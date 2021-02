Bästa skräckspel till PC och konsol - nervkittlande titlar du inte får missa

Bästa skräckspel - topplista.

Det finns ett överflöd av skräckfilmer som kan skrämma slaget på dig, det räcker med att kolla in vår lista över de bästa skräckfilmerna, men till skillnad från filmer kan TV-spel göra det där lilla extra för att få alla hemska skräckmoment att bli mer interaktiva och inlevelsefulla.

När det är du som håller i handkontrollen som gör val som utgör skillnaden mellan liv och död, blir varje ögonblick spänt och intensivt. Det är mycket svårare att skratta åt korkade karaktärer på skärmen som gör korkade klyschiga val när det är du själv som gör dem.

Vi har blivit väldigt mycket bättre på att skrämma oss själva och spel har mognat på ett sätt där skräck inte bara innebär blod, inälvor och plötsliga skräckmoment. Även om dessa saker spelar en viktig roll i genren har vårt synsätt på skräck blivit mer nyanserat än någonsin.

Vad som följer är våra val av de bästa skräckspelen du kan spela på PC eller konsoler idag. Det är alltifrån nyare AAA-spel till äldre klassiker.

Until Dawn

Bästa skräckspel - Until Dawn (Image credit: Supermassive Games)

Vi har nog alla sett tonåringar dödas i skräckfilmer (det är svåra att undvika), men det är en genre som förvånansvärt nog är ovanlig inom spelvärlden. Troligen för att det är så svårt att verkligen få till den rätta känslan.

Turligt nog är Until Dawn ett spel som lyckas perfekt med att kombinera klichéerna i tonårsskräckfilmer med TV-spel.

Detta PS4-exklusiva spel följer en grupp tonåringar som har rest till en avlägsen stuga i bergen. Förvånansvärt nog finns det något hemskt där som gärna vill döda dem en efter en.

Det ligger på dig att ta besluten för karaktärerna, vilket betyder att tyngden av huruvida de lever eller dör ligger på dina axlar. Tar du fel beslut kan din favoritkaraktär möta ett väldigt obehagligt slut. Vad som gör Until Dawn till ett så bra skräckspel är att, även om det genuint kommer skrämma dig, är spelet fortfarande riktigt roligt.

Until Dawn kan spelas på PlayStation 4.

The Evil Within 2

Bästa skräckspel - The Evil Within 2 (Image credit: Tango Gameworks)

The Evil Within-serien kommer från hjärnan bakom Resident Evil, Shinji Mikami, och om inte det är anledning nog att spela spelet så vet vi inte vad vi ska säga. The Evil Within 2 är ett Survival Horror-spel där du spelar i tredjeperson i en mardrömsliknande värld som befolkas av groteska och skräckinjagande fiender.

The Evil Within 2 kom skrikande till spelhyllorna under 2017 och huvudkaraktären Sebastian Castanellos får återigen ta sig an mörkrets krafter.

På vissa sätt är det ett vanligt skräckspel: en tillsynes idyllisk stad, mörka övernaturliga krafter och en liten flicka som försvunnit bara för att göra det extra spännande. Det sätt det blandar klassisk skräck med mer action-orienterade element, där spelaren får en äkta känsla av maktlöshet, gör att det här är ett spel som måste spelas.

Du kan spela Evil Within 2 på PS4, Xbox One och Windows.

Dead By Daylight

Bästa skräckspel - Dead by Daylight (Image credit: Behaviour Interactive)

Dead by Daylight sticker ut från de andra spelen på den här listan eftersom det är ett skräckspel för flera spelare: en spelare tar sig an rollen som en galen seriemördare medan fyra andra flyr för sina liv.

Det är en otroligt nervkittlande tvist på vanlig PvP-multiplayer med flera olika spelbara karaktärer, alla med sina egna för- och nackdelar. Det finns gott om tricks och strategier att använda på varje karta, samt ett välgjort system för att förbättra karaktärer som kommer få dig att vilja spela det om och om igen.

För inbitna skräck-fans kan du också låsa upp eller ladda ned karaktärer från filmerna Saw, A Nightmare on Elm Street och Texas Chainsaw Massacre.

Du kan spela Dead By Daylight på PS4, Xbox One och Windows.

The Dark Pictures: Man of Medan

Bästa skräckspel - The Dark Pictures: Man of Medan (Image credit: Supermassive Games)

Ytterligare en titel från Supermassive Games, utvecklaren bakom Until Dawn. Man of Medan är ett valbaserat skräckdrama som följer en grupp unga vuxna som genomgår en dykningsexpedition i Stilla havet. Men saker och ting tar en oväntad vändning och gruppen hamnar på ett spökfartyg där deras mardrömmar kommer till liv.

I Man of Medan påverkar dina val vem som överlever och vem som dör. Du kan rädda alla men du kan också se till att få alla dödade. Vad vi älskar mest om Man of Medan är att Supermassive Games tog snäppet längre efter framgången med Until Dawn-streams och introducerade ett Shared Story- och Movie Night-läge som gör att spelare kan delta i den interaktiva skräck med vänner.

Man of Medan är bara den första titeln i Supermassive Games Dark Anthology-trilogi och vi ser verkligen fram emot uppföljaren Little Hope.

Plattformar: PS4, Xbox One och Nintendo Switch.

The Persistence

Bästa skräckspel - The Persistence (Image credit: Firesprite)

Inget är riktigt lika bra för skräck som VR. Känslan av att vara där med hela kroppen i kombination med restriktiva betraktningsvinklar gör att du aldrig är riktigt säker på vad som lurar i närheten. Det gör plötsliga skräckmoment eller surrealistiska monster mer skrämmande än någonsin.

Persistence är ett smart roguelike-skräckspel i VR som utspelas på ett rymdskepp fullt med monster. Skeppet har dragits in i omloppsbana kring ett svart hål och störningarna från hålet kastar hela tiden omkring skeppets layout, där rummen slumpvis genereras för att se till att du aldrig vet vad som är runt nästa hörn.

Varje gång du dör kastas du dessutom in i en klon av dig själv, vilket skulle vara smidigt om de andra klonerna inte förvandlades till massiva deformerade monster som försöker mörda dig. Ett innovativt VR-spel som inte drar sig för att skrämma sina spelare.

Du kan spela Persistence på Playstation VR.

Little Nightmares

Bästa skräckspel - Little Nightmares (Image credit: Tarsier Studios)

Little Nightmares är ett utmärkt exempel på ett spel som lyckas ingjuta rädsla och avsmak utan att använda traditionella skräckelement som blod och inälvor.

I spelet kontrollerar du en ung flicka som kallas Six. Hon måste navigera en skrämmande värld som är alldeles för stor för henne, som befolkas av en massa enorma och groteska varelser.

Du slåss inte mot dessa varelser, istället måste du smyga och gömma dig för att komma förbi dem, i vad som gör spelet mer till ett plattformspussel-spel.

Little Nightmares är dock ett jättebra skräckspel eftersom det skapar en känsla av hjälplöshet samtidigt som spelet också gör det tydligt att du faktiskt kan fly. Det använder bekanta miljöer som borde kännas bekväma och skruvar dem på ett sätt så att de blir motbjudande och farliga.

Arbetet med uppföljaren till Little Nightmares är i full gång och du kan följa alla de senaste nyheterna kring spelet på Twitter. Det är planerat att släppas någon gång under 2021.

Little Nightmares kan spelas på PC, Xbox One och PS4.

The Dead Space-serien

Bästa skräckspel - Dead Space (Image credit: Visceral Games)

Dead Space, utgivet av EA och utvecklat av Visceral Games, är bland de mer nutida klassiska skräckspelen. Handlingen börjar på ett övergivet rymdskepp (duh) och tar sedan skräckinjagande svängar, där de flesta involverar zombifierade utomjordingar som väntar runt varje hörn.

Att följa formeln Ridley Scott etablerade i sin klassiska Alien-film hjälper definitivt Dead Space. Det första Alien-spelet som faktiskt lyckades emulera den första filmen släpptes inte förrän några år senare (det kommer om en stund).

På det hela är Dead Space ett väldigt nyskapande skräckspel i den moderna eran och inspirerade en renässans inom genren som inte har dött än. Det kom av några enkla grundpelare: en fängslande handling, trovärdig grafik och väl genomtänkt tempo.

Vi rekommenderar det första spelet för den mest renodlade skräckupplevelsen, men dess två uppföljare kan vara enormt underhållande upplevelser de med.

Du kan spela Dead Space på Xbox 360, PS3 och Windows.

Resident Evil 7: Biohazard

Bästa skräckspel - Resident Evil 7 (Image credit: Capcom)

Resident Evil 7 var ett fräsch ny pust för en serie som stegvis blivit stelare med åren och bjöd på en modern förståelse för både skräckfilmer och spel samtidigt som den lyckades behålla den där distinkta Resident Evil-känslan.

Genom att flytta perspektivet från tredje till förstaperson blev rädslan också närmare och intensivare, samtidigt som det gjorde det möjligt att inkludera en riktigt skrämmande VR-upplevelse i spelet.

Med en fantastisk historia och bra gameplay var Resident Evil 7 tillägget till skräckserien vi alla ville ha och fruktade att vi inte skulle få. Spelets framgång, tillsammans med de senaste omarbetningarna av tidigare titlar i serien, är tillräckliga för att få oss att tro att Capcom kommer att ge oss suverän skräck i ett bra tag framöver.

Plattformar: PC, Xbox One och PS4 - eller PlayStation VR.

Resident Evil 3

Bästa skräckspel - Resident Evil 3 (Image credit: Capcom)

Som en uppföljning av den enorma framgången med Resident Evil 7 och remaken av Resident Evil 2, gjorde Capcom om Resident Evil 3 och träffade helt rätt.

Med sin snabba action, utmärkta grafik och naturligtvis skrämmande zombier; är Resident Evil 3 remaken ett av de bästa skräckspelen på marknaden och ett som du absolut inte bör missa.

I vår Resident Evil 3-recension gav vi spelet imponerande 4,5 stjärnor och sade: "Capcom bevisar än en gång att när det gäller modern skräck, så är de mästaren. Resident Evil 3 är ett bevis på att ett bra skräckspel måste vara mer än bara skrämmande och erbjuder skicklig design på urban nivå, fantastisk grafik, en formidabel fiende - och massor av zombier."

Plattformar: PC, Xbox One och PS4.

Slender: The Eight Pages

Bästa skräckspel - Slender: The Eight Pages (Image credit: Parsec Productions)

Släppt i mitten av 2012 baseras Slender på långa stunder av tystnad som följs upp av plötsliga och totalt oväntade rörelser. Med andra ord: jump scares.

Slender är mer av en skräckfilm i TV-spel-format. Det kan kännas en aning billigt, men attan vad det funkar.

Ditt uppdrag är enkelt: bli inte dödad, samla de 8 delarna av en bok - och spring. ”Saken” som förföljer dig är ansiktslös och kusligt gänglig, direkt inspirerad av den populära memen Slender Man.

Kort sagt är han den perfekta skräckspelsskurken.

I spelet har spelaren i princip ingenting att försvara sig med, förutom en ficklampa - och förmågan att springa. Bägge dessa är naturligtvis begränsade, vilket gör det ännu svårare att fly.

Slender ett roligt, inte-så-smart skräckspel som garanterat kommer skrämma slag på dig i vilket fall.

Du kan spela Slender: The Eight Pages på Windows och OS X.

Alien: Isolation

Bästa skräckspel - Alien: Isolation (Image credit: Sega)

Av alla de otaliga spel som använt denna värdefulla filmlicens genom åren så är det utvecklaren Creative Assembly som är de första att verkligen skapa ett spel som lever upp till den. Spelet utspelas 15 år efter händelserna i Ridley Scotts Alien och spelare tar kontrollen över Ellen Ripleys dotter, Amanda Ripley.

I ett förstapersonsperspektiv står du öga mot öga mot en enda Xenomorph som jagar dig genom mörkret i en enorm rymdstation. Isolation träffar perfekt samma känsla som när man tittar på filmen för första gången. Känslan är så mycket av vad som gör ett jättebra skräckspel och i Isolation känns det som du spelar genom filmen.

Utöver det har du den olidligt smarta artificiella intelligensen som Alien-monstret använder och tillsammans med ett absolut gripande VR-experiment har du allt som behövs för en modern skräckklassiker.

Du kan spela Alien: Isolation på Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4, Windows, OS X och Linux.

Outlast-serien

Bästa skräckspel - Outlast (Image credit: Red Barrels)

Outlast och Outlast 2, utvecklat av Red Barrel Studio, är spel som bara måste spelas inom skräckgenren. Bägge spel ger spelaren kontroll över granskande journalister, men medan det första spelet utspelas i ett mentalsjukhus så utspelas uppföljaren i en mycket mer öppen plats: en nedgången ödslig del av norra Arizona.

Vad som hjälper Outlast-spelen fungera som skräckspel är att de följer den kanske viktigaste regeln: gör inte dina spelare för starka, annars är det inte längre ett skräckspel.

Spelet erbjuder en skön paus från zombies och utomjordingar, Outlast och dess uppföljare är bra spel att spela om du vill ha en lite längre, och möjligtvis mer skrämmande, paus från mer genomsnittliga vapenfokuserade skräckspel.

Du kan spela Outlast och Outlast 2 på Xbox One, PS4, Windows, OS X och Linux.

Left 4 Dead 2

Bästa skräckspel - Left 4 Dead 2 (Image credit: Valve)

Left 4 Dead kom först, men i den andra versionen såg vi Valve fullständigt fånga visionen hos originalets skapare, Turtle Rock Studios. Spelet utspelas i en värld invaderad av zombies och du följer fyra karaktärer på deras uppdrag att överleva flera kooperativa och tävlingsinriktade online-lägen. Tillsammans med mods till PC blev Left 4 Dead 2 närmast oändligt omspelbart.

Våra vänner på PC Gamer har rankat det som ett av deras bästa FPS-spel av alla tider. Vi är ganska säkra på att de flesta PC-spelare skulle hålla med om det.

Spelet var ursprungligen bannlyst i Australien på grund av sitt vuxna innehåll, men spelet har sedan dess tillåtits och riktigt inbitna fans av skräckspel över hela världen gläder sig över dess äckliga, långa scener av förödelse och förstörelse.

Du kan spela Left 4 Dead 2 på Xbox 360, Windows, OS X och Linux.

Five Nights at Freddy's

Bästa skräckspel - Five Nights at Freddy's (Image credit: Scott Cawthon)

Five Nights at Freddy's är, utan tvekan, en annorlunda sorts skräckspel. Premissen är att spelare ska ”överleva” en natt i en pizzeria som inriktar sig främst till barn, det är helt olikt något annat i genren.

Det är dock förvånansvärt roligt att spela, när du väl kommit över det skräckinjagande i att en mekanisk gitarrspelande teddybjörn får liv på natten. Spelare blir tvungna att försvara sig mot dessa hemska besatta figurer med hjälp av övervakningskameror. Vilket spöke tycker inte om att lämna bevis efter sig?

Spelet är skapat av Scott Cawthon, en oberoende spelutvecklare som släppte spelet under 2014. Spelet har sedan dess fått tre direkta uppföljare, där alla har fått positiva recensioner. Snacka om populärt koncept.

Du kan spela Five Nights at Freddy's på Windows, iOS och Android.

SOMA

Bästa skräckspel - SOMA (Image credit: Frictional Games)

SOMA släpptes 2015 av Amnesia-utvecklaren Frictional Games och är ett tankeväckande spel som lätt kan betraktas som en interaktiv film.

Spelet innehåller varken zombier eller utomjordingar, utan istället ett skifte mellan 2015 och 2104, när människor har utplånats av en komet och vad som är kvar av mänskligheten måste kämpa för att överleva under vattnet i en övergiven forskningsanläggning.

Även om SOMA kanske inte är lika läskigt som, säg Amnesia, är det fortfarande ett fantastiskt spel, tack vare sin mörka atmosfär, överraskande fräscha tema (för skräckspel) och en otrolig ljuddesign.

Plattformar: PS4 och PC

Amnesia-serien

Bästa skräckspel - Amnesia (Image credit: Frictional Games)

Amnesia, som utvecklats av svenska Frictional Games, släpptes under 2010, vilket gör det till det äldsta spelet på den här listan. Spelet är med på listan av två anledningar: det håller fortfarande måttet och släpptes under en tid när skräckspel var på dekis och blev en stor hjälp för att återuppliva hela genren.

Du spelar som Daniel som under den första halvan av 1800-talet vaknar upp i det enorma och helt tomma Brennenburg-slottet utan att minnas något om sig själv eller hur han kom dit. Med sig har han en lapp som informerar Daniel om att det är han själv som har suddat ut sina minnen och att något jagar honom.

Detta "något" är bland det mest skräckinjagande vi någonsin sett i ett spel: du kan inte på något sätt försvara dig och det enda du kan göra är ett gömma dig eller springa. Under spelets gång bär du med dig en lampa (som såklart behöver olja) och du är tvungen att släcka lampan för att kunna gömma dig från monstret, men om du vistas i mörkret för länge blir du galen. Det är en underbart hemsk mekanik som gör att spelaren hela tiden måste hålla sig i rörelse och hålla sig i ljuset så mycket som möjligt.

Amnesia är ett spel som verkligen skrämde slag på oss och vi är övertygande om att det kommer att skrämma slag på dig också, trots att det är från 2010.

Du kan spela Amnesia: The Dark Descent på PS4, Xbox One, Windows, OS X och Linux.

Resident Evil 2 Remake

Bästa skräckspel - Resident Evil 2 (Image credit: Capcom)

Det ursprungliga Resident Evil 2 är ett av de mer omtyckta Resident Evil-spelen, något som lett till att många bett om en remake - och nu är den äntligen här. Det är en total remake där allt gjorts om från grunden upp, där perspektivet gått från fågelvy till bakom axeln och fienderna är smartare än någonsin.

Du och huvudkaraktären Leon Kennedy ska börja er första dag som polis i Racoon City. Där märker han snabbt att något inte står rätt till. Tillsammans skjuter, knivar och pusslar ni er igenom denna remake av ett av skräckgenrens mest berömda titlar.

Spelserien Resident Evil var en trött och gammal serie efter att fiaskot Resident Evil 6 nyligen släppts. Efter det kom dock Resident Evil 7 som en frisk vårvind och gav spelserien nytt liv samtidigt som det lyckades behålla den där distinkta Resident Evil-känslan. Sedan kom Resident Evil 2 Remake och RE-fans över hela världen jublar.

I RE 2 Remake är varje kula viktig, vapen och skott är inget du hittar i överflöd. Du måste dessutom kämpa dig genom Racoon Citys polisstation, stadens kloaker (eller ett barnhem) och en hemlig bas och överallt kryllar det av fiender. Det är nu du måste frammana alla krafter, existerande eller påhittade, för att ta dig igenom spelet och rädda Racoon City.

Du kan spela Resident Evil 2 Remake på Xbox One, PS4 och Windows.