Mörkt läge hittar till Facebook Lite - kommer det till vanliga Facebook-appen härnäst?

The Facebook Lite app was designed for people with slower connections, or those just looking to reduce data usage – and now there's a new reason to consider using it. As well as offering a faster social networking experience, Facebook Lite now has dark mode.

For some reason Facebook saw fit to bring the eye-saving dark mode option to Facebook Lite before it lands in the main version of the app.

Facebook Lite-appen togs fram för personer med långsammare anslutningar, eller de som bara vill minska dataanvändningen - och nu finns det en ny anledning att överväga att använda den. Förutom att erbjuda en snabbare upplevelse av sociala nätverk har Facebook Lite nu tillgång till mörkt läge.

Av någon anledning tyckte Facebook det var lämpligt att implementera det mörka läget i Facebook Lite innan det landar i huvudversionen av appen.

Facebook Lite är den senaste i en rad appar från Facebook som får en mörk makeover, efter att Facebook Messenger, Instagram och WhatsApp tidigare fått det.

Du kanske har sett att Facebook-webbplatsen har ett mörkt läge som för närvarande är i beta-testning. Detta är endast tillgängligt för ett litet antal användare, men mörkt läge i Facebook Lite är helt oberoende av detta; bara för att du måste tåla ljusa vita Facebook på nätet, betyder det inte att du också måste lida på din telefon!

Mörkt i Lite-appen

Att byta till mörkt läge är mycket enkelt - du behöver bara se till att du är uppdaterad med den allra senaste versionen av Facebook Lite. När detta är gjort klickar du bara på inställningsmenyn längst upp till höger på skärmen så hittar du en ny "Mörk läge"-knapp som du kan aktivera.

Det finns inga inställningar att konfigurera; Facebook ger bara valet att aktivera eller inaktivera mörkt läge, utan anpassningsalternativ.

Om du ännu inte provat Facebook Lite kan du ladda ner appen för iOS från App Store och för Android-enheter från Google Play.