Samsungs Galaxy Fold 2 kommer troligtvis inte att lanseras tillsammans med Galaxy Note 20

Efter ett rykte vi rapporterade om förra veckan, har det nu dykt upp ytterligare bevis som tyder på att Samsungs Galaxy Fold 2 inte kommer att presenteras tillsammans med det kommande flaggskeppet Galaxy Note 20 på företagets virtuella Unpacked-evenemang den 5 augusti.

Enligt några inlägg på Twitter från Max Weinbach från XDA Developers, är Galaxy Fold 2:s mjukvara "inte ens i närheten av att vara klar för en september-lansering". Han hävdade även att det inte finns några bevis på att enheten har skickats ut för test ännu, något som vanligtvis sker innan lanseringen.

This is absolutely no surprise. The software isn't even close to ready for a September launch and there is very few mentions of anything hardware wise. It's likely been delayed a bunch and that's why.July 11, 2020