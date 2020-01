Samsung Galaxy Fold 2 kan få ett mindre batteri och en tålig skärm

Samsung Galaxy Fold 2 (eller Samsung Galaxy Z Flip som det ser ut som den kommer att heta) kan bli mycket tåligare än den första Galaxy Fold, men du kommer eventuellt bli tvungen att ladda den oftare.

Detta är enligt Max Weinbach (en skribent för XDA Developers), som utöver att nämna Z Flip-namnet, i ett inlägg på Twitter hävdade att mobilen kommer att få ett batteri med 3 300 mAh.

Det är en minskning från batteriet med 4 380 mAh som användes i den första Galaxy Fold, men det finns några saker du bör ha i åtanke innan du får panik över det mindre batteriet.

The Galaxy Flip Z has a 3300 mAh battery. Along with the Snapdragon 855, this should be pretty ok in everything. About the same battery live as the mid size S10. January 14, 2020

För det första är detta enbart ett rykte för tillfället, så det finns en chans att det inte stämmer. För det andra har vi fått höra rykten om att Samsung Galaxy Fold 2 kommer att få två stycken batterier och att ett av dem kommer att vara på 900 mAh. Den här läckan klargör inte om batteriet med 900 mAh kommer att finnas med utöver det med 3 300 mAh, eller om 3 300 mAh är det kombinerade värdet för de två.

Vi gissar på det sistnämnda, men det kanske ändå inte är något problem, då Samsungs kommande vikbara mobil även förväntas bli mindre än den första Galaxy Fold - något som innebär att den inte kommer att behöva ett lika stort batteri.

Weinbach har nämnt att han förväntar sig en batteritid som liknar den på "mellanstorleken i S10-serien", något som förmodligen betyder grundmodellen Samsung Galaxy S10 - en mobil vars batteri höll i ungefär en dag under våra tester. Om detta blir fallet, kommer batteritiden inte bli fantastisk, men tillräcklig.

I samma inlägg sade Weinbach att Samsung Galaxy Z Flip kommer att använda ett Snapdragon 855-chipset. Detta är något vi fått höra tidigare och är något som innebär att den inte kommer att bli lika kraftfull som mobiler som Samsung Galaxy S11, som förväntas lanseras samtidigt. Det kommer däremot förmodligen att resultera i att mobilen får ett lite överkomligare pris än den första Galaxy Fold.

Samsung was very smart with the Galaxy Z Flip (just got word this is the name.)They are using ultra thin glass and plastic. Samsung will be layering a plastic over the ultra thin glass for extra protection. If it gets scratched, it's only the plastic and not the display.January 14, 2020