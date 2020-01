Bästa hörlurar för löpturen 2020: Våra val för att sätta musik till ditt träningspass

Det bästa paret hörlurar för löpturen som du kan köpa är avgörande för att du ska sätta musik till träningen och öka din prestanda.

Om du vill att de här hörlurarna ska stanna kvar i öronen medan du tar dig runt banan, inte påverkas av svett eller regn och dessutom känns bekväma medan du sportar, måste du hitta något bättre än de genomsnittliga hörlurarna på lagerhyllan - särskilt om du vill att musiken ska bra också.

Vi tror att ett bra par hörlurar inte bara gör det mindre tråkigt att springa och mer uthärdligt utan att de dessutom kan förbättra din prestanda avsevärt - det finns faktiskt forskning som bevisar att musik kan göra det möjligt för dig att springa och träna bättre.

Naturligtvis gillar vissa människor den lugna ensamheten med att springa, men för många är det svårt, tråkigt och ännu svårare utan ljudet av musik eller en podcast som håller dig igång. Och precis som vattentäta hörlurar är bäst för simning, så är hörlurar optimerade för de unika utmaningarna med att hålla dig säker medan du joggar längs med vägarna något alldeles extra.

Tack och lov finns det många bra alternativ, av vilka några inte heller innebär att du behöver skuldsätta hus och hem. Kolla in våra val över de allra bästa hörlurarna för löpturen i guiden nedan.

Våra val

1. Sennheiser CX Sport wireless earphones

Inget krångel och fantastiskt ljud

Vikt: 16 g | Batteritid: 6 timmar | Heart rate monitor?: Nej | On-ear-kontroller?: Nej

Fantastisk ljudkvalitet

Sportvänlig design

Inte det billigaste alternativet

Mellanregistret kunde vara fylligare

Om den viktigaste aspekten av trådlösa hörlurar för dig är ljudkvaliteten, kan dessa trådlösa hörlurar från Sennheiser vara ett fantastiskt val.

Med en livlig, bastung presentation och en bekväm passform kan Sennheiser CX Sport verkligen stärka ditt träningspass bara på grund av ljudkvalitet.

De har en batteritid på sex timmar, vilket innebär att de kommer att klara av dagens utmaningar, oavsett om du bär dem på pendeltåget eller under löpturen.

Läs hela recensionen av Sennheiser CX Sport Wireless earphones

2. 66 Audio BTS Pro Wireless Headphones

Lång batteritid, imponerande trådlöst räckvidd

Vikt: 83 g | Batteritid: 40 timmar | Heart rate monitor?: Nej | On-ear-kontroller?: Ja

Lång batteritid

Imponerande trådlöst räckvidd

Ingen pulsmätare

Tyngre än alternativen

Vår enda on-ear-modell på listan kommer från den relativt otydliga uppstickaren 66 Audio och skiljer sig på många sätt från konkurrenterna. För det första erbjuder BTS Pro-hörlurar en löjligt lång 40+ timmars kontinuerlig uppspelning från en enda laddning tillsammans med en fantastisk trådlöst räckvidd på 30 meter.

De flesta Bluetooth-hörlurar ger dig cirka 10 meters frihet, men tack vare aptX 3D-antenntekniken kan du försvinna mycket längre bort från din mobila enhet, vilket är särskilt för intervallövningar.

För löpare som gillar att ha lika mycket kontroll över ljudkvaliteten som de har över sin kondition ger Motion Control-appen enkel kontroll av ljudinställningarna.

Apparna (det finns också en för Apple Watch) har också en användbar funktion "Hitta mina hörlurar". Men viktigast av allt är att ljudet är fenomenalt för det relativt låga priset och att de erbjuder brusreducerande mikrofoner.

Den här produkten är i skrivande stund endast tillgänglig i USA, men vi hoppas få se dem i Sverige inom kort.

3. AfterShokz Trekz Air headphones

Vem vill vara isolerad när man tränar?

Vikt: 30 g | Batteritid: 6 timmar | Heart rate monitor?: Nej | On-ear-kontroller?: Ja

Bekväm och stabil passform

Hjälper situationsmedvetenhet

Låg volym

Kort batteritid

AfterShokz Trekz Air ersätter den tidigare AfterShokz Trek Titanium-modellen. De är en aning dyrare, men de är lättare och ljudkvaliteten har också förbättrats.

AfterShokz är specialiserade på att göra trådlösa alternativ utformade på ett sätt som särskilt passar stadslöpare. Ljud levereras genom dina kindben, tack vare benledande teknik som lämnar öronen öppna och fria att höra trafiken runt dig.

Du kan enkelt fortsätta prata med de omkring dig och om du tävlar kan du också höra de jublande från publiken.

Det som verkligen utmärker dessa hörlurar är att de är en av de få prylar som är tillåtna att ha under tävling i vissa länder, eftersom de tillåter dig att höra utrop av poliser och trafik på öppna banor. Om du vill springa med musik i mindre tävlingar är dessa verkligen ditt enda alternativ.

Vi tyckte att Air var mer bekväma än tidigare AfterShokz-modeller, så om du inte bryr dig om att betala lite extra pengar kommer dessa att vara de bästa för dig. Dessutom är de svettbeständiga, har en bra säker passform och de faller inte av när du joggar heller eftersom det inte finns några öronsnäckor som kan falla ut.

Läs hela recensionen av AfterShockz Trekz Air

4. Jaybird X4 Wireless Bluetooth Headphones

Kompakt komfort, bra kvalitet, konkurrenskraftigt pris

Vikt: 14,7 g | Batteritid: 8 timmar | Heart rate monitor?: Nej | On-ear-kontroller?: Ja

Utmärkt anpassningsbart ljud

Hållbar och kompakt design

Laddningsdockan

Knappfördröjning

Jaybird X4 lyckas nu överträffa både de tidigare Jaybird X2 och Jaybird X3 med en årlig uppdatering av den populära mellanklassmodellen med IPX7-vattenmotstånd. Oavsett om du svettas floder eller springer genom regnet, kommer X4 att klara det.

Jaybird X4s lyckas också hålla seriens överraskande bra ljud. Dessa hörlurar är sätter verkligen träning först, men det betyder inte att de andra sakerna människor letar efter i ett par hörlurar - du vet, som musik - har fallit bort.

Jaybirds utmärkta app ger också enkel EQ-anpassning samt möjlighet att skapa din egen ljudprofil. Ett bra allround-val för löpare som inte vill göra avkall på ljud helt enkelt.

Alternativt om du är ute efter en ännu mer premiumupplevelse, erbjuder Jaybird Tarah Pro hörlurar högre kvalitet av både ljud och material för en något högre prislapp.

Även om vi fortfarande är stora fans av Jaybird X4-hörlurarna, ta en titt på Jaybird Vista längre ner på listan - de är vårt bästa val om du är ute efter ett par riktiga trådlösa hörlurar.

Läs hela recensionen av Jaybird X4

5. KuaiFit Sport Headphones

Perfekt om du vill lämna telefonen hemma

Vikt: 31 g | Batteritid: 7 timmar | Heart rate monitor?: Ja | On-ear-kontroller?: Ja

8 GB lagring

Pulsmätare och coaching

Ojämn batteritid

En del träningsplaner kostar extra

Den som hittade på uttrycket uttrycket "jack of all trades, master of none", har aldrig provat KuaiFit Sport-hörlurar. Med 8 GB lagringsutrymme är de både musikspelare, fitnessmätare, pulsmätare, realtidscoach och ett par trådlösa hörlurar i ett.

KuaiFit säljer fitnessplaner skapade av olympiska idrottare och verifierade tränare som en del av erbjudandet, och dess hörlurar kommer att lagra och leverera röstmeddelanden baserade på dina framsteg mot målet - allt medan du lämnar telefonen hemma.

KuaiFit-appen för iOS och Android kommer att lagra alla dina data och, om du vill länka till din telefon, spela musik från Spotify också - även om vi önskar att det fanns offline-stöd för detta.

6. Bose SoundSport Wireless Headphones

Stort ljud och enkla att hantera

Vikt: 17,9 g | Batteritid: 6 timmar | Heart rate monitor?: Ja | On-ear-kontroller?: Ja

Bekväma med bra passform

Pulsmätare som tillval

Batteritiden kunde vara bättre

Hjärtfrekvensmonitorversionen är dyr

Med den ett ljud som låter tyngre än de är har dessa lätta öronproppar en bekväm och säker passform tack vare StayHear+-propparna.

Bose Connect-appen tillåter också musikdelning med mer än ett par öronsnäckor, perfekt om du är ute och går med en vän (och vi älskar att de namnger vilken enhet som är ansluten).

SoundSport-serien finns i två versioner. För 500 kr extra kan du få Pulse-versionen som har en inbyggd pulsmätare, som är idealisk för löpare.

7. Under Armour True Wireless Flash Earbuds

Batteri som räcker i dagar

Vikt: 16 g | Batteritid: 5 timmar (25 med laddfodral) | Heart rate monitor?: Nej | On-ear-kontroller?: Ja

Täta passform

Gott om batteritid

Ingen pulsmätare

Klumpig bärväska

Under Armour True Wireless Flash-hörlurar är ett bra alternativ på marknaden för äkta trådlösa hörlurar, med starkt ljud, ergonomisk design och en rejäl batteritid (25 timmar, inklusive fodralets fyra extra laddningar) vilket gör att ditt ditt köp står sig hela veckan.

Det finns också två smarta ljudtekniker som hjälper dessa öronsnäckor att sticka ut. Genom att trycka på den vänstra öronproppen en gång aktiveras Talk-Thru, vilket tystar ljudet för en kort konversation eller när du behöver vara på alerten, medan Ambient Aware (tryck på vänster hörlur två gånger) återskapar yttre ljud med externa mikrofoner.

UA har dock gått tagit sikte på uthållighet snarare än bekvämlighet, och laddningsfodralet kan kännas som lite av en tegelsten att bära runt - särskilt under träning. Du får inte heller några snabbladdningsfunktioner här, vilket betyder att du inte bör vänta tills fem minuter innan ett träningspass för att ansluta fodralet till laddaren. Men för de sportiga bland er bör fördelarna säkert uppväga nackdelarna.

Läs hela recensionen av Under Armour True Wireless Flash

8. Jabra Elite Sport True Wireless Earbuds

Helt trådlös design perfekt för minimalister

Vikt: 17,9 g | Batteritid: 4,5 timmar | Heart rate monitor?: Ja | On-ear-kontroller?: Ja

Äkta trådlös

Laddningsfodral

Endast 4,5 timmars batteritid

Mycket tighta, kan göra ont

Det finns trådlöst, och sedan finns det äkta trådlöst, och premiumluren Jabra Elite Sport är de senare. Utöver den trådlösa designen är rubrikfunktionen Hear Through-tekniken som gör att du kan kontrollera hur propparna släpper in eller filtrerar omgivningsbuller - med bara en snabb knapptryckning.

Ladda ingsfodralet ger totalt 13,5 timmars batteritid, men med bara 4,5 timmar tillgängliga från en enda laddning, kommer långsammare maratonlöpare förmodligen att vilja leta vidare - även om det för 99 % av din träning inte kommer att vara ett problem.

Även om de inte marknadsförs för simning är de också IP67-certifierade. Medföljande app använder också den inbyggda pulsmätaren för att förbättra dina träningspass, tillsammans med den interna accelerationsmätaren för att övervaka dina reps på knäböj och liknande.

Det här är dyra proppar, men vad de kan göra är otroligt - för många kommer de att vara det bästa valet.

Läs hela recensionen av Jabra Elite Sport

9. Beats PowerBeats 3

In-ears för träning får W1-behandlingen

Vikt: 25 g | Batteritid: 12 timmar | Heart rate monitor?: Nej | On-ear-kontroller?: Ja

Bra batteritid

Bra räckvidd

Kunde ha bättre passform

Dyra

PowerBeats 3 är ännu ett par Beats-hörlurar som syftar till att låta låtarna pumpa medan du håller benen igång. De har det höga priset som är en synonymt med Beats' och Apples varumärken, men de erbjuder mycket för löpare, och särskilt för Apple-användare.

Med en 12-timmars batteritid och en snabbladdningsfunktion som kan lägga till en timmes batteritid på några minuter bör PowerBeats 3 sällan få slut på batteri mitt i någonting mindre än en galen ultramaraton. De är också redo för all svett från din panna och kan även hantera en tur i regnet.

Medan de kanske inte toppar några av de andra trådlösa hörlurarna på denna lista vad gäller funktioner, kommer PowerBeats 3-hörlurar verkligen att lysa för Apple-älskare. De har Apples W1-chip, vilket gör Bluetooth-parningsprocessen med flera iCloud-länkade enheter otroligt enkel förutom att öka den trådlösa räckvidden.

Läs hela recensionen av Beats PowerBeats 3

10. Jaybird Vista True Wireless Earbuds

Nästintill perfekt öronproppar

Vikt: 6 g | Batteritid: 6 timmar | Heart rate monitor?: Nej | On-ear-kontroller?: Ja

Kompakt laddningsfodral

IPX7 vattenbeständiga

Ingen pulsmätare

Inga omgivande ljudfunktioner

Jaybird Vista är de senaste äkta trådlösa hörlurarna från Jaybird, ett varumärke som fokuserar på att skapa produkter för riktiga och aspirerande idrottare - eller de av oss som bara vill ha de bästa fitness-prylarna.

Dte är verkligen förvånande vad de lyckas uppnå. Trots att de är först med fitness-hörlurar lyckas de fortfarande erbjuda otroligt ljud tillsammans med vatten- och svettmotstånd som det bästa av konkurrenterna.

De tillhör verkligen marknadens premiumsortiment. Men kombinationen av skarp färg, kompakt och lätt design och premiumljud gör dem till ett lätt val för att vara dina nästa äkta trådlösa öronsnäckor - oavsett om du tränar för en maraton eller bara går snabbt till kontoret.

Läs hela recensionen av Jaybird Vista true wireless headphones

Bästa hörlurar för löpturen – en överblick:

Sennheiser CX Sport wireless earphones 66 Audio BTS Pro Wireless Headphones AfterShokz Trekz Air headphones Jaybird X4 Wireless Bluetooth Headphones KuaiFit Sport Headphones (US) Bose SoundSport Wireless Headphones Under Armour True Wireless Flash Earbuds Jabra Elite Sport True Wireless Earbuds Beats PowerBeats 3 Monster iSport Victory In-Ear Bluetooth Headphones Jaybird Vista True Wireless Earbuds

Vad du ska leta efter

Så här väljer du de bästa hörlurarna för löpturen

Det finns mycket att tänka på när du ska köpa ett nytt par hörlurar för löpning. För det första, se till att dina nya proppar har en IPX4-vattenbeständighetsgrad eller högre; detta innebär att de kan motstå lite svett och en tur i regnet.

Passformen är också väldigt viktigt, särskilt om du väljer äkta trådlösa öronproppar, som kan vara benägna att falla ut - om det är en källa till oro, leta efter öronproppar med byglar för att hålla dem säkert i örat, eller ännu bättre, ett par med halsband som är anslutna med en sladd.

Du behöver också en batteritid som funkar för dina allra längsta träningspass, såväl som din dagliga pendling om dina nya hörlurar också ska dubblera som dina vanliga lurar.

Det här är grunderna - några av de bästa hörlurarna som finns går också ett steg längre med funktioner som pulsmätare och AI-personliga tränare, vilket innebär att de fungerar som några av de bästa prylarna för löpning 2020.

