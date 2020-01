Filmerna från Studio Ghibli kommer till streamingtjänster som Netflix över hela världen!

Efter flera års väntan kommer den vördade Studio Ghibli-katalogen med animerade filmer äntligen till streamingtjänsterna.

21 filmer från det legendariska japanska animationshuset kommer till Netflix i vågor under de kommande månaderna i Asien, Europa, Mellanöstern, Afrika, Australien, Nya Zeeland och Amerika, medan filmerna kommer att landa på HBO Max i USA och Kanada när den tjänsten lanseras under våren, vilket tidigare rapporterats.

Det är ett nytt drag för Ghibli, som tills nyligen valt att inte distribuera sina filmer utöver fysiska releaser och traditionella TV-erbjudanden. Men tillsammans med WarnerMedias förvärv av strömningsrättigheterna för HBO Max började Ghibli sälja digitala nedladdningsbara kopior av sina filmer. Och nu dyker Netflix också upp på festen!

