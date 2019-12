Läckt omslag för Resident Evil 3 Remake tyder på att tillkännagivandet kommer snart

Det har gått runt rykten om att en remake av Resident Evil 3 är under utveckling ett tag nu och nu verkar det som att spelet i princip är bekräftat efter att ett omslag för det har läckt ut och vi förväntar oss ett tillkännagivandet snart.

Omslaget upptäcktes av Gamstat (via ResetEra) och källor från Eurogamer har bekräftat att det är verkligt. Dessa källor har tidigare bekräftat att spelet är under utveckling och planerat att släppas någon gång under 2020.

Kolla in USA/Europa-omslaget för spelet nedan:

(Image credit: GamStat/Capcom)

Gamstat hittade även omslaget för den japanska versionen av spelet (som är känt som BioHazard i Japan) och som verkar vara en annorlunda utgåva kallad Z-version.

Omslaget visar upp skurken Nemesis som står och lurar över den omdesignade Jill Valentine och Carlos Oliveira.

När blir tillkännagivandet?

Vi förväntar oss att Resident Evil 3 Remake officiellt kommer att tillkännages under The Game Awards den 12 december, då vi vanligtvis får se några stora avslöjanden under Geoff Keighleys årliga evenemang.

Det är inte särskilt överraskande att Capcom har valt att göra en remake av seriens tredje titel, speciellt med tanke på att deras Resident Evil 2 Remake blev en sådan stor framgång.

Förhoppningsvis kommer vi att få en tidig titt på och ett utgivningsdatum för det nya spelet snart.