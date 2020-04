Samsung Galaxy Note 20 kan få ett mycket större batteri än Galaxy Note 10

Vi vet inte jättemycket om Samsung Galaxy Note 20 ännu, men en uppgradering som verkar sannolik är ett större batteri - något som det nu går rykten om.

Enligt GalaxyClub (en holländsk blogg med Samsung-fokus), kommer Galaxy Note 20 att få ett större batteri med en rated-kapacitet på 3880 mAh, något som sannolikt innebär en typical-kapacitet runt 4000 mAh. Det är en uppdatering från de 3500 mAh som finns tillgängliga i Samsung Galaxy Note 10.

Det skulle dessutom placera batteriet i nivå med de 4000 mAh som finns tillgängliga i Samsung Galaxy S20, något som känns vettigt eftersom Samsung Galaxy Note 20 troligen kommer att vara minst lika stor.

Förutsatt att batteriet i Samsung Galaxy Note 20 Plus också får en uppdatering jämfört med batteriet i Samsung Galaxy Note 10 Plus, kan det handla om ett batteri på 4500 mAh (något som placerar den på samma nivå som Galaxy S20 Plus) eller 5000 mAh (något som placerar den på samma nivå som Galaxy S20 Ultra).

Detta är dock bara spekulationer för tillfället, något som innebär att du bör ta allt med en nypa salt.

Det hade på sätt och vis varit lite underligt, då det hade inneburit att en av skillnaderna mellan Galaxy S- och Galaxy Note-serierna försvunnit. Det var dock inte jättestor skillnad i batteristorlekar mellan Note 10 och Samsung Galaxy S10 ändå, men Note 10 var snäppet vassare.

Om Samsung ger Galaxy Note 20 samma batteristorlek som Galaxy S20 och om man dessutom räknar med det faktum att skärmstorlekarna sannolikt också kommer vara ganska lika, kommer det finnas få saker som skiljer dem från varandra bortsett från den tillhörande S Pen-stylusen till Note-modellen.

Det betyder nödvändigtvis inte att detta rykte är felaktigt. Det kan faktiskt vara ett tecken på att S- och Note-serierna är nära att kombineras till en (något det tidigare gått rykten om), speciellt nu när Samsung har ytterligare en premium mobilserie i form av sina vikbara enheter.

Men ändå, med tanke på att vi får höra rykten om Note 20, är sammanslagningen av de två mobilserierna förmodligen minst ett år borta - om det kommer att ske överhuvudtaget. Så vi förväntar oss alltså att få se en Galaxy Note 20, även om den kanske blir väldigt lik Galaxy S20.

Via GSMArena