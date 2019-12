Bekräftat: Ett nytt Bioshock-spel är på väg

Japp, du läste rätt: Ett nytt Bioshock-spel är påväg!

Utgivaren 2K Games har bekräftat på Twitter att en ny uppföljare till den kända serien är under utveckling, som än så länge består av två spel (Bioshock 1 och 2) som utspelar sig i undervattensstaden Rapture samt i den flygande staden Columbia (Bioshock Infinite).

Vi har än så länge inte fått höra något specifikt om var de nya spelet kommer att utspela sig och vi vet inte heller något om vad för slags anknytning det kommer att ha till tidigare karaktärer eller miljöer. Vad vi däremot vet är att 2K Games har startat en helt ny spelstudio som fått namnet Cloud Chamber, som kommer att jobba med det nya spelet. Det förväntas att vara under utveckling i flera år framöver.

Today, 2K announced the founding of Cloud Chamber, its newest development studio. This team of storytellers has begun work on the next iteration of the acclaimed @BioShock franchise, which will be in development for the next several years.Learn more: https://t.co/L5hMVADxvY pic.twitter.com/SPvVVZoFCQDecember 9, 2019