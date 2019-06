Bästa soundbar 2019

Allteftersom TV-apparaterna blir tunnare och slankare, tenderar de inbyggda högtalarna att bli allt sämre. Om vi ska vara riktigt ärliga, så behöver även de bästa Samsung TV-apparaterna ett externt högtalarsystem – och det är därför vi har listat det allra bästa vi kunnat hitta av soundbars på marknaden i en praktisk topplista.

Om du beundrar den smala estetiken på din nya 4K TV över allt annat, är en bra extern ljudkälla ditt bästa alternativ. De bästa som finns att köpa just nu kommer inte att sticka ut bredvid din glänsande nya smala skärm som ett normalt stereosystem skulle. Istället är de byggda för att vara lika estetiskt tilltalande för ögat som de är för örat. De är också en bra lösning för mindre bostäder och rum med lite utrymme som inte skulle kunna få plats med ett 7.1-kanals högtalarsystem.

De flesta av de soundbars vi presenterar på denna lista är gjorda för att placeras framför skärmen, men de kan också monteras på väggen ovanför, under eller till och med på sidan av TV:n, vilket ger dig det bästa valet beroende på dina förutsättningar.

Trots att de flesta bara har fronthögtalare, kan många sounbars idag rikta ljudet på ett sätt som gör att det verkar som om det finns ljud som kommer från alla håll.

Vad är det största problemet med soundbars? Det finns så många att välja mellan. Om du inte hittar den rätta kan det lätt sluta med en som inte alls passar ditt hemmabiosystem - eller knappt låter bättre än din TV:s inbyggda högtalare.

Läs vidare nedan för de allra bästa av soundbars som finns att köpa 2019, oavsett om du letar efter Dolby Atmos -stöd, ljud i flera rum, snygg design eller någon av alla andra avancerade funktioner.

Soundbar under 3 000 kr – vilken är bäst?

Vi kan inte betona det tillräckligt: när det gäller sounbars finns det väldigt mycket att välja emellan. Trots att de kallas soundbars, tenderar de att dyka upp i olika former och storlekar. De varierar också i pris från under 1 000 kr till mer än 10 000 kr (Creative X-Fi Sonic Carrier).

Ju billigare modell du väljer desto mer grundläggande är troligtvis anslutningarna. Dyra modeller har ofta överlägsna HDMI-ingångar (inklusive stöd för 4K/HDR), trådlös ljudströmning (t.ex. Bluetooth och AirPlay), starkare volym, mer raffinerade högtalarelement och avkodning av Blu-ray-ljudformat.

Naturligtvis är en fullständig surrounduppsättning den bästa lösningen för TV-apparater som låter dåligt, men om du saknar utrymme (eller pengarna), erbjuder en soundbar en bra kompromiss. Så vad är det bästa ljudet för omkring 3 000 kr?

Q Acoustics M3 Soundbar - 3 190 kr

Medan LG, Samsung och Sony andra gör utmärkta soundbars i prisintervallet 5 000 kr och under, är det endast Q Acoustics M3 Soundbar som levererar topppljud för ca 3 000 kr. Om du vill ha en soundbar som fungerar utan problem, låter bra och inte ruinerar dig på kuppen, är Q Acoustics M3 en vinnare.Visa erbjudande

Bästa soundbar 2019: TechRadars topplista

Bild: Samsung

1. Samsung HW-MS650 Soundbar

Traditionella hi-fi-högtalare borde vara rädda. Väldigt rädda.

Mått: 1060 x 78 x 130mm (B x H x D) | Högtalarsystem: 3.0 | Uteffekt: 9 x 20W | Anslutningar: En 4K/HDR HDMI loopthrough, en optisk audio in, 3.5mm audio, 2-vägs Bluetooth, Wi-Fi

Fantastiskt kraftfullt ljud

Bass som trotsar fysikens lagar

Support för flera olika källor

Något begränsad stereo

Samsung verkar inte nöjda med att dominera TV-världen, utan verkar nu ha satt sina planer i verket att bli nummer ett även inom hemmabioljud. All denna ansträngning har redan levererat enastående resultat i form av både HW-K850 och, i ännu högre grad, HW-K950 Dolby Atmos soundbar, samt en rad banbrytande trådlösa multirums-högtalare.

Men framför allt tilltalar den sydkoreanska tillverkarens HW-MS650. Ingen annan soundbar har kombinerat så mycket rå kraft med så mycket tydlighet, skala och särskilt bas eller fungerat så utmärkt och konsekvent med både filmer och musik. Det är den typ av prestanda som bara äkta ljudinnovation kan leverera - och med det i åtanke är den väl värd priset på ca 4 000 kr

Läs hela recensionen av Samsung HW-MS650 Soundbar

Bild: Sony

2. Sony HT-ST5000 Soundbar

En ojämförligt exklusiv soundbar som motiverar sin prislapp

Mått: 1180 x 80 x 145mm (B x H x D) | Högtalarsystem: 7.1.2 | Uteffekt: Ingen uppgift | Anslutningar: 3 x HDMI in, 1 HDMI ut (Arc), en optisk audio in, 3.5mm audio in/ut, 2-vägs Bluetooth, Wi-Fi

Utmärkt byggkvalitet

Dolby Atmos-support

Kompatibel med högupplöst ljud

Sjukt dyr

Ingen DTS:X

Sony HT-ST5000 är den dyraste soundbaren du hittar här, men för pengarna får du en enastående utrustning som erbjuder stöd för Dolby's rumsliga Atmos Tech - som är exceptionellt bra på att hantera konventionellt surroundljud.

Byggkvaliteten och utformningen är exceptionell, och dess allmänna ljudprestanda imponerar med tydlighet och rumslig presentation.

Ändå kan den höga prislappen avskräcka vissa användare, och de flesta kommer att få allt de behöver från billigare enheter som Samsung HW-MS650 ovan. Men om du vill ha den bästa high-end soundbaren är HT-ST5000 den bästa du kan köpa idag.

Läs hela recensionen av Sony HT-ST5000

Bild: Q Acoustics

3. Q Acoustics M4 Soundbar

Om det finns en bättre soundbar på marknaden för mindre än 4 000 kr, har vi inte hört den

Mått: 1000 x 90 x 142mm (B x H x D) | Högtalarsystem: 2 | Uteffekt: 100W | Anslutningar: 1 HDMI ut, en optisk audio in, 3.5mm audio, 2-vägs Bluetooth

Väldigt musikalisk

Lätt att använda

Endast stereo





Q Acoustics M4 får det inte omedelbart att kittla i magen utifrån sitt ganska tråkiga utseende, "endast" 2,1-kanaligt ljud och brist på HDMI-stöd. Men du behöver bara höra vad M4 kan göra med både musik och film för att tvivlet ska försvinna nästan omedelbart. Faktum är att den låter så bra att den börjar göra tanken på att försöka leverera fler kanaler från en prisvärd soundbar lite onödig.

Den låter rentav så mycket bättre än i stort sett alla rivaliserande soundbars i samma prisklass att den erbjuder löjligt bra värde - speciellt om du bryr dig om musik lika mycket som du bryr dig om filmer.

Läs hela recensionen av Q Acoustics M4 Soundbar

Bild: Samsung

4. Samsung HW-N950

Denna kombination av soundbar, två trådlösa satelliter och Dolby Atmos är banbrytande

Mått: 47,6 x 3,2 x 5,1 tum (B x H x D) | Högtalarsystem: 7.1.4 | Uteffekt: 500W | Anslutningar: 1 HDMI in, 1 HDMI ut, en optisk audio in, 3.5mm audio in/ut, 2-vägs Bluetooth, Wi-Fi

Dolby Atmos och DTS:X

Trådlösa satelliter och subwoofer

Medioker kalibrering av ljudet

Samsung HW-N950 är något speciellt. Det är det senaste flaggskeppet från företaget, men den första att dra nytta av Samsungs förvärv av Harman Kardon - ett partnerskap som redan ger utdelning.

HW-N950 är en helhjärtad uppgradering av vår tidigare prisvinnare, Samsungs HW-K950 - som länge höll plats nummer 6 på denna lista. Viktigast, N950 stöder nu både Dolby Atmos och DTS:X, jämfört med K950 som var begränsad till den tidigare.

Med det i åtanke är Samsung HW-N950 helt enkelt en av de bästa soundbars som vi har hört hittills - och en av de enda som verkligen levererar en 7.1.4-kanalig uppslukande ljudupplevelse. Användningen av trådlösa satelliter och en subwoofer gör N950 lätt att installera och konfigurera och tillåter N950 att leverera objektbaserat ljud som innehållsskaparna tänkte sig utan att tillgripa artificiella påhitt.

Läs hela recensionen av Samsung HW-N950

Bild: Philips

5. Philips Fidelio B5

Surroundljud eller bärbar Bluetooth – valet är ditt

Uteffekt: 120W | Högtalare: 4 | Mått: 1,035 x 70 x 156 mm | Vikt: 16kg | Ingångar: Digital coaxial in, Digital optical in, HDMI 1.4 output (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Audio in 3.5 mm | Trådlöst: Bluetooth APT-X och AAC | Subwoofer?: Ja

Omedelbart surroundljud

Användabara Bluetooth-högtalare

Stor för en soundbar

Svagt stereoljud

Philips Fidelio B5 är ett imponerande stycke teknik, och är en perfekta soundbar för någon som uppskattar bra bioljud men inte har intresse av att riva upp sitt vardagsrum för att installera ett 5.1 surroundljudsystem som bara kan användas då och då. Med B5 kan du välja dina filmstunder och titta när du får lust. Och den skapar också en ganska anständig surroundljudupplevelse med både Dolby Digital 5.1 och DTS Digital Surround-avkodning.

Kombinationen av bekvämlighet och bra ljud - Soundbar raison d'etre - med sina omvandlande surroundljudfunktioner gör Fidelio B5 till ett utmärkt alternativ för filmfantasten som orkar lägga ned tid på en ordentlig 5.1-installation.

Läs hela recensionen av Philips Fidelio B5

Bild: Sonos

6. Sonos Playbar

Förvandlar ditt multirumsystem till trådlöst surroundljud

Uteffekt: Ingen uppgift | Högtalare: 9 | Mått: 900 x 85 x 140 mm | Vikt: 5,4 kg | Ingångar: 1 x digital optical, 2 x Ethernet LAN | Utgångar: Ingen uppgift | Trådlöst: WiFi | Subwoofer?: Nej | Särskilda funktioner: Sonos Play:-högtalare kan anslutas som satelliter

Fint ljud

Fungerar med andra Sonos-högtalare

Smarta ljudlägen

Kräver särskilda TV-apparater

Endast en ingång

Sonos Playbar är en icke-HDMI-enhet som använder optisk anslutning för att ansluta till en TV. Den ger en massiv sonisk boost till ditt TV-ljud, men den kräver att du använder en smartphone eller en app p din surfplatta. Fördelen är att den fungerar sömlöst i Sonos trådlösa system och kan även fungera som de främre tre högtalarna i en 5.1-uppställning med två Play:1 som satelliter.

Även om det bara finns en optiskt ingång, kommer det att räcka bra för de flesta. Det utesluter emellertid ägare till tv-apparater som saknar denna kontakt, vilket gör att denna soundbar hamnar lite länger ned på vår lista.

Läs hela recensionen av Sonos Playbar

Bild: Sonos

7. Sonos Beam

Detta är den smarta soundbar som vi har väntat på

Uteffekt: Ingen uppgift | Högtalare: 3 kanaler | Mått: 68,5 x 651 x 100 mm | Vikt: 2,8 kg | Ingångar: 1 x digital optical, 1 x HDMI-in | Trådlöst: Sonos | Subwoofer?: Nej | Särskilda funktioner: Amazon Alexa, Apple AirPlay 2

Snygg kompakt design

HDMI ARC-kompatibel

Finfint ljud

Ingen Dolby Atmos

Sonos Beam är en fantastisk soundbar för sitt pris, en som utnyttjar Sonos ekosystem fullt ut och är en glädje att använda (och ställa in om din TV har HDMI ARC). Dess mindre formfaktor betyder att det är en enhet som kommer att sitta bekvämt bredvid en 32-tums TV, men samtidigt ger tillräckligt intryck för att inte försvinna i en mycket större uppsättning.

Sonos Beam erbjuder inte mullrande bas och bristen på Dolby Atmos-stöd kommer att irritera lite, men för detta pris skulle det vara mer av en överraskning om det hade funnits med. Röstkontrollen må vara endast för Alexa för tillfället, men den fungerar bra och om du har några av Amazons TV-leksaker, är den verkligen värd att experimentera med.

Läs hela recensionen av Sonos Beam

Bild: Denon

8. Denon HEOS Bar

En kraftfull och välutrustad Playbar-utmanare

Uteffekt: Ingen uppgift | Högtalare: 3 kanaler | Mått: 72 x 1100 x 148 mm | Vikt: 4,8 kg | Ingångar: 4K HDMI Input and HDMI Output | Trådlöst: Bluetooth, 802.11ac Wi-Fi | Särskilda funktioner: Heos Multi-Room Audio

Utmärkt ljudkvalitet

Hanterar alla format och strömmar

Ibland seg när du växlar ingång

Svåråtkomlig USB-ingång

Med sina nio högtalare arrangerade i grupper om tre för vänster, center och höger kanal och ett virtuellt surroundläge för att skapa illusionen av att ha fler högtalare i rummet, är HEOS ganska mycket vad du vill att den ska vara.

Välsignad med en balanserad ljudbild visar HEOS omedelbart skicklighet med musik och har en konsekvent varm, ändå raffinerad ljudkvalitet som är helt egen. Det faktum att det saknar möjlighet att justera ljudinställningarna är inte lika viktigt som vi fruktade. Musik låter utmärkt, särskilt okomprimerade låtar, från vilken HEOS Bar hämtar många detaljer.

Läs hela recensionen av Denon HEOS Bar

Bild: Focal

9. Focal Dimension

En imponerande soundbar med några installationsproblem

Uteffekt: 450 W | Högtalare: 5 | Mått: 1155 x 115 x 115 mm | Vikt: 5,5 kg | Ingångar: 1 x HDMI, 1 x digital optical, 1 x 3.5mm | Trådlöst: Bluetooth aptX (via dongle) | Särskilda funktioner: Lämplig för större rum

Virtuellt surroundljud

Fantastisk design

Imponerande bas utan subwoofer

Begränsad ljudupplevelse

Plastig fjärrkontroll

Focal, mest kända för sina utmärkta högtalare (och de nyligen släppta Focal Listen-hörlurarna), är nykomlingar vad gäller soundbars, men Focal Dimension var värd att vänta på. Det är en vacker pjäs, med pianosvarta accenter och konstruktion i aluminium.

För 9 490 kr är den inte precis billigt, men du betalar för utmärkt byggkvalitet, ljud och design.

Läs hela recensionen av Focal Dimension

Bild: Bose

10. Bose SoundTouch 300

En vackert exakt soundbar

Uteffekt: Ingen uppgift | Högtalare: 1 | Mått: 42 x 6.2 x 5 tum | Vikt: 6,8 kg | Ingångar: 1 x digital optical, 1 x HDMI, 1 x Ethernet port, 1x 3.5 mm för ADAPTiQ, 1 x 3.5mm till basmodulen, 1 x micro-USB | Utgångar: 1 x HDMI output med Audio Return Channel (ARC) | Trådlöst: Bluetooth | Subwoofer?: No | Speciella funktioner: Multiroom

Bred, tydlig ljudbild

Strålande design och byggkonstruktion

Frustrerande installation

Ingen subwoofer

Bose har en avancerad design som är utmärkt och låter över genomsnittet. Den är 97,9 cm bred passar bäst med större skärmstorlekar (50-tums +) och är kostar från 6 990 kr. Den ger bra ljud. Det finns saker att tänka på avseende användarvänlighet och pris, men totalt sett garanterar den två försiktiga "tummar upp".

Det är också värt att nämna att eftersom det inte är ett 2.1-paket, finns det ingen subwoofer med, även om Bose kommer att kunna sälja dig en trådlös Acoustimas-enhet och ST300 kan samverka med varumärkets nästan omärkliga (dvs små på 10 cm) 300 surroundhögtalare. Systemet är också kompatibelt med det trådlösa Bose SoundTouch trådlösa multisystem som innehåller mindre Bluetooth-högtalare.

Läs hela recensionen av Bose SoundTouch 300