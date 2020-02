Läcka av Samsung Galaxy S20 Ultra visar upp riktiga bilder av mobilen för första gången

Samsung förbereder sig för att presentera sina nya mobiler nästa vecka, men vi har redan fått en tidig titt på en av mobilerna, Samsung Galaxy S20 Ultra, efter att två foton av mobilen läckt ut på nätet.

Två olika källor har delat med sig av foton på mobilen. Ett av fotona laddades upp på Reddit, men togs bort kort därefter, medan det andra laddades upp på Twitter och verkar visa upp mobilen tillsammans med Galaxy S20 Plus. Du kan se bilden nedan.

Detta är första gången vi fått se riktiga fotografier av Samsung Galaxy 20 Ultra och bilden nedan visar upp kameramodulen på baksidan av mobilen. Vi fick även se samma enhet från en annan källa, som du kan kolla in hos SamMobile.

Den är ganska framträdande och sticker ut en bra bit från enhetens baksida. Specifikationerna verkar stämma ganska bra överens med det vi förväntat oss att få se, inklusive tre huvudkameror, en 3D-time-of-flight sensor och en LED-blixt.

Det går också att se ett märke på baksidan av enheten där det står "100X Space Zoom", som sannolikt är en teaser för en funktion vi fått höra rykten om, som kommer göra att mobilen blir riktigt stark för zoom-fotografering såväl som nattfotografering.

Okay, one more. In all it's potato quality glory. That S20 Ultra tho... pic.twitter.com/ODnBddDDK7February 5, 2020