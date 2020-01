Uber och Hyundai planerar att erbjuda flygande taxiresor till 2023

At CES 2020, Uber and Hyundai showed off a full-size mock-up of a flying taxi that both companies hope will be ferrying you above congested city streets by 2023.

The electric plane, called Uberdai, will carry a pilot and three passengers up to 60 miles, at speeds of up to 180mph, slashing journey times and helping get cars off the road. Eventually the craft will be automated, but for now the two companies are focusing on manned craft.

På CES 2020 visar Uber och Hyundai en replika i full storlek av en flygande taxi som båda företagen hoppas kommer kunna förflytta dig över överbelastade stadsgator 2023.

Det elektriska planet, som kallas Uberdai, kommer att bära en pilot och tre passagerare i upp till 60 mil, med hastigheter på upp till 180 km/h, korta resetiderna och hjälpa till att få bilar från vägen. Så småningom kommer flygturen att automatiseras, men för tillfället fokuserar de två företagen på bemannade flygplan.

Den flygande taximarknaden börjar bli ganska livlig. Förra året började Boeing testflygningar för att testa säkerheten för Boeing NeXt, ett elektriskt flygplan med passagerarplatser utformade för att resa upp till 50 mil, och Bell Helicopter avslöjade Bell Nexus, som företaget hoppas kommer att "omdefiniera flygresor".

Skillnaden med Hyundais plan är dess partnerskap med Uber, ett namn som är synonymt med delade taxiresor över stora delar av världen, och som redan har infrastrukturen på plats för att erbjuda flyg som alternativ tillsammans med resor med bil, cykel, skoter, helikopter och till och med ubåt.

Redo för avfärd?

Uber har siktat på himlen i flera år nu och samarbetat med olika flyg- och rymdföretag för att bygga en flotta av miniflygplan. Vid Uber Elevate Summit i juni 2019 avslöjade man ett koncept skapat i samarbete med Jaunt Air Mobility - ett företag som syftar till att skapa ett helt autonomt flygplan i slutet av 2029.

Denna design var en korsning mellan en helikopter och ett plan, med en rotor för att få den från marken, och vingar för att glida i luften för att spara kraft.

"Det kallas sammansatta flygplan, och vad det gör är att verkligen försöka få det bästa från båda världarna av svävare och höghastighetseffektiv flygning," sa Ubers teknikchef Mark Moore vid evenemanget.

Uber avser att lansera sin första svärm av flygbilar i USA och Australien 2023 med planerade planer för Dallas, Las Vegas och Melbourne. Vi håller dig uppdaterad när vi lär oss mer under de kommande månaderna.

