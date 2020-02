Samsung Galaxy Z Flip avslöjades officiellt i en reklam under Oscarsgalan

Även om många av oss förväntade sig att Samsung skulle avslöja sin mycket efterlängtade vikbara enhet, Galaxy Z Flip, under deras Unpacked 2020-evenemang den 11 februari, har det koreanska företaget bestämt sig för att smygstarta och presenterade mobilen i en reklam under den populära Oscarsgalan.

Reklamen upptäcktes av Nilay Patel från The Verge, som hann filma reklamen och laddade sedan upp den på sin Twitter-sida. Du kan kolla in reklam nedan.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonTFebruary 10, 2020