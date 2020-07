iPhone 12-serien kan bli försenad och sakna en nyckelfunktion

Det är många som ser fram emot den kommande iPhone 12-serien, men nu har två lite tråkiga nyheter dykt upp som nämner en saknad funktion och en eventuell försening på veckor eller ännu längre.

Låt oss börja med funktionen. Enligt Ross Young (VD på Display Supply Chain Consultants och en stor läcka för skärmrelaterad mobil-information) kommer ingen av iPhone 12-modellerna att få en 120 Hz-skärm. Vi har fått höra ett tag nu att både iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max skulle få 120 Hz-skärmar, en funktion som hade hjälpt dem hålla jämna steg med mobiler som OnePlus 8 Pro och Samsung Galaxy S20, men enligt Young kunde ingen av hans kontakter bekräfta detta.

None of our contacts could corroborate iPhone 12 Pro models as 120Hz. They told us 2021. So, they are off our latest 120Hz list.. pic.twitter.com/uTQ7uinMUQJuly 1, 2020