP-klassning: Vattentålig upp till 50 m | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE

Skärm som alltid är på

Mer lagringsutrymme

Inte jättebra batteritid

Fortfarande dyr

Apple har inte tagit förstaplatsen på vår lista över de bästa smartklockorna, men det här är den bästa enheten du kan köpa om du äger en iPhone. Den fungerar perfekt med Apples mobiler, och det är en klocka som är väl värd ett köp om du planerat att hålla dig till iPhone-mobiler de närmaste åren.

Det är inga stora uppgraderingar gentemot Apple Watch 4, den största storleken är att Apple Watch för första gången kommer med en skärm som alltid är på (AOD-skärm). Det betyder att du inte behöver väcka klockan för att se viktiga uppgifter, istället visas den mesta informationen på en aningen dimmad skärm.

Designen påminner starkt om Apple Watch 4, en design vi tyckte mycket om. Du får en större skärm än tidigare varianter av enheten, och Apple Watch 5 kommer antingen i storlekar om 40 eller 44 mm.

Alla fitness-funktioner du väntar dig finns inbyggda i klockan, det inkluderar en uppsjö påkostade funktioner som ECG-monitor, GPS, en imponerande funktion för att följa din hjärtfrekvens, med mer.

Om du är ute efter den allra bästa Apple Watch så har du hittat den här, men det är inte vår absoluta favorit bland smartklockor.

3. Samsung Galaxy Watch Active 2

Tillägg av en digital roterande klockram.

OS: Tizen OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skärm: 1.2 tum 360 x 360 Super AMOLED | Processor: Dual-core 1.15 GHz | Bandstorlek: 20 mm | Internt lagringsutrymme: 4 GB | Batteritid: Runt 2 dagar | Laddningsmetod: Trådlös | IP-klassning: 50 m | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Påkostad design

Roterande digital klockram

Få nya funktioner trots prisökning

Fortfarande begränsad funktionalitet med iOS

Samsung krympte de bästa delarna av Galaxy Watch till en sportigare smartklocka som var tunnare, lättare och möjligtvis även bekvämare, sen släppte de en andra version av klockan bara månader efter den första, och den här gången fanns eftertraktade funktioner som en roterande ram och LTE-version med.

Generellt är det inte mycket som ändrats, vilket inte är något dåligt eftersom det fortfarande är en bra smartklocka till ett ok pris som vi talar om. Galaxy Watch Active 2 kommer med en 1,2 tum stor skärm som körs i en upplösning på 360 x 360. Den är ljusstark och vacker, men ändå tillräckligt liten att bekvämt få plats på handleden, till skillnad från många andra enheter på den här listan.

Den har fortfarande alla påkostade funktioner du förväntar dig från Samsungs Tizen-klockor, med 39 olika träningslägen, en monitor för både hjärtfrekvens och ECG, och en hälsoapp med monitor för stress och sömn.

Även om den är billigare än den nyaste Apple Watch har priset ändå höjts jämfört med första Watch Active, vilket sänker dess värde gentemot dess konkurrenter. Det är absolut ingen billig smartklocka, men jämförd med priset på Galaxy Watch är det inte konstigt om du hellre satsar på denna klocka, som dessutom är oväntat lik.

4. Fossil Sport

Fossils senaste smartklocka.

Kompatibilitet: Android, iOS | Skärm: 1,2 tum 390 x 390 AMOLED | Processor: Fyrkärnig 1,2 GHz | Bandstorlek: 22 mm | Internt lagringsutrymme: 4 GB | Batteritid: Två dagar | Laddningsmetod: Egen lösning | IP-klassning: IP68 | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Minimalistisk design

Kraftfull klocka

Saknar riktigt påkostade funktioner

GPS-funktionen kan vara långsam

Fossil har fått mycket expertis inom bärbar teknologi de senaste åren och det har resulterat i den bästa smartklockan företaget har producerat hittills.

Fossil Sport är en påkostad klocka med en lägre prislapp än de två enheterna ovanför den i den här listan. Den har GPS och väger lite, men känns ändå påkostad och har ett batteri som håller i minst två dagar på en laddning.

Fossil har utrustat sin smartklocka med det allra senaste från Qualcomm: ett Snapdragon Wear 3100-chipset. Det ger en snabbare upplevelse än vad du får från många äldre Wear OS-klockor.

Den har inga riktigt unika funktioner, men Fossil Sport är överlag välgjord och kan mycket väl vara den bästa smartklockan för dig. Speciellt om du letar efter en Wear OS-klocka som kommer med den senaste mjukvaran och som inte ser konstig ut på din handled.

En prisvärd smartklocka för mer sporadiska träningsentusiaster

OS: Wear OS 2.2 | Kompatibilitet: Android, iOS | Skärm: AMOLED 1,4" 400x400 | Processor: Snapdragon 2100 | Internminne: 512 MB | Batteritid: 3-4 dagar | Laddningsmetod: Egen laddare | IP-klassning: 5 ATM | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Riktigt prisvärd

Lätt två dagars batteri

Saknar NFC för betalning

Lite oinspirerad design

TicWatch E2 är uppföljaren till TicWatch E och precis som sin föregångare är det en gedigen smartklocka till ett överkomligt pris. Designen är också mer funktionell än stilig. E2:s innanmäte huseras i en simpel svart kropp och tyvärr är ramen runt skärmen större än på sin föregångare vilket får klockan att se lite klumpigare ut än den kanske borde.

En viktig uppgradering hos TicWatch E2 gentemot sin föregångare är Qualcomms Snapdragon 2100-chip som ger klockan mer kraft och bättre batterianvändning. Resultatet är ett användargränssnitt som enkelt flyger genom menyer och appar utan någon märkbar lag.

E2 har också en GPS, vilket är mycket välkommet då det låter dig lämna din mobil hemma och ändå hålla kolla på dina löp- eller cykelrundor.

Det är en genomgående stabil smartklocka med en något oinspirerad design till ett överkomligt pris. Den är jättebra för den som tränar mer sporadiskt men riktiga entusiaster finner den nog ganska otillräcklig.

6. Ticwatch Pro

Vår favorit bland klockor med OS Wear kommer med två skärmar

OS: Wear OS | Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skärm: 1,4" 400 x 400 OLED parad med en LCD-skärm | Processor: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Internt lagringsutrymme: 4 GB | Batteritid: Upp till 48 timmar, 5 extra dagar i 'essential mode' | Laddningsmetod: Magnetiskt anslutningsstift | IP-klassning: IP68 | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC

Innovativ skärmteknologi

Kvalitativ och påkostad design

Begränsade applikationer

Saknar LTE

Vår favorit bland klockor med Wear OS är Ticwatch Pro, som du kan använda med en iPhone eller med en Android-mobil. Du kanske inte har hört talas om Ticwatch förut, men det senaste från företaget är en exklusiv klocka som är helt unik.

Den här klockan har nämligen två skärmar – den ena ovanpå den andra. Högst upp ligger en transparent LCD-skärm som kan visa tiden, din puls och mer även när batteriet är lågt.

Under den första skärmen finns en ljus och underbart färgrik OLED-skärm som ger dig alla fördelar med Wear OS. Det betyder att du kan ha en normal smartklocka, som i våra tester höll i ungefär två dagar och som sedan går över till att visa tiden och som har några andra funktioner du kan använda medan batteriet är på en låg nivå.

Mobvoi menar att Ticwatch Pro kan hålla i 30 dagar i lågt energiläge, men vi har inte kunnat testa själva för att se om det stämmer. Däremot kom vi fram till att den höll precis under en vecka av det vi hann testa.

När det gäller funktioner som är bra att ha i en smartklocka finns det GPS, NFC för Google Pay, Bluetooth för att lyssna på musik samt en topprankad Qualcomm Snapdragon Wear 2100-processor som driver klockan.

Ticwatch Pro kostar för tillfället 2 690 kronor, vilket är ett pris som gör Ticwatch Pro väldigt lätt att rekommendera.

7. Fitbit Versa 2

Fitbits bästa smartklocka

OS: Fitbit OS | Kompatibilitet: Android 7+, iOS 11+ | Skärm: 300 x 300 AMOLED | Internt lagringsutrymme: 2,5 GB | Batteritid: Upp till 5 dagar | Laddningsmetod: Magnetiskt anslutningsstift | IP-klassning: Vattentålig | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth 4,1, NFC

Alternativ för skärm som alltid är på

Bra batteritid

Saknar GPS

Ingen integration med offline Spotify eller Apple Health / Google Fit

Fitbit Versa 2 är den senaste blandningen av smartklocka och pulsarmband från Fitbit, ett av de mest berömda smartklocksföretagen som finns.

Versa 2 kommer med en uppsjö uppgraderingar gentemot originalet Fitbit Versa, inklusive en skärm som alltid är på (AOD-skärm), Alexa-integration, samt en aningen mindre kropp.

Om den första Versa inte riktigt var rätt för dig är Versa 2 kanske inte heller riktigt rätt, då det i grunden är samma enhet. Dessutom saknar den vissa funktioner andra smartklockor har, som GPS eller offline Spotify.

But for general wearable fans, the Fitbit Versa 2 is a good option, and it's more affordable than some of the other options on this list too.

Men för fans av blandningen av smartklocka och fitness-hjälpresa är Versa 2 ett bra alternativ, och den är dessutom billigare än många andra alternativ på den här listan.

8. Apple Watch 4

Den bästa Apple Watch du kan köpa.

OS: watchOS 5 | Kompatibilitet: iOS | Skärm: 1,78" OLED | Processor: Apple S4 | Bandstorlek: Varierar beroende på klocka | Internt lagringsutrymme: 16 GB | Batteritid: 1 till 2 dagar | Laddningsmetod: Trådlös | IP-klassning: Vattentät upp till 50 m under ISO standard 22810:2010 | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE

Stor skärm

Väger lite

Batteriet är inte jättebra

Fortfarande dyr

Apple Watch 4 kom riktigt nära, men fick inte förstaplatsen på vår lista över bästa smartklockor. Det här är första gången Apple uppdaterat den yttre designen och inte bara innandömet på sin klocka och den ser väldigt bra ut.

Du får en mycket större skärm där du kan välja mellan storlekarna 40 eller 44 mm. Den har en bredare skärm (som fortfarande är ljus och klar) och all annan tech som vi förväntar oss från Apple Watch.

Högtalaren låter mer än förut, designen är fortfarande lättviktig (men känns påkostad) och du kan använda alla armband till Apple Watch som du redan har sedan innan.

En av de häftigare nya funktionerna är att det finns en liten EKG-mätare inuti pulsmätaren som kan testa ditt hjärta för att se om du ligger i riskzonen för förmaksflimmer.

Den här teknologin går dock inte att använda i Europa i nuläget. Den måste godkännas i varje land och det förväntas dröja ett tag innan den blir tillgänglig i Europa. Det är inte en teknologi som kommer vara relevant för alla, men för de som ligger i riskzonen kan det bokstavligen vara en livsviktig teknologi.

Det finns fortfarande massvis med hälsofunktioner och det senaste operativsystemet WatchOS 5 så du kommer troligtvis älska den här smartklockan. Apple Watch 4 är vår favoritklocka som du kan använda med en iPhone (det fungerar inte med alla Android-klockor) men den får med minsta möjliga marginal se sig slagen.

9. Fitbit Ionic

Smartklockan är ett stort steg för träningsmärket.

OS: Fitbit OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skärm: TBC, 1000 nits | Processor: Dual-core 1.0GHz | Bandstorlek: Large | Internt lagringsutrymme: 2,5 GB | Batteri: 2-3 dagar | Laddningsmetod: Egen specifik laddare | IP-klassning: 50 m vattentålig | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Ljus skärm

Varierande träningsalternativ

Långsamt gränssnitt

Stor saknad av applikationer

Det skulle visa sig vara ett stort steg för Fitbit Ionic att ta sig från aktivitetsarmband in i världen av smartklockor.

Satsningen når fram på vissa ställen: speciellt genom träning och fitness, som du säkert kan tänka dig. Du kan spåra de flesta aktiviteter, från att springa till att lyfta vikter till att simma. Det finns även hälsorådgivning och du kan betala för saker med klockan genom Fitbit Pay.

När den först lanserades var priset riktigt högt och den var lite för dyr för att helhjärtat kunna rekommenderas. Den goda nyheten är att priset verkar ha sjunkit de senaste månaderna så att du kan få den för minst 700 kronor mindre än ursprungspriset.

Om du gillar Fitbit och vill ha en klocka som gör lite fler saker än en vanlig smartklocka kan är denna ett bra alternativ.

10. Apple Watch 3

En äldre Apple Watch-modell som numera är lite billigare.

OS: watchOS 4.3 | Kompatibilitet: iOS | Skärm: 1,53" OLED | Processor: S2 dual-core | Internt lagrinsutrymme: 8 GB eller 16 GB (både för GPS och GPS+LTE) | Batteritid: 18 timmar | Laddningsmetod: Trådlös | IP-klassning: IPX7 | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Briljant fitnessfunktion

Mycket bättre värde för GPS-versionen

LTE är en onödig utgift

Batteriet är för kort för att följa din sömn

Apple Watch 3 var den bästa smartklockan för inte alltför länge sedan, men den har knuffats ner några platser av nya konkurrenter samt lanseringen av Apple Watch 4.

Apple Watch 3 använder i grund och botten samma ram som Apple Watch 2 fast med nya komponenter inuti - som verkligen gör en stor skillnad. Dessutom har priset gått ner, vilket gör det till ett mycket mer attraktivt köp.

LTE-anslutningen är fortfarande huvudnumret även om det inte är lika användbart som vissa hade hoppats. Det kostar dessutom ganska mycket mer att använda och drar mer batteri.

Vi föredrar gps-versionen som är mycket billigare och innehåller all teknologi som finns i Apple Watch 2, men har längre batteritid and snabbare användargränssnitt.

Den är vattentät upp till 50 meter under ISO-standard 22810:2010. Det betyder att den kan användas för lättare aktiviteter i grunt vatten och att du inte behöver oroa dig om den blir våt om du är ute och joggar i regnet. Den har också gps vilket gör joggandet lite enklare och du kan dessutom uppdatera den till WatchOS 5.

