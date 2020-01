Sony Xperia 2 förväntas släppas den 24 februari

Goda nyheter för alla fans av Sonys mobiler - flaggskeppet Sony Xperia 2 (eller Sony Xperia 5 Plus som den kan komma att kallas), kommer med största sannolikhet att dyka upp under MWC 2020 i slutet av februari. Sony håller åtminstone ett evenemang då och Xperia 2 kommer nästan med säkerhet att dyka upp.

Ett flertal teknik-hemsidor har fått en inbjudan till en Sony-presskonferens den 24 februari under MWC och även om inbjudan inte nämner vad som kommer att presenteras, förväntar vi oss att företaget har något stort planerat när de väljer att hålla en presskonferens.

Sony Xperia 1 tillkännagavs dessutom under MWC 2019, såväl som Xperia 10 och 10 Plus, så vi förväntar oss nya enheter under årets evenemang.

(Image credit: Sony / GSMArena)

Det kan såklart hända att Sony presenterar andra produkter också. Det har bland annat gått rykten om Sony Xperia 6, så bli inte förvånad om du får se ännu fler mobiler och kanske till och med en surfplatta, hörlurar eller någon annan typ av enhet.

Eftersom Samsung kommer att släppa sin nya Galaxy S11-serie innan MWC den 11 februari, kan Sony Xperia 2 bli en av showens stora stjärnor.

Baserat på rykten förväntar vi oss bland annat ett Snapdragon 865-chipset, 12 GB RAM, fyra kameror på baksidan och en skärm på 6,6 tum.

Det kommer inte dröja allt för länge innan vi får reda på allt med säkerhet och TechRadar kommer att befinna sig på plats vid MWC och rapportera om alla nyheter så fort de presenteras, så se till att hålla utkik här den 24 februari och de följande dagarna när teknikmässan äger rum.