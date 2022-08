iPhone 14 Pro Max: Rykten, läckor och eventuellt lanseringsdatum

Den nya iPhone 14-serien (opens in new tab) närmar sig med stormsteg och av de fyra ryktade mobilerna förväntas iPhone 14 Pro Max vara den bästa, den dyraste och utan tvekan den mest intressanta.

Med tal om en avsevärt förändrad design, ingen flärp och stora uppgraderingar på kamerafronten, bland andra förbättringar, finns det mycket att bli ivrig över här. Om varje lovande läcka visar sig stämma kan iPhone 14 Pro Max faktiskt bli den mest spännande uppgraderingen från Apple på flera år.

Här nedanför samlar vi allt vi har hört om den här mobilen hittills, inklusive troligt släppdatum och pris. Vi kommer också dessutom att uppdatera den här artikeln så fort vi får höra något nytt, så kika gärna in med jämna mellanrum för allt det senaste kring iPhone 14 Pro Max.

Senaste nytt Den nya iPhone 14 Pro Max kan få samma mängd RAM som iPhone 13 Pro Max - men den här gången kan RAM-minnet vara snabbare (opens in new tab).

iPhone 14 Pro Max - snabba fakta

Vad är det? Den bästa iPhone 2022

Den bästa iPhone 2022 När släpps den? Förmodligen i september

Förmodligen i september Vad kommer den att kosta? Räkna med en bra bit över grundmodellen

iPhone 14 Pro Max - släppdatum och pris

Vår bästa gissning för när iPhone 14 Pro Max – och resten av iPhone 14-serien – kommer att tillkännages är den 13 september. Vi har inte plockat det datumet från tomma intet, utan en läcka (opens in new tab) har pekat specifikt på det.

Hittills har bara en källa gjort det, så vi rekommenderar att du tar det med en nypa salt, men inga andra specifika datum har dykt upp i läckor ännu och den 13 september känns troligt, eftersom Apple under de senaste åren alltid har tillkännagivit sina nya iPhone-modeller runt om mitten av september och vanligtvis på en tisdag, vilket den 13 september är.

Du kommer dock inte att kunna köpa mobilen samma dag som den lanseras – förvänta dig att den börjar skickas ut cirka 10 dagar senare, förmodligen fredagen den 23 september.

Men även om dessa datum ser troliga ut, finns det alltid en chans att läckan har fel, särskilt med tanke på nedstängningar i Kina som tydligen ska ha resulterat i att produktionen ska ha halkat efter schemat (opens in new tab) med några veckor. Även om Apple enligt uppgift siktar på att jobba ikapp för att hamna enligt schemat (opens in new tab) igen.

Vad gäller pris föreslår en källa att vi eventuellt kommer att få liknande priser som för iPhone 13-serien (opens in new tab), vilket skulle innebära ett startpris på cirka 13 490 kronor (1 099 dollar) för iPhone 14 Pro Max.

En annan källa (opens in new tab) hävdar dock att den kommande mobilen kommer att ha ett startpris på 1 199 dollar, alltså 100 dollar mer än den tidigare modellen. En prishöjning känns väldigt trolig med tanke på antalet förväntade uppgraderingar på den här mobilen.

iPhone 14 Pro Max - design

Den nya iPhone 14 Pro Max kommer eventuellt att skilja sig från alla tidigare iPhone-modeller, eftersom Apple enligt uppgift kommer att göra sig av med flärpen. Detta är något vi har fått höra från ett antal olika källor, där de tidigaste går tillbaka till september förra året (opens in new tab) och inkluderar renderingen du kan se här nedanför.

Den här bilden pekar på att det finns ett litet skärmhål för kameran i stället för en flärp, som många Android-mobiler har. Det finns också mycket mindre kameramodul på baksidan här och tydligen ska mobilen ha gjorts tjockare för att möjliggöra detta.

Källan tillägger att ramen ska vara gjord av titan i stället för rostfritt stål – vilket är något vi har fått höra mer än en gång (opens in new tab).

Denna ursprungliga läcka kommer från Jon Prosser, men ett antal andra kända läckor som Ming-Chi Kuo (opens in new tab) och Mark Gurman (opens in new tab) har sedan dess också sagt att iPhone 14 Pro Max inte kommer att ha någon flärp.

Men några av detaljerna i renderingen ovan låter nu som om de kan vara felaktiga, eftersom ett antal källor (opens in new tab) nu föreslår (opens in new tab) att iPhone 14 Pro Max kommer att ha två skärmhål – ett litet standardhål och ett större pillerformat skärmhål bredvid. Du kan se hur detta kan se ut i ett läckt ritning (opens in new tab) och i de läckta CAD-renderingarna (opens in new tab) här nedanför.

En av dessa renderingar visar också en stor kameramodul på baksidan och detta kan vara mer exakt, eftersom en läckt ritning (opens in new tab) antyder att den bakre kameramodulen faktiskt kommer att vara större än på iPhone 13 Pro Max – inte mindre som den initiala läckan ovan angav.

iPhone 14 Pro Max - skärm

Även om iPhone 14 Pro Max låter som en stor uppgradering på många sätt, kanske dess skärm inte blir en av dem. Detta då Ross Young (opens in new tab) (en läcka med bra historik) hävdar att den kommer att ha en OLED-skärm på 6,68 tum, en upplösning på 1284 x 2778, en uppdateringsfrekvens på 120 Hz och 458 pixlar per tum. Dessa specifikationer hade gjort den identisk med skärmen som används på iPhone 13 Pro Max.

Vi har även fått höra från Ming-Chi Kuo (opens in new tab) att den kommande mobilen kommer att ha en skärm på 6,7 tum och vi har svårt att se att Apple skulle ändra storleken, eftersom det inte är något de gör särskilt ofta.

Det är fortfarande möjligt att vissa skärmdetaljer kommer att ändras, till exempel ljusstyrkan, men än så länge låter det ungefär som skärmen på iPhone 13 Pro Max. Den stora skillnaden blir väl att det inte kommer att sticka ned någon tjock flärp från toppen av skärmen den här gången.

iPhone 14 Pro Max - kamera

Kameran ser ut att få en stor uppgradering på iPhone 14 Pro Max, eftersom den här mobilen enligt uppgift kommer att få en huvudsensor på 48 MP (opens in new tab) i stället för 12 MP (vidvinkels) på föregångaren. Detta kommer från den kända analytikern Ming-Chi Kuo som har gjort det påståendet flera gånger och nu har även en annan analytiker upprepat detta påstående (opens in new tab).

Den här kameran ska tydligen kunna spela in 8K-videor (jämfört med 4K på iPhone 13 Pro Max) och skulle få sällskap av två andra kameror. Vi inte fått höra särskilt mycket om dessa andra två kameror, men de kan mycket väl bli desamma som tidigare, vilket hade inneburit en ultravidvinkelslins på 12 MP och en telefotolins på 12 MP som erbjuder en 3x optisk zoom.

Det har talats en del om en periskopkamera (opens in new tab) som kan en optisk zoom på 5x, men den nuvarande konsensusen verkar vara att den inte kommer att dyka upp förrän iPhone 15-serien anländer nästa år.

Vi kommer förhoppningsvis få se stora uppgraderingar på kamerafronten i år. (Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max - specifikationer och funktioner

iPhone 14 Pro Max kommer enligt uppgift ha ett A16 Bionic-chipset, vilket inte är någon överraskning eftersom den nuvarande modellen har ettA15 Bionic.

Hur stor uppgradering detta nya chipset kommer att bli är mindre klart. Även om vissa källor tyder på att det kan tillverkas på en 4 nm (opens in new tab) eller till och med 3 nm (opens in new tab) process (jämfört med 5 nm för A15 Bionic) pekar den senaste läckan på att den kommer att ligga kvar på 5nm.

Mindre siffror är bättre här och en övergång till ett mindre antal skulle vanligtvis antyda en rejäl förbättring i kraft och/eller effektivitet, men även om det stannar kvar vid 5 nm kommer det säkert att få några förbättringar.

RAM-minnet kan antingen stanna kvar vid 6 GB (opens in new tab) eller öka till 8 GB (opens in new tab) beroende på vem du frågar. Vi har dock fått höra 6 GB mer än en gång (opens in new tab), så det ser mer troligt ut just nu.

Men även om mobilen håller fast vid 6 GB kan det fortfarande bli en uppgradering, eftersom en rapport pekar på att detta bli snabbare och mer energieffektivt (opens in new tab) LPDDR5 RAM, jämfört med LPDDR4X RAM i iPhone 13 Pro Max.

Lagring kan dock få ett stort uppsving och potentiellt gå hela vägen upp till enorma 2 TB (opens in new tab). Det är dubbelt så mycket du kan få i iPhone 13 Pro Max.

En annan möjlig men mindre trolig förändring är användningen av ett eSIM istället för ett fysiskt SIM (opens in new tab). Nuvarande iPhone-modeller har båda och om Apple väljer att göra detta kommer det förmodligen också att finnas versioner av iPhone 14 Pro Max som stöder fysiska SIM-kort, eftersom inte alla mobila nätverk ens stöder eSIM just nu.

iPhone 14 Pro Max - batteri

iPhone 14 Pro Max kan enligt en källa få ett större batteri (opens in new tab) än sin föregångare. Detta är ett lovande påstående, eftersom iPhone 13 Pro Max redan har utmärkt batteritid.

Men på annat håll, från en mer misstänkt källa (opens in new tab), har vi fått höra att dess batteri kan ha en något lägre kapacitet på 4 323 mAh (jämfört med 4 352 mAh i iPhone 13 Pro Max).

Om vi även ska gå in på mer osannolika funktioner, har det också talats om en övergång från Lightning till USB-C (opens in new tab). Detta kommer förmodligen att ske så småningom – speciellt nu EU har gjort det till ett krav från och med 2024 (opens in new tab) – men vi tvivlar på att vi kommer att få se det hända på iPhone 14-serien.

Det har också pratats om att en portlös iPhone kommer att dyka upp någon gång i framtiden, en som bara skulle stödja trådlös laddning, men det känns osannolikt att det är något Apple kommer att göra redan med iPhone 14 Pro Max.