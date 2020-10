Bästa singleplayer-spel 2020: De bästa titlarna att spela ensam

Bästa singleplayer-spel - topplista.

Du kan slänga fram hur mycket siffror du vill om hur populärt Fortnite är eller hur League of Legends fyller arenor över hela världen, men en välgjord solo-upplevelse har den enastående förmågan att svepa dig iväg till vackra världar och omsluta dig med en unik form av berättande.

Under de senaste åren har de bästa singleplayer-spelen till PC bestigit nya narrativa och tekniska fronter, vilket är varför vi har bestämt oss för att samla de 10 bästa singleplayer PC-spelen som du kan spela just nu.

Se till att även kolla in vår lista över de bästa PC-spelen, så att du får det allra bästa inom både multiplayer och singleplayer.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

Bästa singleplayer-spel - The Witcher 3: Wild Hunt (Image credit: CD Projekt Red)

Mer än fyra år efter att det släppts fortsätter miljoner spelare sina resor genom den krigshärjade fantasy-världen i Witcher 3. Än idag är det ett exempel på utmärkt berättande i ett TV-spel, allt från sidouppdrag med svältande bönder till politiska intriger med Lorder och Baroner, som har fått samma uppmärksamhet och kärlek från de som skapat uppdragen.

Det är spelet som gjort den snarstuckna hjälten med den rostiga rösten, Geralt of Rivia, till en ikon inom spelvärlden (och snart en stjärna i Netflix' Witcher-serie). Världen är inte bara sensationell när det gäller topografi, skala och variation, men också i den känsla av historia och liv som den inger. Det känns som om varje smutsig by, varje slottsruin och varje mörk grotta har en egen historia att berätta.

Det faktum att Witcher 3 är en lika imponerande upplevelse som det var den dag det släpptes visar vilket unikt och nyskapande spel det faktiskt var.

2. Resident Evil 2: Remake

Bästa singleplayer-spel - Resident Evil 2: Remake (Image credit: Capcom)

En Remake av ett av de bästa Survival Horror-spelen genom historien låter som ett knepigt projekt, men Capcom lyckades återskapa sitt Magnum Opus på ett sätt som gjorde både fans av det gamla och det nya glada.

Likt originalet har RE2 Remake två överlappande kampanjer där du kan spela som Leon Kennedy och Claire Redfield. Medan spelet följer handlingen från originalspelet är det också ett exempel på modern speldesign, då du löser pussel och öppnar upp genvägar runt det labyrintliknande Raccoon City Police Department.

Varje zombie kräver många skott och är ett dödligt hot, resurser är begränsade och en outtröttlig blå man klädd som en stenhård detektiv marscherar obönhörligt mot dig genom en stor del av spelet. Remake eller inte - det här är ett av de bästa skräckspelen som någonsin gjorts.

Dagens bästa erbjudanden på Resident Evil 2 Remake Resident Evil 2 CDON 419 kr Läs mer Resident Evil 2 Webhallen 495 kr Läs mer

3. Celeste

Bästa singleplayer-spel - Celeste (Image credit: Matt Makes Games)

Skaparna av Towerfall, ett av de bästa Local Multiplayer-spelen som någonsin gjorts, tog några av det spelets bästa mekaniker och skapade ett ruskigt bra 2D-plattformsspel som handlar om att bestiga ett berg.

Spelets huvudsakliga mekanik är förmågan att Dasha i åtta olika riktningar, men allteftersom du tar dig framåt möter du hela tiden nya svåra hinder och utmaningar. I slutändan är Celeste helt enkelt ett riktigt svårt old-school-spel.

Många nivåer kan spelas igenom på olika sätt och allt fingerkramp-inducerande plattformshoppande omfamnas av en vacker historia om vänskap och prövningar. Celeste känns lika viktigt för moderna 2D-plattformsspel som Super Meat Boy var när det kom ut för nästan tio år sedan.

4. Assassin’s Creed: Odyssey

Bästa singleplayer-spel - Assassin’s Creed: Odyssey (Image credit: Ubisoft)

Att ta en paus under 2016 för att bättre fokusera Assassin’s Creed-serien var ett bra beslut av Ubisoft, något som verkligen lönade sig med Odyssey. Spelet ett äventyr som utspelas i en otänkbart stor öppen värld, som utspelas i den torra blå idyllen på den Helleniska halvön.

Det är inte bara miljöerna och den vackert återskapade Grekiska arkitekturen som gör Odyssey till ett så underbar spel. Det är hur Alexios och Kassandras handlingar vävs in i historia och myter, och hur spelet förfinar vissa system från tidigare spel, som seglande och level-baserade fiender.

Vissa kommer ha problem med att det inte längre är det gömda lönnmördandet som serien är känd för som står på menyn, men faktum är att spelserien har blivit så mycket mer.

5. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Bästa singleplayer-spel - The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Image credit: Nintendo)

Spelet som hjälpte Switch tjäna en förmögenhet, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, spelas fortfarande regelbundet av fans även idag - tre år efter släpp.

Här får spelare chansen att spela som huvudpersonen Link i ett vackert (men förstört) Hyrule. Breath of the Wild är den första Zelda-titeln med en äkta öppen värld och påminner stundvis om The Elder Scrolls-serien.

Öppna slätter, kluriga pussel och täta skogar finns där för att utforska, medan striderna blir allt bättre ju längre in i spelet du kommer. Med galen fysik som möjliggör nya lösningar för varje problem är Breath of the Wild gåvan som fortsätter att ge.

6. Total War: Warhammer 2

Bästa singleplayer-spel - Warhammer 2 (Image credit: Creative Assembly)

När Total War-serien stagnerade i och med Rome 2, satsade istället utvecklaren Creative Assembly på en av de mest inspirerade blandningarna av TV-spelsgenre och IP för sitt nästa projekt: episk strategi och Warhammer.

Total War: Warhammer 2 omfamnar asymmetrin i källmaterialet, där varje grupp erbjuder unika taktiska och narrativa upplevelser. Om du också äger det första Total War: Warhammer, är alla större grupper från den pulserande Grimdark-världen representerade i uppföljaren.

Skaven gömmer sig i stadsruiner och kilar genom undervärlden, Vampire Coasts pirater ger sig ut på skattjakt och dvärgarna hukar sig bakom tunga rustningar och sköldar, redo att slå tillbaka alla attacker.

Varje kampanj håller dussintals timmar och erbjuder nästan oändliga strider mellan de mest välgjorda, uppfinningsrika arméerna som setts i ett strategispel.

7. Sekiro: Shadows Die Twice

Bästa singleplayer-spel - Sekiro: Shadows Die Twice (Image credit: From Software)

Sekiro är ett intensivt, svårt och visuellt slående samurajspel som utspelas i ett mytologiskt feodalt Japan och det är ett av de bästa singleplayer-spelen du kan köpa till PC.

Om du spelat Dark Souls eller Bloodborne så vet du vad du har att vänta dig och du vet redan huruvida spelets oförlåtande natur är för dig eller inte. Vissa ser de brutalt svåra striderna som sadism, andra ser det som en upplevelse med en stor utmaning och stor belöning. Hur du än ser på det så går det inte att ifrågasätta precisionen i Sekiros mekanik.

Där Sekiro skiljer sig från sina spirituella föregångare är att det inte är lika svårförstått, med ett linjärt sammanhängande narrativ samt mer vanliga actionspel-element.

Du hoppar runt vertikalt orienterade nivåer i jakten på genvägar och hemligheter, medan striderna handlar om att hitta rätt vinkel och tajming för det där viktiga sista slaget. Det är aldrig enkelt, men när du väl börjar kunna göra det någorlunda regelbundet så börjar du förstå vad allt lidande handlade om.

8. Red Dead Redemption 2

Bästa singleplayer-spel - Red Dead Redemption 2 (Image credit: Rockstar games)

Rockstars senaste spel kanske inte är för allas smak, som är något långsammare än Grand Theft Auto-serien, men det är ändå ett av de bästa singleplayer-spel som finns just nu.

Red Dead Redemption 2 erbjuder en prequel till det ursprungliga spelet och berättar historien om Arthur Morgan, en medlem av det ökända Van Der Linde-gänget i Vilda Västern. Han har gjort många misstag i livet som han nu vill sona för. Arthurs berättelse blir inte helt klar omedelbart, men väver sig genom en av gaming-världens mest detaljerade öppna världar på ett riktigt snyggt sätt.

Sedan har du animationerna, ljudet, de små detaljerna och de älskvärda (och inte så älskvärda) skurkarna som gör han sällskap. Detta är en helt suverän spelupplevelse.

9. Marvel's Spider-Man

Bästa singleplayer-spel - Marvel's Spider-Man (Image credit: Insomniac Games)

Att ta en av världens mest ikoniska karaktärer och överlämna tyglarna till en av de mest konsekventa utvecklarna inom spel visade sig vara en match gjord i himlen för PlayStation-fans.

Marvel's Spider-Man berättar en (utmärkt) originalhistoria i en icke-MCU Spider-Vers, som bjuder på fantastiska prestationer från Yuri Lowenthal och Laura Bailey som Peter Parker och Mary Jane.

Själva gameplay imponerar också. Striderna känns flytande, spännande och givande, och att svinga från byggnad till byggnad för att korsa en fantastisk rekreation i New York är som något från våra barndomsdrömmar.

10. What Remains of Edith Finch

Bästa singleplayer-spel - What Remains of Edith Finch (Image credit: Giant Sparrow)

Helt annorlunda gentemot de enorma pengastinna AAA-spel som mestadels befolkar den här listan, Edith Finch är så intensivt och vackert skapat att det kommer beröra även den mest envisa hataren av walking-simulatorer.

Som titelkaraktären vandrar du runt i hennes enorma nyligen övergivna familjehem som är byggt på en läskig ö i staten Washington. Du utforskar det rikt detaljerade huset, tar dig in i varje familjemedlems fortfarande möblerade hem där du sveps upp i drömska, surrealistiska vinjetter som visar hur de dog.

Det är ett meditativt spel som handlar om att pussla ihop historien om en familj som verkar vara plågad av en obeveklig förbannelse.

11. Uncharted 4: A Thief's End

Bästa singleplayer-spel - Uncharted 4 (Image credit: Naughty Dog)

Nathan Drake har blivit en av spelets mest varaktiga hjältar, men Uncharted 4 kan vara spelet som stärker hans plats som den mest omtyckta spelpersonen någonsin.

Drakes senaste äventyr är fullt av otrolig action inklusive en biljakt, ett rån och slagsmål i massor, varje kapitel är mer oförglömligt än det förra.

Det är ett perfekt avslutande kapitel för karaktärerna vi fått lära känna i över ett decennium, där deras konversationer och interaktioner känns mer trovärdiga än någonsin tidigare.

12. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Bästa singleplayer-spel - Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (Image credit: Konami)

Metal Gear-fans är förståeligt nog besvikna över att Kojimas sista del inte blev som de hade hoppats, men i gameplay-termer har 'stealth action' aldrig varit bättre.

Att ta den infiltrationsbaserade mekaniken till en öppen värld och sedan lägga till mycket mer utöver det, är Metal Gear Solid 5 som en leksakslåda med prylar, färdigheter och uppdrag som spelare kan roa sig med på ett nästan oändligt antal sätt.

13. Hollow Knight

Bästa singleplayer-spel - Hollow Knight (Image credit: Team Cherry)

Av alla genrer som har återuppstått sedan indie-revolutionen för cirka nio år sedan, är nog Metroidvania-spel den genre som mest växt ifrån sitt ursprung. Den sortens spel som har kommit ut har inte bara varit en nostalgitripp till det härliga 90-talet, många har också växt och utvecklats på sitt eget sätt.

Hollow Knight känns som kulmen på de senaste årens Metroidvania-iver och det har enkelt förtjänat sin plats på den här listan som ett av de bästa PC-spelen för en spelare. Du utforskar ett förtrollande övergivet underjordiskt kungadöme, där du i omgångar får nya färdigheter som låter dig utforska nya delar i den enormt stora komplexa världen.

Det är både dystert och gulligt, magiskt och utmanande, och spelet byggs upp av små fina detaljer som att din karaktär fysiskt tar fram en karta när du tittar på kart-skärmen.

14. God of War

Bästa singleplayer-spel - God of War (Image credit: Sony)

God of War från 2018 är en soft reboot av serien och bjuder på en ny början för Kratos, den kända God of War. Här har antihjälten flyttat från antika Grekland till den iskalla nordiska mytologin och startat en ny familj. Efter sin hustrus död tar han sin son Atreus för att kasta hennes aska från rikets högsta berg.

Självklart går saker inte enligt plan, och vår huvudperson hamnar i trubbel flera gånger längst vägen. Med otroliga strider (Leviathan-yxan kan vara ett av de bästa vapnen i alla spel) och en fantastisk berättelse - kan God of War vara spel-himlen.

15. Dishonored 2

Bästa singleplayer-spel - Dishonored 2 (Image credit: Arkane Studios)

En av tragedierna med singeplayer-spel är att uppslukande karaktärssimulatorer i förstapersonsvy som System Shock, Thief och Deus Ex sällan har varit storsäljare. Därför har framtiden för mästerverk som Arkane Studios Dishonored har alltid verkat skör.

I Dishonored 2 spelar du som en överjordiskt begåvad lönnmördare som är ute efter hämnd i den stundtals soliga Steampunk-staden Karnaca. Varje större område låter dig utforska lägenheter, affärer och belamrade rum från alla vinklar innan du sveper ner mot ditt mål.

Det är intensivt både i dess svarta-magi-och-svärd-strider samt den geniala nivådesignen. Ett hela tiden skiftande Clockwork Mansion och en tidsresande Crack in the Slab ger några av de mest minnesvärda gameplay-sekvenser vi spelat på länge.

16. Halo: The Master Chief Collection

Bästa singleplayer-spel - Master Chief Collection (Image credit: Microsoft)

Ok, detta är tekniskt fusk, men om du äger en Xbox One (eller Windows PC) måste du verkligen investera i Master Chief Collection (eller ladda ner den från Game Pass).

En samling av de stora, gröna Spartans första fyra mainline-äventyr, Halo-spelen har åldrats imponerande - särskilt med tanke på ökad upplösning i Combat Evolved, Halo 3 och Halo 4.

Huvudattraktionen är dock Halo 2 Anniversary. Med 4K-visuals, omarbetade ljudeffekter och möjligheten att växla mellan original- och jubileumsgrafik med ett knapptryck. Detta är verkligen en av de bästa firstpersonshooter-kampanjer i historien.

Samlingen fortsätter att växa också - med Halo Reach och Halo 3: ODST som också har lagts till sedan lanseringen.