Samsung Galaxy S20: Utgivningsdatum, pris, nyheter och läckor

Lanseringsevenemanget för Samsung Galaxy S20 kommer att äga rum den 11 februari, något vi vet är officiellt då det var Samsung själva som skickade ut de officiella inbjudningarna till nästa stora Unpacked-presentation.

Det kan betyda att vi får se lanseringen av Galaxy S20, då vi fått höra en mängd rykten som föreslår att Samsung kommer att skippa S11-S19 och gå direkt över till S20 med sin nya serie för 2020.

Rykten tyder på att vi kommer att få se tre olika Galaxy S20- eller Galaxy S11-mobiler och det kan hända att samtliga är 5G-mobiler. Detta vet vi eftersom det nya chipsetet Snapdragon 865 har stöd för 5G som standard.

Det finns även ett gäng andra funktioner vi kan räkna ut troligen kommer till Galaxy S20-serien, från saker vi förväntade oss men som inte dök upp på Samsung Galaxy S10, till aspekter av Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy A80, Galaxy S10 Lite och Galaxy Fold som även hade fungerat bra i ett nytt Galaxy S-flaggskepp.

Inspirerade av alla dessa mobiler, har vi även satt ihop en lista över saker vi önskar att se i den kommande Samsung Galaxy S20 - eller vad de nya Galaxy S-mobilerna nu kommer att heta. Det kan hända att serien introducerat tillsammans med Samsung Galaxy Fold 2, Galaxy Bloom eller Galaxy X Flip, som är de olika namnen läckor har föreslagit för Samsungs nya vikbara mobil.

Här är allt vi hört om Samsung Galaxy S20 hittills, inklusive de många läckor vi fått se.

Lanseringsdatumet för Samsung Galaxy S20 är satt till tisdagen den 11 februari och evenemanget kommer att äga rum i San Francisco. Det är samma månad och plats som lanseringsevenemanget för Galaxy-mobilerna under 2019.

Det betyder att vi kan få se Galaxy S20-mobilerna i butiker under den första veckan av mars. Som jämförelse släpptes Galaxy S10-mobilerna till butik den 8 mars, med ha i åtanke att årets lanseringsevenemang är satt nio dagar tidigare än fjolårets, så saker och ting kan komma att ändras lite.

Priset för Samsung Galaxy S20 kan vara ungefär samma som på S10-serien, något som innebär ett startpris på 899 dollar för det minsta lagringsalternativet, hela vägen upp till 1 149 dollar för den dyraste modellen.

Det finns alltid en chans att Samsung väljer att sätta ett högre pris på den nya Galaxy S20-serien, beroende på hur avancerad teknologin inuti mobilerna är, men vi kommer inte att veta något med säkerhet förrän Samsung officiellt presenterar serien.

I samband med lanseringen av Samsung Galaxy S20, kan det hända att vi även får se ett par nya premium trådlösa earbuds (Samsung Galaxy Buds) med mål att konkurrera direkt med Apple AirPods Pro. Med tanke på att den första versionen av Galaxy Buds presenterades tillsammans med Galaxy S10-serien, känns det vettigt att de nya skulle släppas i samband med nästa flaggskepp från Samsung.

Även om Samsung Galaxy S11 känns som det mest uppenbara namnet på Samsungs kommande flaggskepp, då det kommer efter Samsung Galaxy S10, är det inte det enda namnet vi fått höra rykten om. Vi har fått höra en mängd rykten som kallar mobilen för Samsung Galaxy S20. Detta ska tydligen bero på att mobilen kommer att släppas under 2020 och Samsung vill att mobilnamnen ska matcha med åren.

Enligt ett par nya källor, inklusive en trovärdig läcka och eventuellt Samsungs VD själv, kan vi få se en Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus och Samsung Galaxy S20 Ultra, istället för S11e, S11 och S11 Plus som vi tidigare rapporterat om.

Vi väljer att hänvisa till mobilen som Samsung Galaxy S20, då majoriteten av alla rykten och läckor numera hänvisar till mobilen med det namnet.

Vi har inte fått höra något om en specifik 5G-modell, men detta kommer inte som någon större överraskning, då det är sannolikt att Samsung kommer att inkludera 5G i alla sina standardmodeller, ungefär som de gjorde med 5G-versionen av Galaxy Note 10 Plus, istället för att släppa en specifik 5G-mobil, som de gjorde i fallet med Galaxy S10 5G.

Vad tror du förresten om detta rykte: Galaxy S-serien läggs ned och vi kommer aldrig att få se Galaxy S20? Detta kommer från en källa som hävdar att S20 och Galaxy Note 11 kommer att kombineras för att skapa Galaxy One - en helt ny serie som kombinerar alla Samsungs premiumfunktioner till en och samma mobil.

Visst, vi har hört samma sak förut om Samsungs mobiler och det visade sig vara fel, men med tanke på att de båda serierna är så pass lika, känns det ändå som en möjlighet vi inte helt kan utesluta.

Vi har fått se gott om läckta bilder av Samsung Galaxy S11- eller S20-serien och även om det finns en hel del skillnader mellan dem, är de helt klart variationer av samma idé. Du kan kolla in några av bilderna här, några fler här och ännu fler här.

De flesta bilder tyder på att de bakre kamerorna är placerade i en stor kamerauppsättning i det övre vänstra hörnet på baksidan av mobilen. Deras exakta layout är dock något oklar, då vissa bilder visar upp dem i en tydligt organiserad rad, medan andra visar upp en lite rörigare uppsättning.

Tidiga bilder av Samsung Galaxy S20 Plus får oss att tro att sensorerna och blixten kommer att vara arrangerade i två rader i kamerauppsättningen, då det är vad bilderna visar upp. För övrigt ser ramen vid skärmens nedre kant oroväckande tjock ut.

Vi har även fått se bilder av skal samt bilder av ett skärmskydd som backar upp dessa idéer.

En senare läcka med ytterligare en referensmodell för skärmskydd tyder på att enheten kommer att få tunna ramar, även om läckan noterade att den övre och undre kanten på S20 är "väldigt optimistiska" - något som föreslår att de kan vara tjockare än vad källan förväntar sig.

Vi har även fått höra att Samsung Galaxy S20 kan gå över till en skärmhålskamera vid skärmens övre mitt i en lösning som liknar den på Galaxy Note 10-serien, då detta är något vi fått se i läckta bilder. Källan tillägger dock att kameran kommer att bli mindre än Note 10-seriens. Du kan ta en titt på hur detta kan komma att se ut på bilderna ovan och nedan.

Det mest ihärdiga ryktet kring storlek föreslår att Samsung Galaxy S20 kommer att få en skärm på 6,2 tum, medan S20 Plus kommer att ha en skärm på 6,7 tum och S20 Ultra kommer att få en skärm på 6,9 tum. Det är en ganska rejäl ökning i storlek jämfört med den tidigare generationen.

När det gäller resten av designen, har vi fått höra att grundmodellen Galaxy S20 kan komma att släppas i färgerna blå, grå och svart, medan en av de andra modellerna kan komma att släppas i färgerna blå, grå och rosa.

Skärmarna kan få uppdateringsfrekvenser på 120 Hz, något som hade resulterat i snabbare interaktioner än S10-serien, som enbart erbjuder 60 Hz. Den teorin är mestadels baserad på ett 120 Hz-läge som upptäcktes i en beta för Samsungs mjukvara för mobiler. Det finns ingen garanti på att funktionen kommer att släppas till Galaxy S20-serien, men det verkar vara en trolig kandidat, speciellt då ytterligare en källa har backat upp det.

Samsung Galaxy S20 kan även komma att släppas med ny skärmteknologi, då Samsung nyligen skickat in en varumärkesansökan för namnet SAMOLED, som låter som en ny version av AMOLED-skärmarna som används på deras mobiler. Vi har dock ingen aning om hur SAMOLED-skärmarna i sådana fall skulle skilja sig från AMOLED-skärmarna.

Vi förväntar oss att Samsung Galaxy S20 (eller S20 Plus) kommer att släppas med en sprillans ny 108 MP-sensor, då vi fått höra två läckor som föreslår detta. Denna 108 MP-sensor kommer tydligen att kombinera nio pixlar till en, för 12 MP-bilder som kan ta in gott om ljus.

En källa har även nämnt en 5x optisk zoom på mobilen, som vi fått höra kan vara på 48 MP - den mest högupplösta sensor vi sett i kombination med ett zoomobjektiv hittills.

Vi har inte fått höra särskilt mycket om de övriga sensorerna, men vi förväntar oss en vidvinkelskamera samt en djupsensor och eventuellt även en makrolins, då vi fick se detta på den senaste Samsung Galaxy S10 Lite.

Vi har fått se hur kamerauppsättningen på Galaxy S20 kan komma att se ut, något du kan se nedan. Ett nyare rykte från samma källa föreslår att det kommer att bli en kamerauppsättning bestående av fyra sensorer på baksidan av Galaxy S20, Galaxy S20 Plus och S20 Ultra.

This is the real Galaxy S11+ camera. On the left is the ultra-wide-angle, main camera, and periscope zoom lens. I don't know the exact distribution on the right. It is expected to include flash and ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgfDecember 16, 2019