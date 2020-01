Ny läcka avslöjar nästan allt om Samsung Galaxy S20

Vi har sett massor av läckt information kring Samsung Galaxy S20 (tidigare Galaxy S11) denna vecka, och för att toppa det har vi nu något som (nästan) ser ut som en full specifikationslista för S20, S20 Plus och S20 Ultra mobilerna.

Tack vare tipsarna Ishan Agarwal och MySmartPrice lämnar läckorna inga luckor, så titta bort nu om du fortfarande vill bli överraskad vid lanseringen 11 februari (om nu dessa specifikationer stämmer, så klart).

Alla tre mobilerna – eller åtminstone de med 5G – använder en AMOLED skärm med 20:9 i bildförhållanden, 3200 x 1440 pixlar upplösning och 120 Hz uppdateringsfrekvens, och Android 10 följer med. IP68 klassning i vattentålighet och 128 GB internminne är även vanligt hos dessa modeller.

S20, S20 Plus och S20 Ultra kommer alla med ett Exynos 990 chipp enligt den läckta specifikationslistan, men vi förväntar oss Snapdragon 865 som processorn som Samsung använder i vissa delar av världen. RAM nämns inte här, men förväntas vara 12 GB eller mer.

Exclusive: Full specifications of the Samsung Galaxy S20 Series are here! Some interesting details: Exynos 990 for all three phones in European and Asian Markets. 40MP (?!) Front Camera for S20 Ultra! Checkout the image!LINK(Please add link in credits): https://t.co/az6WmSkNK7 pic.twitter.com/XsDfaINkbEJanuary 17, 2020