Samsung Galaxy Fold 2 kan komma 2020, men med ett chipset från 2019

Om du förväntar dig toppklass-specifikationer från Samsung Galaxy Fold 2 blir du kanske besviken, eftersom den senaste läckan antyder att den faktiskt kommer att ha ett något daterad chipset.

Speciellt har Ishan Agarwal (en läcka med anständig historik om att ha rätt) sagt till MySmartPrice att den kommer att ha en Snapdragon 855-chipset. Nu är det inte ett dåligt chipset på något sätt, det driver i själva verket ett antal flaggskepp, inklusive den ursprungliga Samsung Galaxy Fold. Men det har nu också ersatts av både Snapdragon 855 Plus och Snapdragon 865.

Så om det är sant kommer Samsung Galaxy Fold 2 sannolikt inte att matcha 2020 års flaggskepp vad gäller prestanda. Även om detta inte är helt överraskande, eftersom det tidigare har ryktats om att Samsung Galaxy Fold 2 skulle vara mindre än den ursprungliga Fold. Men dessa två saker tillsammans kan betyda att Samsung letar efter sätt att hålla nere kostnaderna, eftersom originalet var prissatt långt över vad de flesta av oss har råd med.

Exclusive for @mysmartprice: Samsung's new Galaxy Fold clamshell phone, the SM-F700F will feature Snadragon 855, NOT 865. It will also have a 10MP front camera. Galaxy A51, A71, S20 4G, S20+ 4G Production has also started in India. #SamsungLink: https://t.co/QY1cuXLjfU pic.twitter.com/Q5gD19qt0nJanuary 7, 2020