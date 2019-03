Bästa gratisspel 2019: Topptitlar att ladda ned på datorn

Nu för tiden är det inte bara Steam och Origin som ger sina spelare gratisspel då och då, utan även Xbox och Playstation som har skapat egna system för gratisspel via Games with Gold respektive Playstation Plus. Epic Games har dessutom nyss meddelat att de planerar att öppna sin egna digitala spelbutik, som kommer att erbjuda massor av gratisspel till sina spelare. Om du har möjlighet eller är villig att spendera lite pengar på dina spel, kan du även kolla in vår lista över de allra bästa spelen till PC.

De bästa gratisspelen finns överallt på Steam, GOG och till och med EA:s Origin, tack vare enstaka utgivningar då och då och deras oerhörda popularitet.

De allra bästa gratisspelen täcker ett brett utbud av genrer och stilar, från Battle Royales som Fortnite till MMORPG:s som Lord of the Rings Online. Vi har precis sagt hejdå till 2018, ett år som bjöd på mycket nytt inom spelvärlden, där giganter som framför allt Fortnite dominerade. Året bjöd dock på mycket mer än bara det, kolla in listan nedan över det allra bästa inom gratisspel som 2018 hade att bjuda på. Glöm inte heller att kolla in här med jämna mellan rum, då vi kommer att uppdatera artikeln med allt nytt som 2019 har att bjuda på! Vi hoppas att du ser fram emot det lika mycket som oss!

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Gabe Carey har också bidragit till denna artikel.