Läcka av Samsung Galaxy S11 Plus tyder på att kameran ser ut som på Note 10 Plus

Vi förväntar oss att få höra lite officiella nyheter om Samsung Galaxy S11-serien under de första månaderna av 2020 och nu tyder den senaste läckan på att den kommande toppmodellen kommer att ha en liknande bakre kamera som den på Galaxy Note 10 Plus.

Enligt en läckt bild som laddades upp av Ice Universe, kommer det kommande flaggskeppet att ha tre bakre kameror i en vertikal uppsättning. Dessa förväntas vara en vidvinkelskamera, en ultravidvinkelskamera och en telefotokamera.

Bilderna visar bara upp delar av mobilens baksida och Ice Universe har sagt att det eventuellt även kommer att finnas en ToF-sensor och en LED-blixt bredvid huvudkameran.

This is the real Galaxy S11+ camera. On the left is the ultra-wide-angle, main camera, and periscope zoom lens. I don't know the exact distribution on the right. It is expected to include flash and ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgfDecember 16, 2019