De bästa skräckspelen till PC och konsol - nervkittlande titlar du inte får missa

The Evil Within-serien kommer från hjärnan bakom Resident Evil, Shinji Mikami, och om inte det är anledning nog att spela spelet så vet vi inte vad vi ska säga. The Evil Within 2 är ett Survival Horror-spel där du spelar i tredjeperson i en mardrömsliknande värld som befolkas av groteska och skräckinjagande fiender.

The Evil Within 2 kom skrikande till spelhyllorna under 2017 och huvudkaraktären Sebastian Castanellos får återigen ta sig an mörkrets krafter.

På vissa sätt är det ett vanligt skräckspel: en tillsynes idyllisk stad, mörka övernaturliga krafter och en liten flicka som försvunnit bara för att göra det extra spännande. Det sätt det blandar klassisk skräck med mer action-orienterade element, där spelaren får en äkta känsla av maktlöshet, gör att det här är ett spel som måste spelas.

Du kan spela Evil Within 2 på PS4, Xbox One och Windows.