Disney bekräftar ny säsong av The Mandalorian och datum för nya Marvel-serier

En andra säsong av The Mandalorian kommer i oktober 2020. Det har Disney avslöjat i samband med ett investerarmöte. Det har tidigare pratats om en lansering i USA ”under hösten 2020”, men nu har man alltså preciserat när vi kommer att få vårt lystmäte av Baby Yoda.

Dessutom har Disneys vd Bob Iger aningen kryptiskt också antytt att det kommer flera spin-off-serier baserade på The Mandalorian. Iger beskriver det hela som ”en möjlighet att inkludera fler karaktärer och ta dem i en egen riktning med olika serier”, uppger The Hollywood Reporter.

Utöver det Mandalorian-baserade innehållet, så har Disneys vd även bekräftat att Ewan McGregors Obi Wan-serie och Diego Lunas Rogue One-prequel fortfarande är under utveckling, även om några lanseringsdatum inte presenterats.

Då släpps Marvel-serierna

(Image credit: Marvel Studios)

Det har tidigare förekommit rapporter om att Marvels Disney Plus-serier The Falcon and the Winter Soldier skulle dyka upp i augusti och nu har vi fått den saken bekräftad direkt från Disneys egen vd.

Även om det redan tidigare avslöjats att Disney Plus-serien WandaVision skulle dyka upp någon gång under 2020, så har det nu bekräftats att komediserien med Vision och Scarlet Witch i huvudrollerna kommer att släppas i december. Tom Hiddleston ska även dyka upp på nytt i sin roll som Loki i en fristående serie under 2021.

Man får hoppas att du inte lider av superhjälte-utmattning, för enligt Iger så befinner sig ”flera andra Marvel-serier på olika produktionsstadier”, däribland She-Hulk, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight och den animerade serien ”What If?”

Disney Plus till Sverige i sommar

Det finns i nuläget fortfarande inget exakt lanseringsdatum för Disneys streamingtjänst Disney Plus i Sverige, men Disney har uppgivit att tjänsten ska bli aktuell för den nordiska marknaden ”till sommaren”. I flera europeiska länder har man dock tidigarelagt lanseringen av tjänsten, vilket förhoppningsvis även kan påskynda Sverigelanseringen.