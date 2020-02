Instagrams senaste funktion låter dig se vilka konton du interagerar minst med

Instagram fyller 10 i år och om du använt plattformen under ens halva den tiden, är chansen stor att du följer ett gäng konton som inte är i närheten så relevanta för dig som de brukade vara.

För att hjälpa dig se vilka konton detta kan vara, har Instagram rullat ut en ny Categories-funktion som hjälper dig sortera igenom de konton du följer och interagerar med minst.

Nu kommer det alltså bli mycket enklare att rensa upp i flödet och göra dig av med gamla sympati-follows.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutrFebruary 6, 2020