De bästa gratis- och betalprogrammen för att redigera video 2019

Den bästa gratis- och betalprogrammen för videoredigering gör vardagliga uppgifter som att trimma, kombinera och applicera filter till klipp så enkelt som möjligt, och alla de verktyg vi har valt här är de allra bästa i sin klass.

Om du är redo för något mer, kommer du att få avancerade extrafunktioner som 360 graders videostöd, rörelsespårning och multi-cam-redigering, men det är bara början. De extra resurser som finns tillgängliga för kommersiella projekt hjälper till att förfina hela paketet, vilket ofta ger mer exakta och konfigurerbara effekter, ett förbättrat gränssnitt och en snabbare motor för rendering.

Om du är nybörjare finns det gratis videoredigerare som gör hela processen så enkel som möjligt och dessutom inte kostar en krona. Dessa användarvänliga redigerare erbjuder en försiktig introduktion till videoredigering, så du lär dig grunderna och kan ta steget till ett mer avancerat premiumprogram när du är redo.

De bästa betalda programmen för videoredigering

1. Adobe Premiere Pro CC

Lägg ned tid på att bemästra Premiere Pro och du blir rikligt belönad

Plattform: Windows/Mac | Gratis provperiod: 7 dagar | Ladda upp direkt till YouTube: Ja | 8K support: Ja | 360 support: Ja | Inköpstyp: Prenumeration

Stöder 360-graders och VR-video

Stort sortiment av filter

Anpassningsbart gränssnitt

Adobe Premiere Pro är en industristandard vad gäller videoredigerare och kräver en investering av både tid och pengar, men om du är seriös när det gäller video så är det väl värt ansträngningen.

Det finns ett brett sortiment av staplingsbara ljud- och videofilter, stöd för 360-graders och VR-video, inbyggt stöd för ett stort antal råa filformat och förmågan att arbeta tillsammans med andra. Du kan till och med börja redigera dina videoklipp innan de har importerats.

Denna typ av kraft är inte billig men prenumerationsupplägget och avsaknaden av en stor initialkostnad gör Premiere Pro överraskande tillgängligt. Det är värt att ladda ned en testversion av de andra videoredigerarna här innan du fattar ett beslut, men Premiere Pro är extremt mångsidig och den molnbaserade modellen innebär att du inte behöver betala för uppgraderingar när de släpps.

Läs hela vår recension av Adobe Premiere Pro CC

2. Apple Final Cut Pro X

En premiumredigerare för Mac-ägare med ett unikt gränssnitt

Plattform: Mac | Gratis provperiod: 30 dagar | Ladda upp direkt till YouTube: Ja | 8K support: Ja | 360 support: Ja | Inköpstyp: Engångskostnad

Smart tidslinje

Utmärkt stöd för olika filformat

Priset inkluderar stora uppdateringar

Hög initialkostnad

Det här är en videoredigerare som riktar sig helt och hållet till den professionella slutanvändaren, men det är inte ett onödigt komplicerat program. Dess gränssnitt är lite annorlunda än de flesta andra och bygger på en tidslinje som uppmuntrar dig att organisera element i specifika "roller", som voiceover, musik och titlar.

Om du letar efter en videoredigerare för din drönare är Final Cut Pro ett utmärkt val. Den stöder rå video från alla större märken och modeller, och uppdateras regelbundet med ytterligare profiler. Den stöder också 360-graders videoredigering (vilket börjar bli obligatoriskt för de betalda videoredigeringsprogrammen) och HDR, med avancerad färgkodning.

I stället för att anta en prenumerationsmodell som Adobe har Apple valt att göra Final Cut Pro tillgängligt för en engångsavgift. Det är relativt dyrt, men innehåller alla stora uppdateringar och kommer att fungera billigare än Premiere Pro om du fortsätter använda den under ett par år. Om du äger en Mac och står som åsnan mellan hötapparna mellan Apple och Adobe rekommenderar vi att du testar båda programmen innan du bestämmer dig.

Läs hela vår recension av Apple Final Cut Pro X

3. CyberLink PowerDirector

En videoredigerare som placerar premiumverktyg inom räckhåll för nybörjare

Plattform: Windows | Gratis provperiod: 30 dagar | Ladda upp direkt till YouTube: Ja | 8K support: Ja | 360 support: Ja | Inköpstyp: Engångskostnad

Guiden optimerar videor på några sekunder

Gränssnitt för nybörjare och avancerade användare

Färre möjligheter till finjusteringar än vissa andra program

Om Adobe Premiere Elements och Apple Final Cut Pro X är i överkant för dina videoredigeringsprojekt, ta en titt på CyberLink PowerDirector.

Även om PowerDirector är en premiumversion och en komprimerad videoredigerare, är den också mycket förlåtande, och erbjuder en mild introduktion till videoproduktion som inte skrämmer bort nybörjaren. Magic Movie Wizard är det optimala exemplet, som både kombinerar och optimerar videor i några få klick. Du kommer att uppnå bättre resultat genom att spendera ett tag i tidlinjeredigreraren, men för alla som bara snabbt vill publicera en film på Facebook, är det idealiskt.

Däremot inte sagt att CyberLink PowerDirector är ett nedbantat program; långt ifrån. Programvaran erbjuder också ett standardiserat användargränssnitt för mer avancerade användare baserat på kontrollpaneler och en tidslinje. Ibland tar det lite tid att borra ner för att komma åt finjusteringarna, men varje filter och alternativ är extremt flexibla när du börjar utforska programmet. Kanske mest imponerande av allt: CyberLink PowerDirector gör videoredigeringen rolig.

Läs hela vår recension av CyberLink PowerDirector

4. HitFilm Pro

Om du är intresserad av specialeffekter är HitFilm redigeraren för dig

Plattform: Windows | Gratis provperiod: Ingen tidsgräns, men du kan inte exportera | Ladda upp direkt till YouTube: Ja | 8K support: Ja | 360 support: J a | Inköpstyp: Engångskostnad

Intuitivt gränssnitt

Superbt för specialeffekter

Övermaga för nybörjare

HitFilm Pro är en premium videoredigerare som är en favorit bland många filmskapare – och med goda skäl. Programmet är fullt av verktyg för att skapa fantastiska specialeffekter, men är tillräckligt tillgängligt för hemanvändare.

En av HitFilm Pro:s största förtjänster är möjligheten att hantera i stort sett varje aspekt av efterproduktionen. Animationer, titlar, ljudredigering och färggradering är alla tillgängliga med ett par klick, men gränssnittet är intuitivt utformat och känns aldrig bökigt.

Till skillnad från andra videoredigerare i denna sammanfattning stöder HitFilm Pro import och animering av anpassade 3D-modeller, komplett med simulerade 3D-kameror, anpassade skuggor och dynamisk belysning. Det finns också imponerande partikeleffekter, och superb chroma-keying för att minimera irriterande spill.

Läs hela vår recension av HitFilm Pro

5. Adobe Premiere Elements 2018

En snäll introduktion till videoredigering för fullständiga nybörjare

Plattform: Windows/Mac | Gratis provperiod: 30 dagar | Ladda upp direkt till YouTube: Ja | 8K support: Ja | 360 support: Nej | Inköpstyp: Engångskostnad

Utmärkt handledning för nya användare

Automatiserade verktyg för vanliga uppgifter

Enkla steg-för-steg-guider

You may soon outgrow it

Av alla betalda videoredigerare i denna sammanfattning är Adobe Premiere Elements den mest nybörjarvänliga. Det är utformat för att göra videoredigering så enkelt som möjligt, och även dess expertgränssnitt är extremt enkelt.

Till skillnad från Adobes premiumprogramvara (som Premiere Pro) är Premiere Elements endast tillgängligt som ett engångsinköp, så du behöver inte betala en månadsavgift för att fortsätta använda programmet. Det är också en av de mest prisvärda videoredigerarna, vilket är imponerande för ett stort namn som Adobe.

Vissa videoredigerare har en inlärningskurva innan man kan börja använda dem ordentligt, men Premiere Elements är idealiskt även för alla nybörjare. Dess gränssnitt har stora knappar, tydligt märkta. Det finns också några utmärkta handledningar för att hjälpa till att överbrygga klyftan mellan att skapa en video med hjälp av guider och använda den mer traditionella tidslinjen.

Läs hela vår recension av Adobe Premiere Elements

De bästa gratisprogrammen för videoredigering

1. Lightworks

Den bästa gratis videoredigeraren, för alla nivåer av användare

Platform: Windows/Mac/Linux | Ladda upp direkt till YouTube: Ja | 8K support: Nej | 360 stöd: Nej

Avancerade redigeringsverktyg

Realtidseffekter

Väldesignat gränssnitt

Lightworks är ett otroligt gratisverktyg med det ädla målet att göra professionella, kvalitativa videoredigeringsprogram tillgängliga för alla. Som du kan förvänta dig med kraftfulla videoredigerare kommer du inte att kunna lära dig programmet över en natt, men det är verkligen inte något att bekymra sig över.

Om du har provat andra gratis videoredigerare upptäcker du troligen att gränssnittet är lite annorlunda än vad du är van vid, men du kan ordna de olika kontrollerna och fönstren för att skapa något som passar ditt arbetssätt.

Den fria licensen har allt du behöver för att göra fantastiska videor, men TechRadar-läsare kan också få 50 % rabatt på en årlig Lightworks Pro-licens med rabattkoden TECHRADAR_LW_PRO_YRGRF_S2018. Lightworks Pro lägger till möjligheten att exportera i andra format än MPEG, publicera 4K-video direkt på YouTube och exportera 3D-videor. Lär dig hur du använder din rabattkupong.

Läs hela vår recension av Lightworks

2. Hitfilm Express

En kraftfull gratis videoredigerare som är utbyggbar om du växer ur den

Platform: Windows/Mac | Ladda upp direkt till YouTube: Ja | 8K support: Nej | 360 stöd: Kräver tillägg

Professionella verktyg

Utbyggbart via tillägg

Höga systemkrav

Hitfilm Express är en annan videoredigerare som utlovar professionella funktioner gratis – och den levererar. Grundredigeraren är väldigt imponerande med avancerade klippverktyg, en stor uppsättning ljud- och videofilter, lager och maskering, kompositionsalternativ och chroma-key för att skapa green screen-effekter.

Ytterligare verktyg är tillgängliga mot en avgift, från €14.99 (ca 160 kr) för ett paket med färgkorrigering, exponeringsjustering, delad skärmmaskering och olika kreativa filter.

Nackdelen med all denna kraft är att Hitfilm Express är mycket mer krävande än både Lightworks eller Shotcut, vilket är den främsta orsaken till att det sjunkit till tredje plats på vår lista. Se till att din dator klarar de höga systemkraven innan du laddar ned programmet.

Läs hela vår recension av Hitfilm Express

3. DaVinci Resolve

Programvara med hög kvalitet för avancerad video- och ljudredigering

Platform: Windows/Mac/Linux | Ladda upp direkt till YouTube: Nej | 8K support: Ja | 360 stöd: Kräver tillägg

Fullständig svit för att redigera ljud

Avancerad färgkorrigering

Gratisversionen saknar en del funktioner

DaVinci Resolve är en gratisversion av en betald videoredigeringssvit, men som med Lightworks är den så komplett att du förmodligen inte kommer att sakna de få verktyg som saknas.

DaVinci Resolve är en professionell videoredigerare med intuitivt gränssnitt för redigering, färgkorrigering, ljudmastering och export. Färgkorrigering är en av DaVinci Resolves standout-funktioner, oavsett om du vill justera en hel video eller bara en vald del. Det finns HDR-stöd, och du kan arbeta på råa filer direkt från din kamera.

Några av filtren är exklusiva för premium DaVinci Resolve Studio, och det finns en maximal exportupplösning på 3,840x2,160, men det är de enda begränsningarna. Programmet är onödigt om du bara vill trimma en video och ladda upp den till YouTube, men för större projekt är DaVinci Resolve svårt att slå.

Fullständig recension inom kort

4. Shotcut

Det kan se ovanligt ut, men behärskar du programmet betalar det sig

Platform: Windows/Mac/Linux | Ladda upp direkt till YouTube: Nej | 8K support: Nej | 360 stöd: Nej

Avancerade, anpassningsbara filter

Intuitivt gränssnitt

Brant inlärningskurva

Shotcut är en annan gratis videoredigerare som kräver lite tålamod för att uppnå de resultat som programmet är kapabelt att leverera. Det lite ovanliga gränssnittet kan bero på att programmet började sitt liv som en Linux-applikation, och lite har förändrats i konverteringen till Windows.

Till att börja med kan gränssnittet verka lite utstickande. Du måste ladda upp en video, men också välja vilket redigeringsläge du vill arbeta med och vilka verktyg du vill använda.

Det går inte att komma ifrån det faktum att Shotcut har en brant inlärningskurva. Det är möjligt att uppnå några imponerande resultat genom att helt enkelt tillämpa ett av de många filtren på videon, men de verkliga belöningarna kommer bara att skördas av dem som är villiga att investera tid och energi för att fullt ut kunna ta itu med vad som erbjuds.

Läs hela vår recension av Shotcut

5. VSDC Free Video Editor

En icke-linjär redigerare fullpackad med verktyg, som kontinuerligt utökas

Platform: Windows | Ladda upp direkt till YouTube: Ja | 8K support: Nej | 360 stöd: Nej

Icke-linjär videoredigering

Lätt att behärska

Ingen hårdvaruacceleration

VSDC Free Video Editor är mycket kapabel och kan ge fantastiska resultat. Som en icke-linjär redigerare fungerar den på ett ganska annorlunda sätt än många andra liknande verktyg, så att du får positionsklip och andra element på tidslinjen vart du vill och redigerar dem där.

Med möjligheten att inte bara arbeta med flera scener och övergångar, utan också att lägga till sprites och text till videor kan du skapa en film av professionell kvalitet om du är villig att stå ut med VSDC:s lite udda arbetssätt och ovanliga gränssnitt.

Den senaste versionen av VSDC lägger till extra konstnärliga effekter, inklusive rök. Det finns också en dedikerad Instagram-exportprofil och automatisk bildstabilisering. Versionen är också märkbart snabbare. Ett utmärkt val för kreativa videoprojekt.

Läs hela vår recension av VSDC Free Video Editor