Ingen vill spela Red Dead Redemption 2 på datorn

Vi fick vänta ett helt år för att Red Dead Redemption 2 skulle ta sig till PC, men tydligen var väntan alldeles för lång då försäljningen av spelet inte går så bra.

Under den första månaden av lanseringen såldes Red Dead Redemtion 2 endast hos Epic Game Store och i Rockstars egna butik. Och även fast vi inte vet hur många som köpte det direkt från Rockstar visar en rapport from Superdata att det endast såldes 408 000 stycken via Epic – en extremt låg siffra.

Här är de bästa spelen för PC

Kolla in våra favoriter bland indiespel

Men Red Dead Redemption 2 är inte längre exklusivt till Epic, eller hur? Och, även fast det lanserades på Steam för ett tag sen verkar det gå ännu sämre på Valves plattform.

Det finns inga exakta siffror tillgängliga just nu, men det högsta antal spelare i spelet har endast varit 51 403 stycken, enligt SteamCharts. För att sätta de siffrorna i perspektiv så har Rockstars Grand Theft Auto Vs haft 360 761 spelare som mest – vilket är sju gånger fler spelare.

Jämfört med när spelet lanserades på sin konsol så såldes spelet då i över 17 miljoner exemplar under de första 12 dagarna, enligt en rapport från Polygon, känns denna PC-lansering lite bristande.

Okej, men varför?

Grand Theft Auto V hade en fantastisk lansering på PC, tillsammans med en PC-port som helt enkelt visade utvecklare hur det görs. Men mellan Epic Game Stores exklusivitet och den tuffa starten som Red Dead Redemption 2 hade (vi kunde inte ens spela det de första dagarna) var det inte direkt till fördel för Rockstar.

Även efter att Rockstar fick spelet att bli spelbart upplevde många spelare problem med prestandan, vilket gav spelet ett dåligt rykte. Lyckligtvis har allt detta tagits hand om och Red Dead Redemption 2 är nu på banan, det tog bara en månad att ta sig dit.

Vi har sett att spelets pris sänkts både hos Epic Games Launcher och hos Steam, där den nu finns till kampanjpris, något som vi aldrig sett för Grand Theft Auto V så kort tid efter sin lansering på PC. Men vem vet, kanske kan den konstant uppdaterade Red Dead Online göra att spelarna på PC växer över tiden? Men just nu ser det inte så lovande ut.