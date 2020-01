OnePlus Concept One-mobilen har "osynliga" kameror på baksidan

Vi visste redan att vi skulle få se OnePlus Concept One-mobilen på CES 2020, men nu vet vi vad dess stjärnfunktion kommer att vara - dolda kameror på baksidan.

Den kinesiska mobiltillverkaren gick ut på Twitter inför den stora presentationen som kommer att äga rum i Las Vegas den 7 januari, för att ladda upp en teaser-video för den nya teknologin som kommer att användas.

Enligt Wired använder OnePlus Concept One elektrokromatiskt glas. Detta är en typ av elektroniskt tonbart glas, som kan dölja den bakre kamerauppsättningen bakom glaset som täcker mobilens baksida och som enbart avslöjar trion av linser när de används.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctnJanuary 3, 2020