Apple köper upp Intels chip-produktion

Intel har gått ut och meddelat att de sålt av sin chip-verksamhet för mobiler till Apple med en "förlust på flera miljarder dollar", efter att de ska ha tvingats ut från marknaden av Qualcomm.

I ett nytt blogginlägg, förklarade vicepresidenten och generaldirektören för Intel, Steven R. Rodgers att chiptillverkaren tvingats ut från marknaden på grund av Qualcomms rutiner för patentlicensiering. Intel har tidigare anmält Qualcomm till den amerikanska myndigheten FTC för deras tveksamma affärsmetoder och hävdade nu att beslutet mot företaget kommer att stå kvar. Han förklarade:

"Vi investerade miljarder, anställde tusentals, förvärvade två företag och byggde innovativa produkter i världsklass som så småningom fann sin väg till Apples industriledande iPhones, inklusive den senaste iPhone 11. Men när allt var sagt och gjort, kunde Intel inte övervinna de artificiella och oöverstigliga hinder för rättvis konkurrens som skapats av Qualcomms system och tvingades därför att lämna marknaden i år".

Qualcomm har dock överklagat beslutet och det kommer inte att verkställas förrän efter att processen med överklagandet är klar.

Intel vs Qualcomm

Det var i maj som US District Judge Lucy Koh i San Jose skrev ett 233 sidor långt beslut där hon sa att Qualcomms patentlicensrutiner "kväver konkurrensen" på marknaden för modemchip. Koh beordrade sedan företaget att omförhandla sina licensavtal till att vara rimligare.

Qualcomm har förnekat anklagelserna från FTC och andra delar av den amerikanska regeringen har till och med uppmanat domstolen att pausa verkställandet av FTC-beslutet mot företaget.

Det kommer dock inte bli enkelt att ersätta Qualcomm, då både Pentagon och Department of Energy i juli sagt att Qualcomm är en "betrodd" leverantör av 5G-teknologi och att företaget skulle vara "omöjligt att ersätta" på kort sikt.

Intels ärende har skickats in till 9th US Circuit Court of Appeals, där Qualcomm för närvarande försöker vända ett antitrust-beslut mot dem efter en stämning från US Federal Trade Commission.

Via Business Insider