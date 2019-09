Star Wars Jedi: Fallen Order: Lanseringsdatum, trailers och nyheter

Meddela alla Wookies: ett nytt Star Wars-spel är på väg. Det heter Star Wars Jedi: Fallen Order och nu har vi äntligen fått lite konkreta detaljer om det tack vare E3 2019 samt en längre trailer från juni som visar gameplay.

Det utvecklas av Respawn Entertainment (studion bakom Apex Legends och Titanfall) och blev först utannonserat under E3 2018, men vi fick ingen ordentlig titt på spelet förrän tidigt under 2019 via en panel under den årliga Star Wars-festen i Chicago, innan EA helt avtäckte spelet på E3 2019.

Även om den officiella lanseringen bara gav oss en kort titt på handlingen, var det ändå mer än tillräckligt för att få oss att bli enormt upphetsade inför spelet. E3 2019 gav oss en långt mer matig titt på spelet, inklusive några Lightsaber-strider, innan utvecklaren släppte ett utökat demo mot slutet av månaden.

Även fans av den episka serien redan fått officiella spel som Star Wars Battlefront I och II, kommer det här spelet istället fokusera på en singleplayer-upplevelse mer lik The Force Unleashed från 2008. Nedan har vi samlat alla konkreta nyheter och galna spekulationer vi fått höra om hittills.

(Uppdatering: Gamescom 2019 är på väg och EA kommer vara där. Läs vidare för att få reda på vad vi hoppas få se.)

Snabba fakta

Vad är det? Ett nytt singleplayer Star Wars-spel från skaparna av Titanfall

Ett nytt singleplayer Star Wars-spel från skaparna av Titanfall Vad kan jag spela det på? PS4, Xbox One och PC

PS4, Xbox One och PC När kan jag spela det? 15 november 2019

Star Wars Jedi: Fallen Order lanseringsdatum

EA har nu bekräftat att Star Wars Jedi: Fallen Order kommer släppas den 15 november 2019, precis lagom till jul och den efterlängtade nya filmen Star Wars Episode IX: Rise of Skywalker.

Om du förbeställer Deluxe-versionen innan spelet släpps, får du två exklusiva Lightsabers-färger i spelet plus ett exklusivt handtag, utöver Skins för din Droid och Star Ship. EA och Respawn kommer också inkludera en digital Art-bok i Deluxe-versionen, samt några Behind-the-scenes-videor.

Star Wars Jedi: Fallen Order trailers och handling

Du kommer spela som Cal Kestis, en före detta Jedi Padawan (det vill säga en Jedi-lärling). Spelet utspelas i perioden efter Star Wars Episode III: Revenge of the Sith, den mörka epoken då den onde Emperor Palpatine utfärdade Order 66 som resulterade i att Jedi-riddare blev överrumplade och dödade av deras egna Clone Trooper-soldater. De få som överlevde har tvingats gömma sig.

Det verkar även inkludera Cal - en ungdom som endast delvis slutfört sin träning och som också blivit tvungen att gömma sig. Han arbetar på olika byggen där han försöker hålla en låg profil, medan den Jedi-jagande Imperial Inquisition fortsätter att leta efter de få som överlevt.

I trailern som visar handlingen ser vi Cal använda sina Force Powers för att försvara sig själv mot Troopers, samt för att rädda en vän i nöd efter en olycka. Trailern antyder att spelet kommer ha påkostade händelser och miljöer, och vi kan ana en väldigt handlingsdriven upplevelse att njuta av.

Kolla trailern nedan:

Nedan kan du också se mer från spelet som visades på EA Play 2019, men notera att du kommer behöva hoppa in cirka 30 minuter in i videon för att skippa vad som i grunden bara är 30 minuter med en EA-logga.

Om du vill se gameplay finns det en helt ny officiell trailer som borde ge dig allt du behöver veta om spelet, inklusive några överraskningar. (Spoiler-varning): Det här är samma demo som journalister och deltagare såg på EA:s Play-event.

Star Wars Jedi: Fallen Order gameplay

På EA Play 2019 visades en 15 minuter lång gameplay-video som utspelas ungefär 3 timmar in i spelet.

Vi fick se Chewbaccas hemvärld Kashyyyk, där Cal försöker få igång en ny Jedi Order. Kashyyyks Wookies är dock förslavade av The Empire, så Cal måste försöka hjälpa dem.

När han går genom tech-fyllda djungelkorridorer ser det först ut som Uncharted 4, med ett verktyg som låter dig svinga mellan bjälkar, samt springa på väggar likt Respawns andra spel Titanfall. Cal är ganska smidig och kan ta sig upp på väggar och klättra runt som om han vore Assassin’s Creeds Ezio.

Efter att han träffat några från motståndsrörelsen tar han sig igenom en dörr och stöter på ett brinnande raffinaderi, där han använder sin Lightsaber som en fackla i mörkret. En strid drar igång nedanför och Cal behöver nå en trupp med Stormtroopers, så han använder Force Push på ett träd för att skapa en väg till dem.

Här får vi för första gången se Lightsabern i strid. Cal kan med hjälp av kraften använda Force Push eller Pull och han kan också kasta sin Lightsaber på dem för en attack med längre räckvidd. I striderna används främst Lock-on för strider en-mot-en, inte olikt Dark Souls, men det verkar långt mer förlåtande.

Det verkar också finnas Finish-animationer som spelas när du attackerar en elaking med lite liv. Lightsaber-striderna ser tack och lov matiga och beräknade ut, något som får oss att tro att det här kommer bli ett taktiskt fighting-spel snarare än Hack and Slash. Den klassiska förmågan att skicka Blaster-skott tillbaka till fienden finns såklart också med.

Cal verkar också ha förmågan och fokusera The Force för att sakta ner tiden, vilket gör att han enklare kan ge sig på farliga fiender, som Stormtroopers med eldkastare, samt att det blir lättare att undvika faror i miljön, som roterande blad.

Vi såg en cool grej där Cal saktade ner tiden och drog till sig en Stormtrooper för att kunna använda honom som en mänsklig sköld mot samma Blaster-skott den soldaten precis hade skjutit mot Cal. Samma teknik kan användas för att för en kort tid stoppa fiender där de står, väldigt likt Kylo Ren.

Hittills verkar nivåerna vara stora men ganska linjära, i stora drag följer du en bestämd väg från en händelse till en annan, men nivåerna är designade på ett sätt som hindrar det från att kännas som att du rör dig i en serie korridorer.

Varje scen har dessutom gott om interaktioner mellan NPC:er. Du kommer bland annat få se Stormtroopers slåss mot enorma skalbagge-liknande varelser på Kashyyyk och du kan göra striderna mycket enklare om du lyckas tajma dina attacker mot dem.

Cal får uppgraderingspoäng allteftersom han besegrar fiender och det verkar också gå att utföra sidouppdrag om Cal tar sig bort från huvudleden och utforskar sin omgivning mer grundligt.

Tiden för handlingen som utspelas efter Revenge of the Sith, betyder också att ett eller två bekanta ansikten dyker upp. Saw Gerrera (skådespelaren Forest Whitaker) från Rogue One var närvarande, vilket även en bot som såg ut som K2SO var. Den behöver du dock slåss mot.

Du använder dina färdighetspoäng till olika Force-färdigheter, där du kan uppgradera saker som Force Pull och Push, dubbelhopp samt din förmåga att sakta ner tiden. Du får dessutom en Droid, BD1, som hjälper dig medan du spelar genom att erbjuda möjligheten att hacka terminaler, ge Cal mer liv, hantera hologram-kartan, samt rent generellt vara din kompis. Du kommer dock inte kunna gå över till den mörka sidan, Cal är genomgod.

Hittills ser allt bra ut. Det här är ett Star Wars-spel som utspelas i en klassisk era där du får avnjuta en av de mest älskade perioderna i Star Wars-historien. När spelet först avtäcktes antyddes det att Cal skulle vara en ganska svag Jedi-nybörjare, men det visar sig att han redan kommit ganska långt i sin träning.

Visuellt ser det väldigt imponerande ut, förutom Wookies då, som ser ut som plastfigurer från 70-talet. Lite mer lufsigt Wookie-hår tack, EA!

Star Wars Jedi: Fallen Order nyheter och rykten

Gamescom 2019

Gamescom 2019 närmar sig och EA kommer definitivt att vara där. Utgivaren har bekräftats vara en av många som är med i Gamescom: Opening Night Livestream som sker den 19 augusti. Huruvida vi får se Star Wars Jedi: Fallen Order eller inte vet vi inte, men med tanke på att spelet är månader från lansering och Gamescom är en av de sista stora plattformarna att visa upp spelet på, är vi ganska säkra på att det kommer dyka upp.

De där jämförelserna med Sekiro

Jedi: Fallen Order har nyligen dragit till sig alltfler jämförelser med From Softwares Sekiro när det gäller spelets strider. Istället för att störas över detta har istället Respawn Entertainment sagt att det känns ”badass” och ”ganska skönt”. I en intervju som gjordes nyligen med Edge Magazine (via GamesRadar), förklarade Lead Combat Designer Jason de Heras att ”det bekräftade helt enkelt för oss att vi inte behöver begränsa allt spelaren gör: låt dem bestämma lite mer själva och låt sedan spelets AI ge dem lite smisk - eller en käftsmäll. Det var positivt för oss att veta att det fanns att spel som liknade vårt. Det känns väldigt likt.”

Utvecklarna erkänner utan problem att de gillar From Softwares spel, men eftersom Jedi: Fallen Order var i utveckling redan innan lanseringen av Sekiro, kan likheterna inte vara mycket mer än en tillfällighet. Game Director Stig Asmussen sa att han och hans team har tittat på tidigare Star Wars-spel för att ta reda på vad som fungerade i dem och hur de roliga elementen kan implementeras i Fallen Order. Jedi Knight-spelen togs upp som bra exempel på Lightsaber-strider eftersom de verkligen sålde ”dödligheten i en Lightsaber” och fungerade därför som bättre inspiration än den sorts utdragna strider som fanns i Force Unleashed.

Huvudpersonens potential

I en intervju med Game Informer gav Asmussen insikt i beslutsprocessen bakom att Cal Kestis valdes som spelets huvudperson. Tidigare i spelets utveckling, avslöjade Asmussen, snackades det om en utomjordisk huvudperson, men det förkastades snart eftersom det kändes som att det ”skulle kännas främmande för många spelare.”

Även om Asmussen medgav att han skulle kunna tänka sig en utomjordisk huvudperson, sade han att utvecklaren ville försäkra sig om att spelare ”verkligen kände igen sig i och kunde relatera till karaktären”.

Att ha en utomjordisk huvudperson i ett Star Wars-spel har verkligen potential att erbjuda ett helt nytt perspektiv på spelets universum, så det känns synd att det hoppades över. Vi håller tummarna att det är något som kommer utforskas i ett annat spel inom en nära framtid. Med det sagt har Fallen Order gjort ett väldigt bra intryck hittills och vi har stora förhoppningar inför spelets lansering i november.

Spelets omslag

EA har avslöjat omslaget för både standard- och deluxe-versionerna av Star Wars Jedi: Fallen Order.

Såhär ser standard-versionen ut:

Standardutgåvan (Bild: EA)

Deluxe-versionen:

Deluxe-utgåvan (Bild: EA)

EA har inga planer att släppa Fallen Order till Nintendo Switch

Kort efter att spelet avtäcktes undrade fans om Star Wars Jedi: Fallen Order någonsin kommer att släppas till Nintendo Switch, men enligt EA Community Manager Jay Ingram finns det i nuläget inga sådana planer.

Du kan läsa Ingrams svar på ett fans inlägg på Twitter nedan:

As amazing as the Switch is, no such plans.April 16, 2019

Star Wars Jedi: Fallen Order visades på Livestream: kolla in det nedan

Det var i april som vi fick vår första ordentliga titt på Respawn Entertainments Star Wars Jedi: Fallen Order, som en del av den årliga Star Wars-festen i Chicago.

EA såg dessutom till att livestreama det, för alla fans som inte hade möjlighet att befinna sig på plats.

Kolla in EA:s inlägg på Twitter nedan för att se streamen igen:

"Join the head of Respawn Entertainment, @VinceZampella, and Game Director, Stig Asmussen [...] to be the first to learn about this holiday’s highly anticipated action adventure game, #StarWarsJediFallenOrder."1:30 PM CT on April 13th! And yes, there will be a livestream. https://t.co/tLPDJVZ7WfMarch 22, 2019

På den enorma premiären fick vi se Respawn Entertainments Vince Zampella och Game Director Stig Asmussen (vars tidigare arbeten inkluderar God of War 3) avslöja mycket efterlängtade detaljer om Star Wars Jedi: Fallen Order.

Star Wars Jedi: Fallen Order-leksaker bekräftade

Disney har utannonserat att Star Wars Jedi: Fallen Order-prylar kommer bli tillgängliga i oktober 2019, vilket inte bara antyder att spelet kommer släppas runt den tiden, men att företaget förväntar sig att det blir en titel (eller serie) med lång livslängd hos Star Wars-fans. Nu vet vi att Star Wars Jedi: Fallen Order kommer släppas i november, bara en månad efter leksakernas lansering.

Utvecklingen är på god väg

”Det har kommit väldigt långt i sin utveckling och då jag själv spenderat tid med spelet nyligen kan jag säga att det känns spektakulärt.” avslöjade EA:s CEO Andrew Wilson under ett möte med investerare (via Seeking Alpha). ”Spelet fångar verkligen fantasin med att vara en Jedi och vi kommer snart ha mer att dela med oss av.”

En Padawan som heter Cal? Bekräftat

Enligt rykten från Star Wars Marketing Day (som så klart tog sig till Reddit) kommer handlingen i spelet utspelas ungefär fem år efter Revenge of the Sith och det kommer följa en överlevande Padawan som heter Cal (via GamesRadar). Det ryktet säger också att en av spelets huvudsakliga historier kommer handla om Cals mentorfigur, en kvinna som heter Ceres. Båda dessa namn är nu bekräftade.

Det utspelas efter Revenge of the Sith

Vi vet inte specifikt när spelet utspelas, men vi har hört att det kommer utspelas någon gång mellan episod 3 och 4, efter slutet av Revenge of the Sith, men innan Luke Skywalker dyker upp i A New Hope.

Det placerar spelets handling efter att Galactic Empire i stort sett utrotade den 10 000 man starka Jedi Order, där endast ett fåtal överlevde (också känt som Order 66). Med löftet att spelet utspelas ”i mörka tider” låter det som om vår huvudperson kommer vara jagad, snarare än att vara den som jagar.

Star Wars: Battlefront II. (Bild: EA)

Kan berömda Jedi-riddare dyka upp?

Då du spelar som ”en överlevande Padawan”, vilket tekniskt sett betyder Jedi-lärling snarare än fullfjädrad mästare, kommer Cal behöva ytterligare träning. Med tanke på att många möjliga mentorer som skulle kunnat träna dig har dött, är det fullt möjligt att Obi-Wan Kenobi eller Yoda, eller någon mindre känd Jedi som Quinlan Vos, kommer dyka upp.

Singleplayer-läget är viktigast och det blir inga mikrotransaktioner

Respawn Co-founder Vince Zampella tweetade om det kommande spelet där han beskrev det som en ”SP” (Single-player) historia. Det verkar som om det inte kommer finnas någon Multiplayer-komponent alls i spelet, vilket är förvånande med tanke på EA:s fokus på Live Services under de senare åren.

Ännu mer förvånande är det faktum att det inte kommer bli några mikrotransaktioner alls, någonsin. Det är underbara nyheter med tanke på att industrin (och speciellt EA) dessa dagar brottas med varandra om vem som bäst kan dela upp sina spel och ta mer betalt av spelare. Bli inte förvånad om det släpps en mängd DLC:er istället.

En svag tillit

År 2018 var något av ett förlorat år för Star Wars, där Star Wars: A Solo Story hade svårt att slå igenom på biografer och den negativa press EA och DICE:s Star Wars Battlefront 2 fick tack vare dess extremt spelstörande loot-lådor, något som fortfarande fanns färskt i folks minnen.

Jedi: Fallen Order har getts till en annan studio, även om den också är ett dotterbolag till EA. Respawn har dock fått mycket respekt som studion bakom Titanfall och Titanfall 2, två Sci-fi Action-spel som fick ett varmt mottagande av kritiker, där spelare slåss mot varandra i enorma Mech-suits. Bägge spel var riktigt bra både när det kom till singleplayer- och multiplayer-lägen.

(Bild: Respawn Entertainment)

